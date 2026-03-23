Shaheed Diwas 2026: भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सम्मान में भेजें 10+ देशभक्ति से भरी शायरियां, जानें इस दिन का इतिहास
Shaheed Diwas 2026: 23 मार्च को पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है। इसी दिन देश के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर की जेल में फांसी दी थी। चलिए इस मौके पर हम आपको इसका पूरा इतिहास और कुछ देशभक्ति से भरी शायरियां शेयर करते हैं।
Shaheed Diwas 2026: 23 मार्च को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा है, इसे हम उन सभी वीरों के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी से देश की स्वतंत्रता की राह को आसान बनाया। साल 1931 में इसी दिन भारत माता के 3 वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु ने देश की खातिर हंसते-हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। उन तीनों के बलिदान ने न सिर्फ लोगों के दिलों में देशभक्ति की मशाल जलाई बल्कि सोए हुए देश को जगाने का काम भी किया। इन शहीदों की कुर्बानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आज की स्वतंत्रता हमें कितनी मुश्किल से मिली है। भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव के सम्मान में हम कुछ देशभक्ति से भरी शायरियां आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को भेज सकते हैं। साथ ही 23 मार्च का इतिहास भी बताएंगे।
क्या है इतिहास
23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों वीरों को लाहौर जेल में फांसी दी थी। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और देश की आजादी के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। खासतौर पर भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी, जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला था। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और आजादी की लड़ाई को नई दिशा मिली। इन शहीदों की बहादुरी, देशभक्ति और बलिदान ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और फिर वहां से आजादी की अलग मशाल जली।
देशभक्ति से भरी हुई 15 शायरियां-
1.
शहीदों की कुर्बानी यूं ही बेकार नहीं जाती,
हर बूंद लहू से नई आजादी जन्म लेती है।
2.
जो हंसते-हंसते फांसी चढ़ गए,
वो नाम आज भी दिलों में जिंदा हैं।
3.
वतन की खातिर जिसने जान गंवाई,
उसकी कहानी हर दिल ने अपनाई।
4.
सरहद पर खड़ा हर जवान कहता है,
देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता।
5.
शहीदों की चिताओं से उठती है आवाज,
वतन के लिए जीना ही असली अंदाज।
6.
उनकी शहादत से रोशन है ये जहां,
वरना अंधेरों में खो जाता हिंदुस्तान।
7.
वतन से मोहब्बत इस कदर निभा गए,
अपनी जान देकर हमें जीना सिखा गए,
उन अमर बलिदानियों की याद में,
आज फिर से अपना शीश झुका गए।
8.
जिनकी रगों में बहता था देश के प्रति प्यार,
उन वीरों के बलिदान को शत-शत नमस्कार,
मिट गए जो अपनी मातृभूमि की रक्षा में,
सदा ऋणी रहेगा उनका यह संसार।
9.
आजादी यूं ही नहीं मिली है हमें,
हर सांस में शहीदों का कर्ज है।
10.
जो तिरंगे के लिए झुक गए,
वो हमेशा के लिए ऊंचे हो गए।
11.
हर शहीद की कहानी ये कहती है,
देश से बढ़कर कोई धर्म नहीं।
12.
वतन के नाम अपनी जान लिख दी,
उन्होंने जिंदगी की पहचान लिख दी।
13.
देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं,
ये शहीदों की सांसों की विरासत है।
14.
उनकी कुर्बानी का कर्ज हम पर है,
जिसे हर दिन निभाना होगा।
15.
आजादी का हर पन्ना उनके लहू से रंगा है,
उन्हीं के कारण आज गर्व से लहराता तिरंगा है,
उन महान क्रांतिकारियों के चरणों में,
श्रद्धा के फूलों का पावन गंगा है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।