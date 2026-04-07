Shayari in Hindi: जिसे दिल से चाहा वही किस्मत...एकतरफा प्यार के जख्म पर मरहम जैसी 10+ दर्द भरी शायरियां
दिल टूटने की आवाज नहीं होती लेकिन इसका दर्द काफी ज्यादा होता है। ब्रेकअप से ज्यादा चुभता है एकतरफा प्यार, जिसमें न कोई उम्मीद और न कोई हक होता है। ऐसे ही एकतरफा प्यार के दर्द को बयां करने के लिए हम कुछ शायरियां आपके लिए लेकर आए हैं।
प्यार में धोखा मिलना एक अलग तरह का दर्द होता है, जो वक्त के साथ थोड़ा हल्का जरूर पड़ जाता है। लेकिन बिना किसी उम्मीद के किसी को दिल से चाहना, उसे अपना सब कुछ मान लेना और फिर भी उसे कभी अपना न बना पाना। ये एहसास कहीं ज्यादा गहरा और चुभने वाला होता है। एकतरफा प्यार में इंसान सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता, बल्कि हर दिन अपने ही जज्बातों से लड़ता है और चुपचाप अंदर ही अंदर घुटता भी रहता है। इस तरह की मोहब्बत में ना कोई शिकायत होती है और ना ही कोई हक, फिर भी दिल हर छोटी-सी उम्मीद से जुड़ा रहता है। कभी उस इंसान की एक झलक सुकून दे जाती है, तो कभी उनकी बेरुखी दिल को तोड़ देती है। कई बार किस्मत साथ दे देती है और ये अधूरी चाहत मुकम्मल हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों की मोहब्बत अधूरी ही रह जाती है और यादों में सिमटकर रह जाती है। एकतरफा प्यार के दर्द को बयां करने के लिए हम कुछ खूबसूरत शायरियां आपके लिए लेकर आए हैं।
एकतरफा प्यार के लिए 15 नई शायरियां-
1.
वो पास होकर भी दूर सा लगता रहा,
मैं चाहकर भी उसे अपना ना बना सका।
2.
जिसे दिल से चाहा वही किस्मत में ना था,
शायद मेरा होना ही उसके लिए काफी ना था।
3.
वो मेरी हर दुआ में शामिल रहा,
पर मेरी जिंदगी में कभी शामिल ना हुआ।
4.
मैंने उसे हर ख्वाब में अपना माना,
और उसने मुझे हकीकत में भी ना पहचाना।
5.
वो मुस्कुराकर दिल में उतर गया,
और फिर खामोशी से निकल भी गया।
6.
जिसे अपना समझा वो पराया निकला,
दिल तो सच्चा था पर रिश्ता कच्चा निकला।
7.
वो मेरा था ही नहीं, ये समझ ना पाए,
और इसी गलतफहमी में खुद को खो आए।
8.
उसकी यादें ही अब सहारा बन गई हैं,
वरना ज़िंदगी तो कब की बेगाना हो गई थी।
9.
मैं हर बार उसे पाने की दुआ करता रहा,
और वो हर बार मुझे भूलता रहा।
10.
उसने कभी मुड़कर देखा ही नहीं,
और हम उसके इंतज़ार में उम्र गुज़ार गए।
11.
वो मेरी कहानी का हिस्सा तो था,
पर कभी मेरी पूरी कहानी ना बन सका।
12.
जिसे दिल दिया उसने दिल तोड़ दिया,
और हम फिर भी उसे चाहना छोड़ ना पाए।
13.
वो हर किसी का हो गया,
बस मेरा होकर भी मेरा ना हो सका।
14.
दिल ने उसे अपना कहा हर बार,
और किस्मत ने हर बार इंकार किया।
15.
वो याद बनकर दिल में बस गया,
और हकीकत में कभी मेरा ना बन सका।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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