Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shayari in Hindi: हर दर्द की दवा है पापा..पिताजी के लिए स्टेटस पर लगाएं ये 10 शायरियां, पढ़कर हो जाएंगे इमोशनल

Apr 08, 2026 05:30 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

पापा बाहर से जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही इमोशनल होते हैं। उनके इस अनकहे प्यार के लिए थैंक यू कहना भी जरूरी है। ऐसे में आप कुछ खूबसूरत और दिल छू लेने वाली शायरियों के जरिए अपने पापा के प्रति अपना प्यार जता सकते हैं। इन शायरियों को स्टेटस पर लगाकर आप उन्हें एक खास एहसास दे सकते हैं।

Shayari in Hindi: हर दर्द की दवा है पापा..पिताजी के लिए स्टेटस पर लगाएं ये 10 शायरियां, पढ़कर हो जाएंगे इमोशनल

बचपन में जब भी हमें चोट लगती थी, सबसे पहले पापा ही दौड़कर आते थे और हमारा हाथ थाम लेते थे। पिता वो शख्स होते हैं, जो बिना किसी उम्मीद के अपने बच्चों के लिए सबकुछ करते रहते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर पापा एक मजबूत ढाल की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगते। पापा के प्यार, त्याग और साथ के लिए जितना शुक्रिया अदा किया जाए, वो हमेशा कम ही लगता है। लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें भी उन्हें बड़ी खुशी दे जाती हैं। ऐसे में आप कुछ प्यारी और दिल छू लेने वाली शायरियों के जरिए अपने पापा को थैंक यू कह सकते हैं। इन शायरियों को आप अपने स्टेटस पर लगाएं यकीन मानिए, पापा इन्हें पढ़कर जरूर भावुक हो जाएंगे।

पापा के लिए 10 दिल को छू लेने वाली शायरियां-

1.

मेरी हर खुशी में आपका नाम होता है,

मेरी हर राह में आपका साथ होता है।

आपके बिना सब अधूरा सा लगता है,

पापा, आपसे ही मेरा हर ख्वाब पूरा होता है।

2.

जब भी गिरा हूँ, आपने संभाल लिया,

हर दर्द को आपने अपने अंदर ढाल लिया।

कभी जताया नहीं आपने अपना प्यार,

बस खामोशी से हर फर्ज निभा लिया।

3.

आपकी मेहनत का कर्ज चुका नहीं पाऊंगा,

आपके बिना मैं कुछ भी बन नहीं पाऊंगा।

आप ही हो मेरी सबसे बड़ी ताकत,

पापा, मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊंगा।

shayari for father

4.

मेरे हर डर को आपने दूर किया,

हर मुश्किल में मेरा हाथ थाम लिया।

आप ही मेरी हिम्मत, मेरी पहचान हो,

पापा, आपने ही मुझे मजबूत बना दिया।

5.

आपके साये में सुकून मिलता है,

आपके बिना दिल ये डरता है।

आप ही मेरी दुनिया, मेरी जान हो,

पापा, आपसे ही मेरा हर रिश्ता जुड़ता है।

6.

पापा की डांट में भी प्यार होता है,

उनकी हर बात में संसार होता है।

नसीब वालों को ही मिलता है ये रिश्ता,

पापा के साए में ही असली आराम होता है।

ये भी पढ़ें:Shayari: दिल टूटे आशिक के लिए 15 नई शायरियां, फेसबुक-व्हाट्सऐप स्टेटस पर लगाएं

7.

मेरी पहचान आपसे है पापा,

मेरी हर उड़ान आपसे है पापा।

आप ही हो मेरी हिम्मत और ताकत,

मेरी हर मुस्कान आपसे है पापा।

ये भी पढ़ें:स्टेटस पर लगाएं 2 लाइन वाली प्यार भरी शायरियां, पढ़ते ही पार्टनर का आएगा मैसेज

8.

खुदा से भी बढ़कर है मेरा पापा,

मेरे हर दर्द की दवा है पापा।

जब भी मुसीबत आई जिंदगी में,

मेरे लिए ढाल बना है पापा।

9.

नसीब वाले हैं वो लोग,

जिनके पास पापा होते हैं।

क्योंकि पापा के बिना,

हर सपने अधूरे होते हैं।

10.

पापा एक उम्मीद हैं, एक आस हैं,

मेरे हर सवाल का जवाब हैं।

उनके बिना जिंदगी अधूरी है,

वो ही मेरी दुनिया और मेरा ख्वाब हैं।

ये भी पढ़ें:Shayari in Hindi: जिसे दिल से चाहा वही न मिला, एकतरफा प्यार की 10+ नई शायरियां
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।