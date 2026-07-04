Shayari In Hindi: क्रोध से रिश्ते टूट जाते हैं...शनिवार के प्रेरणादायक 20 अनमोल सुविचार

प्रेरणादायक सुविचार ना सिर्फ विचारों को बदलते हैं बल्कि हर एक चीज देखने के नजरिए को भी बदलते हैं। आज शनिवार के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेरणादायक अनमोल सुविचार। पढ़ें और अपनों के साथ शेयर करें।

पॉजिटिव सोच के लिए और दिन की शुरुआत उत्साह के साथ करने के लिए अच्छे सुविचार पढ़ सकते हैं। चुनौतीपूर्ण समय में ये सुविचार आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अच्छे सुविचारों से निर्णय लेने की प्रेरणा मिल सकती है। सुबह की अच्छी शुरुआत करवे के लिए हम लेकर आए हैं कुछ अनमोल सुविचार जो मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास के महत्व को याद दिलाते हैं। पढ़िए, अनमोल सुविचार-

1) ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है,

यही जीवन की सच्ची पूजा है।

जो सत्य का साथ निभाता है,

वही सबसे ऊंचा कहलाता है।

2) क्रोध से रिश्ते टूट जाते हैं,

प्रेम से दिल जुड़ जाते हैं।

मधुर वचन की शक्ति ऐसी है,

पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं।

3) खुश रहना भी एक कला है,

हर दिन नया उजाला है।

जो मुस्कुराना सीख गया,

उसका जीवन निराला है।

4) ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं,

चरित्र से बड़ा कोई गहना नहीं।

जिसके पास ये दोनों हों,

उससे अमीर कोई नहीं।

5) मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं,

ठोकरें सही राह दिखाती हैं।

जो कभी हार नहीं मानते,

कामयाबी उन्हें अपनाती है।

6) भरोसा खुद पर रखिए,

हिम्मत हमेशा साथ रखिए।

रास्ते अपने आप बन जाएंगे,

बस इरादे मजबूत रखिए।

7) प्रकृति का सम्मान करो,

हर जीव से प्यार करो।

धरती हमारी धरोहर है,

इसे सदा सुरक्षित रखो।

8) सफल वही कहलाता है,

जो दूसरों को भी साथ ले जाता है।

अपनी जीत से पहले,

सबकी खुशी को अपनाता है।

9) हर दिन नई उम्मीद जगाओ,

मन से सारे डर मिटाओ।

विश्वास और मेहनत के दम पर,

अपने सपनों को सच बनाओ।

10) जीवन का हर पल अनमोल है,

हर अनुभव का अपना मोल है।

हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो,

यही सफलता का असली गोल है।

11) जीवन एक सुंदर अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दो।

हर दिन कुछ नया सीखो, आगे बढ़ते जाने दो।

मेहनत से हर सपना साकार हो जाता है,

बस अपने हौसलों को कभी टूटने मत दो।

12) सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है,

लेकिन मंजिल हमेशा उसी की होती है।

झूठ कुछ पल के लिए साथ निभा सकता है,

सत्य की जीत हमेशा निश्चित होती है।

13) समय सबसे बड़ा धन है, इसे पहचानिए।

हर पल का सदुपयोग करना सीखिए।

जो समय का सम्मान करता है,

सफलता उसी के कदम चूमती है।

14) मेहनत कभी बेकार नहीं जाती,

हर कोशिश रंग जरूर लाती।

धैर्य और विश्वास बनाए रखो,

मंजिल खुद तुम्हारे पास आती।

15) दूसरों की मदद करना सीखो,

हर दिल में प्रेम का दीप जलाओ।

नेकी का फल अवश्य मिलता है,

हर दिन मुस्कुराकर बिताओ।

16) अहंकार इंसान को छोटा बनाता है,

विनम्रता उसे महान बनाती है।

जो सबका सम्मान करता है,

दुनिया उसी को अपनाती है।

17) हार से कभी घबराना मत,

संघर्ष से पीछे हटना मत।

हर रात के बाद सवेरा आता है,

उम्मीद का दामन छोड़ना मत।

18) छोटी-छोटी खुशियों का मान करो,

हर रिश्ते का सम्मान करो।

जीवन बहुत अनमोल है,

हर पल का गुणगान करो।

19) बोली में मिठास रखो,

दिल में विश्वास रखो।

रिश्ते अपने आप मजबूत होंगे,

बस व्यवहार खास रखो।

20) सपने वही पूरे होते हैं,

जो मेहनत से जुड़े होते हैं।

किस्मत भी उनका साथ देती है,