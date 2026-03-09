Good Morning Wishes: घर या ऑफिस के खास लोगों को भेजें ये बेस्ट गुड मॉर्निंग मैसेज, परफेक्ट होगी दिन की शुरुआत
Good Morning Wishes: अपने खास लोगों की सुबह यादगार और खूबसूरत बनाने के लिए सुबह गुड मॉर्निंग के खास मैसेज भेज दें। इन मैसेज को पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और दिन परफेक्ट बन जाएगा। चलिए कुछ गुड मॉर्निंग विशेज आप से शेयर करते हैं।
Good Morning Wishes: सुबह की शुरुआत गर्म चाय और प्यारे से गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ हो, तो दिन बन जाता है। प्यारा सा गुड मॉर्निंग मैसेज अगर आपके किसी खास चाहने वाले का हो और भी अच्छा लगता है। आजकल हर कोई सुबह उठते ही अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कि किसका मैसेज आया है। ऐसे में अगर घर या ऑफिस में आपका कोई बेहद खास है, तो उसे आप हर दिन गुड मॉर्निंग विश जरूर करते होंगे। गुड मॉर्निंग विश करने के लिए कुछ प्यारी लाइनों वाले मैसेज को कॉपी पेस्ट करके भी भेजा जा सकता है। इससे सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आएगी और दिन की शुरुआत भी पॉजिटिविटी के साथ होगी। चलिए आपके साथ गुड मॉर्निंग के खास मैसेज शेयर करते हैं।
यहां से चुनें गुड मॉर्निंग विशेज-
1-
सुबह की किरण बोली, उठ देख क्या नजारा है,
मैंने कहा रुक,
पहले उसे गुड मॉर्निंग मैसेज तो भेज दूं जो इस सुबह से भी प्यारा है।
2-
बीत गई तारों वाली हसीन रात,
अब सूरज ने फैलाई है अपनी बात।
एक प्यारी सी सुबह आई है साथ,
बोलो गुड मॉर्निंग और जी लो दिन खास। Good Morning!
3-
उठो, देखो सुबह का नजारा,
हवा में है खुशबू और मौसम प्यारा।
हंसते रहो, खुश रहो सारा दिन,
यही है मेरी शुभकामना तुम्हारे लिए हर दिन। Good Morning!
4-
चमकता सूरज, खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है,
आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही मेरा सलाम है। Good Morning!
5-
उम्मीदों की सुबह है, सपनों की रोशनी है,
जो चाहते हो वो जरूर मिलेगा, बस मेहनत की कमी ना हो। Good Morning!
7-
चमकता सूरज, खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है,
आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही मेरा सलाम है। Good Morning!
8-
नया सवेरा, नई किरण के साथ,
नया दिन, नई उमंग के साथ,
आपका हर दिन खुशहाल हो,
बस यही दुआ है दिल से आपके साथ। Good Morning!
9-
सुबह-सुबह जिंदगी की शुरुआत होती है,
किसी अपने की मीठी बात होती है,
मुस्कान के साथ खुलती हैं जो आंखें,
तो दिनभर खुशियों की बरसात होती है। Good Morning!
10-
सुबह का हर एक पल जिंदगी की नई उम्मीदें लाता है,
बस अपने इरादे मजबूत रखो, सफलता कदम चूमेगी।
Good Morning!
11-
तेरी मीठी बातें और चाय का कप,
इनसे ही होती है मेरी खुशहाल सुबह।
Good Morning!
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
