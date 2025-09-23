Shardiya Navratri Wishes : नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित, अपनों को भेजें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश shardiya navratri day 2 wishes dedicated to maa brahmacharini quotes images messages greetings facebook whatsApp status, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Navratri 2025 Wishes : अगर आप भी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का आशीष अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन संदेशों को अपनों के साथ शेयर करके शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 06:35 AM
Shardiya Navratri Day 2 Brahmacharini Maa 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित होता है। मां ब्रह्मचारिणी तप, संयम और त्याग की प्रतीक मानी जाती हैं। उनके नाम का अर्थ है, ‘ब्रह्म का आचरण करने वाली’ या ‘तपस्या में लीन रहने वाली’। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से साधक को आत्मबल, धैर्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप भी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का आशीष अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन संदेशों को अपनों के साथ शेयर करके शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

1- या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं !!

2- माता रानी ये वरदान देना, बस थोड़ा सा प्यार देना,

आपकी चरणों में बीते जीवन सारा ऐसा आशीर्वाद देना।

शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं !!

3- मां शक्ति का वास हो,

संकटों का नाश हो,

हर घर में सुख-शांति का वास हो,

नवरात्रि का पर्व सबके लिए खास हो.

शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

4- मां दुर्गा आएं आपके द्वार,

सुख-संपत्ति के साथ मिले आप सभी को खुशियां अपार.

शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

5- सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं उस मां के चरणों की धूल,

आओ मिलकर मां ब्रह्मचारिणी को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।

शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं !!

6- मां करती सबका उद्धार है, सबकी बेड़ा पार है,

मां सबके कष्टों को हरती हैं,

मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती हैं.

मां ब्रह्मचारिणी को आज के दिन नमन है.

7- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नम:

मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर हो

नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत शुभकामनाएं

Navratri Shardiya Navratri

