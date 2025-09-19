नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, अधूरा रह जाएगा व्रत का फल shardiya navratri 2025 do not make these 5 mistakes during navratri fasting blessing of the fast will remain incomplete, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, अधूरा रह जाएगा व्रत का फल

Shardiya Navratri 2025 Mistakes : हर व्रत की तरह नवरात्रि व्रत के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन ना करने पर व्यक्ति को उसकी पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो नवरात्रि व्रत के दौरान करने से बचना चाहिए।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 11:58 AM
शारदीय नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास महत्व रखता है। नौ दिनों तक चलने वाला यह पर्व सिर्फ माता दुर्गा की पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि घर में खुशहाली, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए भी होता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की उपासना करते हैं। लेकिन हर व्रत की तरह नवरात्रि व्रत के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन ना करने पर व्यक्ति को उसकी पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो नवरात्रि व्रत के दौरान करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं-

मंदिर की जगह का गलत चुनाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत माना जाता है। लेकिन कई बार लोग अपने मन से ही घर पर कहीं भी मंदिर बनाकर पूजा करने लगते हैं, जिससे घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है।

व्रत के नियमों का पालन न करना

नवरात्रि व्रत के दौरान व्रत या पूजा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। अगर आप मां दुर्गा के व्रत कर रहे हैं तो नॉन-वेज, लहसुन, प्याज, या तामसिक भोजन का सेवन ना करें। नियम तोड़ने से व्रत का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।

नकारात्मक विचार और व्यवहार

नवरात्रि का समय आध्यात्मिक और पॉजिटिव एनर्जी का समय होता है। इस दौरान क्रोध, झूठ, चुगली, या किसी के प्रति बुरे विचार रखने से बचें। इन नौ दिनों में अपने मन को शांत और पवित्र रखने की कोशिश करें।

अशुद्धता का रखें ध्यान

नवरात्रि में घर की सफाई का बहुत महत्व है। ध्यान रखें, पूजा-पाठ और व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता जरूरी है। बिना स्नान किए पूजा करना, गंदे कपड़े पहनना, या घर को अस्वच्छ बनाए रखने से निगेटिव एनर्जी आपको घेर सकती है।

टूटी हुई चीजें रखना

कई लोग नवरात्रि के दौरान भी घर की साफ-सफाई करते हुए पुरानी टूटी हुई चीजों जैसे टूटी मूर्तियां, फटे कपड़े या पुराना फर्नीचर को फेंकने से बचते रहते हैं। ये चीजें घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ाती हैं।

