Shayari in Hindi: जिंदगी का हर सवेरा खास हो…स्टेटस अपडेट करने के लिए बेस्ट हैं ये 2 लाइन वाली शायरियां

सुबह की पॉजिटिव स्टार्ट करने के लिए शायरियां काम आती हैं। एक अच्छी शायरी मूड को पूरी तरह से बदल सकती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास मॉर्निंग शायरियां जो स्टेटस पर लगाने के लिए बेस्ट हैं।

दिन की अच्छी शुरुआत के लिए अच्छी आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे मूड के साथ दिन शुरू करना चाहते हैं तो पॉजिटिव तरीके से दिन शुरू करें। इसके लिए एक अच्छा मैसेज पढ़ें या अपनों के साथ शेयर करें। जब आप एक अच्छे मैसेज को पढ़ते हैं तो सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत होती है। इसके अलावा मन हल्का और उत्साहित महसूस हो सकता है। इसके अलावा किसी अपने को मॉर्निंग शायरी भेजने से रिश्तों में अपनापन और जुड़ाव बढ़ सकता है। यहां पढ़ें 2 लाइन वाली शायरिया जो अपनों को भेजने के साथ स्टेटस पर लगाने के लिए बेस्ट हैं।

1) सुबह की किरणें कहती हैं, उठो और मुस्कुराओ,

हर नया दिन नई उम्मीदों का पैगाम लाओ।

2) हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है,

जो मेहनत करता है, वही मंज़िल पाता है।

3) मुस्कुराहट से दिन की शुरुआत करो,

हर पल को खुशियों से आबाद करो।

4) सुबह का उजाला आपके जीवन में,

सफलता और खुशियों का उजाला भर दे।

5) हर सुबह कहती है, हार मत मानो,

एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ो।

6) सूरज की पहली किरण आपको ये संदेश दे,

हर सपना आपका जल्द ही सच हो जाए।

7) सुबह की ठंडी हवा ये कहती है,

जिंदगी हर दिन एक नई कहानी लिखती है।

8) सुबह की चाय और अपनों की याद,

यही है खुशहाल जीवन की असली बात।

9) हर सुबह आपके चेहरे पर मुस्कान रहे,

हर दिन आपकी खुशियों का मेहमान रहे।

10) सुबह का हर पल अनमोल होता है,

जो इसे जी ले, वही सफल होता है।

11) नई सुबह, नई सोच और नया इरादा,

यही है सफलता का सबसे अच्छा वादा।

आपके हर सपने का नया आगाज हो।

13) सुबह की रोशनी आपके जीवन में,

खुशियों की नई बहार लेकर आए।

14) अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करें,

हर मुश्किल को मुस्कुराकर पार करें।

15) सुबह की किरणें आपके जीवन में,

उम्मीद और सफलता के रंग भर दें।

16) हर सुबह एक नई दुआ है,

हर दिन आपकी खुशियों का सिलसिला हो।

17) जो हर सुबह मुस्कुराता है,

वही जिंदगी का असली आनंद पाता है।

18) हर सुबह खुद से एक वादा करो,

कल से बेहतर आज बनने का इरादा करो।

19) दुआ है कि आज का दिन आपके लिए

खुशियों, सफलता, प्रेम और सुकून से भरपूर हो।