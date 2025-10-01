Navratri Mahanavami Wishes: महानवमी के पावन मौके पर अपनों और शुभचिंतकों को भेजें 20+ शुभकामना मैसेज

Mahanavami Wishes: शारदीय नवरात्रि का नौवां दिन आज है। 1 अक्टूबर को माता रानी के हवन-पूजन के साथ ही कंजकों को भी भोजन कराया जाएगा और साथ ही नवरात्रि की पूजा पूर्ण होगी। इस पावन मौके पर अपनों और शुभचिंतकों को भेज दें नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

Follow Us on

Wed, 1 Oct 2025 07:12 AM

1 अक्टूबर दिन बुधवार को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि है। देवी दुर्गा के पूजा के साथ ही आज हवन के जरिए नवरात्रि की पूजा की पूर्णाहुति होगी और अंत में कन्याओं को भोजन कराया जाता है। नवरात्रि की नवमी के पावन मौके पर अपनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को भेजें 20 प्लस मैसेज के जरिए शुभकामनाएं।

1) इस नवमी देवी के कदम आपके घर में आएं

जीवन के सभी दुखदर्द छू मंतर हो जाएं

महानवमी और महा अष्टमी की आपको शुभकामनाएं

शुभ महानवमी 2025 2) मैया की कृपा से बन रहे हैं सभी के बिगड़े काम

मैया ही पालनहार, रखना अपनी कृपा हम पर

जय माता दी. शुभ महानवमी 2025 3) मैया के दरबार में दुख-दर्द सभी मिट जाते हैं

मैया की शरण में आकर सुख सभी पा लिए जाते हैं

जय माता दी. शुभ नवरात्रि 2025 4) हाथ दोनों जोड़ दर पे,

मां कर रहा फरियाद हूं .

इक आख़िरी हो आस तुम ही,

तुम्हें कर रहा मैं…

दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं 2025 5) सारी रात मां के गुण गाएं

मां का ही नाम जपें

मां में ही खो जाएं

शुभ दुर्गा नवमी 2025 6) माता दुर्गा के गाएं गुण गान

सभी जपें मां का ही सिर्फ नाम

मां में ही खोए रहें हम आज.

आप सभी को शुभ दुर्गा नवमी 7) कभी ना हो किसी का दुखों से सामना

पग-पग दुर्गा मां का मिले आशीर्वाद आपको.

दुर्गा नवमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं 8) शेरों वाली मैया के दरबार में दुःख-दर्द मिटाए जाते हैं

जो भक्त दर पर आते हैं, मां की शरण में लिए जाते हैं।

दुर्गा नवमी की ढेरों बधाईयां 9) सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस माता के चरण में,

बने उस माता के चरणों की धूल,

आओ मिल कर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।

जय माता दी। 10) हो जाओ तैयार, मां अम्बे आने वाली है,

सजा लो दरबार मां अम्बे आने वाली हैं,

तन,मन और जीवन हो जायेगा पावन,

मां के कदमो की आहट से गूंज उठेगा आंगन।

दुर्गा नवमी की शुभकामनाएं 11) सारा जहां है जिसकी शरण में

नमन है उस माता के चरण में

बने उस माता के चरणो की धूल

आओ मिल कर चढ़ाये श्रद्धा के फूल

12) इस दुर्गा नवमी पर मां दुर्गा आपको शांति, सम्पति और शक्ति दे।

दुर्गा नवमी की शुभकामनाएं। 13) मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो।

इस पावन दुर्गा नवमी पे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है

दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं 14) सारी रात मां के गुण गाए,

मां का ही नाम जपे और

मां में ही खो जाए।

शुभ दुर्गा नवमी। 15) आए है आपकी चौखट पे माता इस आस से की हमेशा आपका हाथ हमारे सर पे हो ताकि कोई कष्ट या दुःख हमें न सताए। जय माता की।

दुर्गा नवमी की शुभकामनाएं 16) सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में,

हम है उस मां के चरणों की धूल,

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। शुभ महानवमी।

17) मां दुर्गा आपको अपनी 9 भुजाओं से बल , बुद्धि , ऐश्वर्या , सुख , स्वास्थ्य , शान्ति , यश , निर्भीकता , सम्पन्नता , प्रदान करें।

हैप्पी दुर्गा नवमी 18) कभी ना हो दुखों का सामना …

पग पग मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले।

नवरात्रि की आपको ढेरों शुभ कामनाएं।

शुभ दुर्गा नवमी 19) देवी मां के कदम आपके घर में आयें, आप ख़ुशी से नहायें,

परेशानियां आपसे आंखें चुरायें,

दुर्गा नवमी की आपको ढेरों शुभ कामनाएं।

शुभ महानवमी। 20) हर युग में मुनि ज्ञानी देते सबको यह उपदेश,

जो माँ दुर्गा का मनन मन से करे उसके कटे कलेश।

हैप्पी दुर्गा नवमी 21) दूर करे भय भक्त का दुर्गा मां का रूप,

बल और बुद्धि बढ़ाये मां देती सुख की धूप

महानवमी की शुभकामनाएं 22) सारी रात मां के गुण गायें

मां का ही नाम जपें

मां में ही खो जाएं …शुभ दुर्गा नवमी।

23) शेरों वाली मैया के दरबार में दुःख -दर्द मिटाये जाते हैं ,