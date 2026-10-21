Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खुशियों को ढूंढ़ने… सुबह हर दिन बेहतर बनाने वाले 20 खूबसूरत पॉजिटिव मैसेज

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अच्छी-पॉजिटिव शायरी मैसेज दूसरों के साथ खुशी, प्यार और अच्छे विचार बांटने का माध्यम बनते है। आप अपनों को सुबह के समय खास मैसेज भेजकर खुश रहने और हर दिन बेहतर बनाने वाले मैसेज भेज सकते हैं। 

Positive Hindi Shayari to share with loved ones in the morning
सुबह के समय अपनों को भेजने के लिए पॉजिटिव हिंदी शायरियां

जब हम सुबह के समय अच्छी और मोटिवेशनल शायरी पढ़ते हैं, तो मन में सकारात्मकता, उम्मीद और कुछ नया करने का उत्साह पैदा हो सकता है। अच्छी शायरियां तनावपूर्ण विचारों से ध्यान हटाकर मन को हल्का और प्रसन्न महसूस कराने में मदद कर सकती हैं। पॉजिटिव शायरियां मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी सुबह की अच्छी शुरुआत करने के लिए हम लेकर आए हैं खास पॉजिटिव शायरियां।

1) सुबह की किरणों से अपना पैगाम लिखो,

हर नए दिन को अपनी पहचान लिखो।

किस्मत के भरोसे कब तक बैठे रहोगे,

आज की मेहनत से अपना आसमान लिखो।

2) इरादों में दम हो तो तूफान झुक जाते हैं,

हौसलों के आगे पहाड़ भी रुक जाते हैं।

जो मुस्कुराकर हर सुबह की शुरुआत करते हैं,

उनके लिए मुश्किल रास्ते भी मुड़ जाते हैं।

3) हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए,

बीते कल से बेहतर इरादा कीजिए।

दुनिया क्या सोचती है, छोड़ दीजिए,

बस अपने कर्मों को ज्यादा कीजिए।

4)खुशियों को ढूंढ़ने कहीं दूर मत जाना,

छोटी-छोटी बातों में मुस्कुराना।

सुबह मिली है तो इसे खास बना लेना,

किसी के चेहरे पर हँसी बनकर छा जाना।

5) अभी रास्तों ने तुम्हें आजमाया कहां है,

तुम्हारे हौसलों का सूरज निकला कहां है।

उठो और अपनी ताकत का एहसास करो,

अभी तुम्हारी जीत का सवेरा आया कहां है।

ये भी पढ़ें:वक्त की कीमत को…दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजने के लिए बेस्ट मॉटिवेशनल 30 शायरी

6) नया सवेरा है, नई कहानी बनाइए,

अपने सपनों की नई निशानी बनाइए।

वक्त लौटकर फिर नहीं आने वाला,

आज को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बनाइए।

7) दौलत से नहीं, दिल से अमीर बनिए,

अपने व्यवहार से सबके करीब बनिए।

सुबह ऐसी हो कि दुआएँ मिलें आपको,

किसी की मुस्कान की वजह बनिए।

8)रात कितनी भी लंबी हो, ढल जाती है,

उम्मीद की किरण अँधेरों को मिटाती है।

हिम्मत रखने वालों की दुनिया अलग होती है,

उनकी हर सुबह नई राह दिखाती है।

9)खुद पर यकीन का दीप जलाए रखिए,

दिल में उम्मीदों के फूल खिलाए रखिए।

मंजिल मिलेगी जरूर एक दिन आपको,

बस अपने कदम आगे बढ़ाए रखिए।

10) ना किसी से होड़, ना किसी से शिकायत हो,

दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान हो।

हर सुबह बस इतनी-सी इनायत हो,

आपके कारण किसी के दिन की शुरुआत शानदार हो।

11) लकीरों से नहीं, मेहनत से तकदीर बदलती है,

हिम्मत हो तो मुश्किल की तस्वीर बदलती है।

हर सुबह अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ,

लगन सच्ची हो तो दुनिया की नजर बदलती है।

12) भीड़ का हिस्सा नहीं, मिसाल बनकर जियो,

गिरकर भी उठने की ताकत लेकर जियो।

सुबह हर दिन तुम्हें मौका देती है,

कुछ ऐसा करो कि अपनी पहचान बनकर जियो।

13) मुस्कान रखो तो दिन भी हसीन हो जाता है,

अच्छा सोचो तो मन भी रंगीन हो जाता है।

प्यार से बोलकर तो देखो कभी,

अजनबी भी अपना और करीब हो जाता है।

ये भी पढ़ें:लवर का बन जाएगा दिन जब उन्हें भेजेंगे रोमांटिक गुड मॉर्निंग शायरी, यहां से चुनें

14) सपनों को आँखों में सजाकर रखिए,

उम्मीदों को दिल में बचाकर रखिए।

मंजिल खुद कदम चूमेगी एक दिन,

बस मेहनत का सिलसिला बनाए रखिए।

15) हर सुबह अपने भीतर उजाला भरिए,

नकारात्मक सोच को खुद से दूर करिए।

जो मिला है, उसके लिए शुक्रगुजार रहिए,

जो पाना है, उसके लिए मेहनत करिए।

16) सुबह की शुरुआत प्यार से किया करो,

अपनों पर दुआओं की बौछार किया करो।

जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त,

हर दिन किसी का दिल खुश किया करो।

17) आज फिर कुछ नया कर दिखाना है,

अपने सपनों को सच के करीब लाना है।

बहाने तो मिलेंगे हर मोड़ पर,

हमें तो बस आगे बढ़ते जाना है।

18) किस्मत का इंतजार अब छोड़ दीजिए,

अपने हुनर को नया मोड़ दीजिए।

सुबह आई है कुछ कर गुजरने के लिए,

आलस की हर दीवार तोड़ दीजिए।

19)हर सुबह जिंदगी का नया पन्ना है,

इस पर खुशियों का रंग भरना है।

कल की गलतियों से सीख लेकर,

आज खुद का बेहतर रूप बनना है।

20)सूरज से कहो आज कुछ खास चमके,

हर दिल में उम्मीद का एहसास चमके।

आपके कदम जहां भी पड़ें आज,

वहां खुशियां खिलें और विश्वास चमके।

ये भी पढ़ें:भरोसा रखो अपने सफर पर…पढ़ें 2 लाइन वाली पॉजिटिव गुड मॉर्निंग शायरी
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
shayari in hindi
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपखुशियों को ढूंढ़ने… सुबह हर दिन बेहतर बनाने वाले 20 खूबसूरत पॉजिटिव मैसेज