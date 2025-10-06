Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर अपनों को भेजें ये टॉप 10 शुभकामना संदेश, मां लक्ष्मी की बनी रहेगी कृपा sharad purnima 2025 wishes quotes messages to send loved ones kojagari purnima ki hardik shubhkamnayeto please maa laxmi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर अपनों को भेजें ये टॉप 10 शुभकामना संदेश, मां लक्ष्मी की बनी रहेगी कृपा

Sharad Purnima 2025 Wishes : आप इस खास दिन पर अपनों की जिंदगी खुशियों, सौभाग्य और सफलता से भरी रहने की कामना करते हुए उन्हें शरद पूर्णिमा 2025 के ये टॉप 10 शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 08:02 AM
Sharad Purnima 2025 Wishes In Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा 2025 का पर्व मनाया जाता है। बता दें, इस साल यह पर्व 6 अक्तूबर 2025 को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी शीतल किरणों से अमृत की वर्षा होती हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार यही वो रात है जब भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। इसलिए यह रात प्रेम और भक्ति का भी प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की आराधना और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है। इस दिन चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है और अगली सुबह इस खीर का प्रसाद खाने का विधान है। आप इस खास दिन पर अपनों की जिंदगी खुशियों, सौभाग्य और सफलता से भरी रहने की कामना करते हुए उन्हें शरद पूर्णिमा 2025 के ये टॉप 10 शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

1- आप सभी के लिए शरद पूर्णिमा 2025 खास हो।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

2- घर में धन की बरसात हो, लक्ष्मी का वास हो।

सभी संकटों का नाश हो, मन में सदा शांति का वास हो।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

3- हर दम खुशियां हो साथ

कभी दामन ना हो खाली

शुभ हो आपके लिए,

शरद पूर्णिमा निराली।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

4- चांद की चांदनी और खीर का मिठास,

आपके जीवन में लाए खुशियां और उल्लास।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!

5- शरद पूर्णिमा का चांद सबसे सुंदर होता है

और सबसे ज्यादा आशीर्वाद देता है।

आशा है इस रात आप सभी पर

चंद्रमा का भरपूर आशीर्वाद बरसे।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

6- आओ मिलकर शरद पूर्णिमा पर खुशी मनाएं

चंद्रमा का आशीर्वाद लें और फूले ना समाएं,

सर नवा कर अपना, जीवन को समृद्ध बनाएं,

आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2025।

7- चांद की चांदनी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद,

शुभ हो आपके लिए शरद पूर्णिमा का त्योहार।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

8- स्नेह लुटाती चांदनी, कर सोलह श्रृंगार

धवल चारू चन्द्र किरणें, अमृत बरसा रहे आज

शीतल, उज्जवल रश्मियां, मंत्रमुग्ध कर रही महारास

प्रेम को पूर्ण करती सुखभरी है आज की रात

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!

9- शरद पूर्णिमा की रात के साथ आती है अमृत वर्षा

जो भर देती है सबके जीवन में सिर्फ हर्ष और उत्साह

10- चांद सी शीतलता, शुभ्रता, कोमलता, उदारता, प्रेमलता

आपको और आपके परिवार को प्रदान हो।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

