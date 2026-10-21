खुशियों को ढूंढ़ने… सुबह हर दिन बेहतर बनाने वाले 20 खूबसूरत पॉजिटिव मैसेज

अच्छी-पॉजिटिव शायरी मैसेज दूसरों के साथ खुशी, प्यार और अच्छे विचार बांटने का माध्यम बनते है। आप अपनों को सुबह के समय खास मैसेज भेजकर खुश रहने और हर दिन बेहतर बनाने वाले मैसेज भेज सकते हैं।

सुबह के समय अपनों को भेजने के लिए पॉजिटिव हिंदी शायरियां

जब हम सुबह के समय अच्छी और मोटिवेशनल शायरी पढ़ते हैं, तो मन में सकारात्मकता, उम्मीद और कुछ नया करने का उत्साह पैदा हो सकता है। अच्छी शायरियां तनावपूर्ण विचारों से ध्यान हटाकर मन को हल्का और प्रसन्न महसूस कराने में मदद कर सकती हैं। पॉजिटिव शायरियां मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी सुबह की अच्छी शुरुआत करने के लिए हम लेकर आए हैं खास पॉजिटिव शायरियां।

1) सुबह की किरणों से अपना पैगाम लिखो,

हर नए दिन को अपनी पहचान लिखो।

किस्मत के भरोसे कब तक बैठे रहोगे,

आज की मेहनत से अपना आसमान लिखो।

2) इरादों में दम हो तो तूफान झुक जाते हैं,

हौसलों के आगे पहाड़ भी रुक जाते हैं।

जो मुस्कुराकर हर सुबह की शुरुआत करते हैं,

उनके लिए मुश्किल रास्ते भी मुड़ जाते हैं।

3) हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए,

बीते कल से बेहतर इरादा कीजिए।

दुनिया क्या सोचती है, छोड़ दीजिए,

बस अपने कर्मों को ज्यादा कीजिए।

4)खुशियों को ढूंढ़ने कहीं दूर मत जाना,

छोटी-छोटी बातों में मुस्कुराना।

सुबह मिली है तो इसे खास बना लेना,

किसी के चेहरे पर हँसी बनकर छा जाना।

5) अभी रास्तों ने तुम्हें आजमाया कहां है,

तुम्हारे हौसलों का सूरज निकला कहां है।

उठो और अपनी ताकत का एहसास करो,

अभी तुम्हारी जीत का सवेरा आया कहां है।

6) नया सवेरा है, नई कहानी बनाइए,

अपने सपनों की नई निशानी बनाइए।

वक्त लौटकर फिर नहीं आने वाला,

आज को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बनाइए।

7) दौलत से नहीं, दिल से अमीर बनिए,

अपने व्यवहार से सबके करीब बनिए।

सुबह ऐसी हो कि दुआएँ मिलें आपको,

किसी की मुस्कान की वजह बनिए।

8)रात कितनी भी लंबी हो, ढल जाती है,

उम्मीद की किरण अँधेरों को मिटाती है।

हिम्मत रखने वालों की दुनिया अलग होती है,

उनकी हर सुबह नई राह दिखाती है।

9)खुद पर यकीन का दीप जलाए रखिए,

दिल में उम्मीदों के फूल खिलाए रखिए।

मंजिल मिलेगी जरूर एक दिन आपको,

बस अपने कदम आगे बढ़ाए रखिए।

10) ना किसी से होड़, ना किसी से शिकायत हो,

दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान हो।

हर सुबह बस इतनी-सी इनायत हो,

आपके कारण किसी के दिन की शुरुआत शानदार हो।

11) लकीरों से नहीं, मेहनत से तकदीर बदलती है,

हिम्मत हो तो मुश्किल की तस्वीर बदलती है।

हर सुबह अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ,

लगन सच्ची हो तो दुनिया की नजर बदलती है।

12) भीड़ का हिस्सा नहीं, मिसाल बनकर जियो,

गिरकर भी उठने की ताकत लेकर जियो।

सुबह हर दिन तुम्हें मौका देती है,

कुछ ऐसा करो कि अपनी पहचान बनकर जियो।

13) मुस्कान रखो तो दिन भी हसीन हो जाता है,

अच्छा सोचो तो मन भी रंगीन हो जाता है।

प्यार से बोलकर तो देखो कभी,

अजनबी भी अपना और करीब हो जाता है।

14) सपनों को आँखों में सजाकर रखिए,

उम्मीदों को दिल में बचाकर रखिए।

मंजिल खुद कदम चूमेगी एक दिन,

बस मेहनत का सिलसिला बनाए रखिए।

15) हर सुबह अपने भीतर उजाला भरिए,

नकारात्मक सोच को खुद से दूर करिए।

जो मिला है, उसके लिए शुक्रगुजार रहिए,

जो पाना है, उसके लिए मेहनत करिए।

16) सुबह की शुरुआत प्यार से किया करो,

अपनों पर दुआओं की बौछार किया करो।

जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त,

हर दिन किसी का दिल खुश किया करो।

17) आज फिर कुछ नया कर दिखाना है,

अपने सपनों को सच के करीब लाना है।

बहाने तो मिलेंगे हर मोड़ पर,

हमें तो बस आगे बढ़ते जाना है।

18) किस्मत का इंतजार अब छोड़ दीजिए,

अपने हुनर को नया मोड़ दीजिए।

सुबह आई है कुछ कर गुजरने के लिए,

आलस की हर दीवार तोड़ दीजिए।

19)हर सुबह जिंदगी का नया पन्ना है,

इस पर खुशियों का रंग भरना है।

कल की गलतियों से सीख लेकर,

आज खुद का बेहतर रूप बनना है।

20)सूरज से कहो आज कुछ खास चमके,

हर दिल में उम्मीद का एहसास चमके।

आपके कदम जहां भी पड़ें आज,