Shayari in Hindi: हर दर्द की दवा है पापा..पिताजी के लिए स्टेटस पर लगाएं ये 10 शायरियां, पढ़कर हो जाएंगे इमोशनल
पापा बाहर से जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही इमोशनल होते हैं। उनके इस अनकहे प्यार के लिए थैंक यू कहना भी जरूरी है। ऐसे में आप कुछ खूबसूरत और दिल छू लेने वाली शायरियों के जरिए अपने पापा के प्रति अपना प्यार जता सकते हैं। इन शायरियों को स्टेटस पर लगाकर आप उन्हें एक खास एहसास दे सकते हैं।
बचपन में जब भी हमें चोट लगती थी, सबसे पहले पापा ही दौड़कर आते थे और हमारा हाथ थाम लेते थे। पिता वो शख्स होते हैं, जो बिना किसी उम्मीद के अपने बच्चों के लिए सबकुछ करते रहते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर पापा एक मजबूत ढाल की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगते। पापा के प्यार, त्याग और साथ के लिए जितना शुक्रिया अदा किया जाए, वो हमेशा कम ही लगता है। लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें भी उन्हें बड़ी खुशी दे जाती हैं। ऐसे में आप कुछ प्यारी और दिल छू लेने वाली शायरियों के जरिए अपने पापा को थैंक यू कह सकते हैं। इन शायरियों को आप अपने स्टेटस पर लगाएं यकीन मानिए, पापा इन्हें पढ़कर जरूर भावुक हो जाएंगे।
पापा के लिए 10 दिल को छू लेने वाली शायरियां-
1.
मेरी हर खुशी में आपका नाम होता है,
मेरी हर राह में आपका साथ होता है।
आपके बिना सब अधूरा सा लगता है,
पापा, आपसे ही मेरा हर ख्वाब पूरा होता है।
2.
जब भी गिरा हूँ, आपने संभाल लिया,
हर दर्द को आपने अपने अंदर ढाल लिया।
कभी जताया नहीं आपने अपना प्यार,
बस खामोशी से हर फर्ज निभा लिया।
3.
आपकी मेहनत का कर्ज चुका नहीं पाऊंगा,
आपके बिना मैं कुछ भी बन नहीं पाऊंगा।
आप ही हो मेरी सबसे बड़ी ताकत,
पापा, मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊंगा।
4.
मेरे हर डर को आपने दूर किया,
हर मुश्किल में मेरा हाथ थाम लिया।
आप ही मेरी हिम्मत, मेरी पहचान हो,
पापा, आपने ही मुझे मजबूत बना दिया।
5.
आपके साये में सुकून मिलता है,
आपके बिना दिल ये डरता है।
आप ही मेरी दुनिया, मेरी जान हो,
पापा, आपसे ही मेरा हर रिश्ता जुड़ता है।
6.
पापा की डांट में भी प्यार होता है,
उनकी हर बात में संसार होता है।
नसीब वालों को ही मिलता है ये रिश्ता,
पापा के साए में ही असली आराम होता है।
7.
मेरी पहचान आपसे है पापा,
मेरी हर उड़ान आपसे है पापा।
आप ही हो मेरी हिम्मत और ताकत,
मेरी हर मुस्कान आपसे है पापा।
8.
खुदा से भी बढ़कर है मेरा पापा,
मेरे हर दर्द की दवा है पापा।
जब भी मुसीबत आई जिंदगी में,
मेरे लिए ढाल बना है पापा।
9.
नसीब वाले हैं वो लोग,
जिनके पास पापा होते हैं।
क्योंकि पापा के बिना,
हर सपने अधूरे होते हैं।
10.
पापा एक उम्मीद हैं, एक आस हैं,
मेरे हर सवाल का जवाब हैं।
उनके बिना जिंदगी अधूरी है,
वो ही मेरी दुनिया और मेरा ख्वाब हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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