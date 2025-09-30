Maha Navami 2025 Wishes : अपनों तक पहुंचाएं मां सिद्धिदात्री का आशीष, भेजें महानवमी की टॉप 10 हार्दिक शुभकामनाएं

Maha Navami 2025 Wishes : अगर आप अपने परिजनों और मित्रों पर मां सिद्धिदात्री का आशीष बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें मां सिद्धिदात्री की भक्ति में रंगे हुए ये टॉप 10 मैसेज, कोट्स, और नवरात्रि की नवमी के शुभकामना संदेश (Happy Navami Messages) भेज सकते हैं।

Tue, 30 Sep 2025 11:00 PM

Maha Navami 2025 Wishes In Hindi : शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के साथ ही नौ दिवसीय नवरात्रि का भी समापन हो जाता है। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि को दुर्गा नवमी या महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल महा नवमी 1 अक्टूबर, बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां दुर्गा के भक्त मां दुर्गा के नौंवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की अराधना करते हुए उन्हें उनका प्रिय भोग हलवा और चने का प्रसाद चढ़ाते है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। अगर आप अपने परिजनों और मित्रों पर मां सिद्धिदात्री का आशीष बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें मां सिद्धिदात्री की भक्ति में रंगे हुए ये टॉप 10 मैसेज, कोट्स, और नवरात्रि की नवमी के शुभकामना संदेश (Happy Navami Messages) भेज सकते हैं।

Maha Navami 2025 Ki Hardik Shubkamnaye In Hindi: 1- नव शक्ति, नव चेतना, नव उत्थान,

नव भक्ति, नव आराधना, नव कल्याण,

नव ज्योत्सना, नव कल्पना, नव निर्माण।

महा नवमी की शुभकामनाएं!

2- भक्ति में शक्ति छिपी होती है,

मां की कृपा हर ओर होती है,

महा नवमी का शुभ दिन आया,

खुशियों का पैगाम लाया.

महा नवमी की शुभकामनाएं!

3- देवी सिद्धिदात्री की कृपा से आपके

जीवन में ज्ञान, धन और सुख का आगमन हो.

महा नवमी की शुभकामनाएं.

4- सच्चे दिल से मां को बुलाओ,

मन के दुख सभी मिटाओ,

महा नवमी की शुभ बेला है,

खुशियों का इसमें मेला है.

महा नवमी की शुभकामनाएं!

5- माता तेरे चरणों में, भेंट हम चढ़ाते हैं,

कभी नारियल तो, कभी फूल चढ़ाते हैं,

और झोलियां भर-भर के, तेरे दर से लाते हैं.

Happy Maha Navami 2025

6- चांद की चांदनी, बसंत की बहार

फूलों की खुशबू, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको,

महा नवमी का त्योहार.

महा नवमी की शुभकामनाएं!

7- या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

8- ओम् सर्वमंगल मांगल्ये

शिवे सर्वार्थ साधिके,

शरण्ये त्रयम्बके गौरी

नारायणी नमोस्तुते।

महानवमी की बधाई 2025 !

9- मां की ज्योत जली है घर में

दूर अज्ञान का अंधेरा हो

आज आए मां आपके घर में

और हो घर पवित्र !

Happy Maha Navami !

10- मां की ज्योति से प्रेम मिलता है

सबके दिलो को आनंद मिलता है

जो भी जाता है माता के द्वार

उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है !