Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shayari In Hindi: सुबह प्यार को भेजें रोमांटिक शायरी मैसेज, लव पार्टनर के दिन की होगी बेहतरीन शुरुआत

Apr 17, 2026 06:11 am ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share

सुबह के दिन की अच्छी शुरुआत के लिए मूड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर का दिन शानदार बनाने के लिए यहां 20 चुनिंदा शायरियां हैं। इनमें से किसी एक को चुनकर आप अपने प्यार को भेज सकते हैं।

Shayari In Hindi: सुबह प्यार को भेजें रोमांटिक शायरी मैसेज, लव पार्टनर के दिन की होगी बेहतरीन शुरुआत

सुबह की पहली किरण के साथ अपने प्यार को याद करना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। सुबह उठते ही अगर सबसे पहले आपके मन में अपने पार्टनर का ख्याल आता है और आप किसी भी तरह से उनके दिन को शानदार बनाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ खास शायरी मैसेज भेजें। सुबह के समय इन मैसेज को पढ़कर आपके पार्टनर का मन खुश हो जाएगा।

1) हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए,

कि दुखों की हर बात पुरानी हो जाए,

दे जाए इतनी खुशियां ये दिन आपको,

कि मुस्कुराहट भी आपकी दीवानी हो जाए।

2) सितारों के बिस्तर से सूरज को जगाया है,

चांद को हटा कर सुबह को बुलाया है,

उठ जाइए मेरे हमसफर देखो,

प्यार भरा पैगाम सिर्फ आपके लिए आया है।

ये भी पढ़ें:पक्के दोस्त को भेजने के लिए यहां से चुनें 20+ शायरियां

3) फूलों की वादियों में आपका बसेरा हो,

सितारों के आंगन में खूबसूरत सवेरा हो,

दुआ है मेरी कि आप जहां भी कदम रखें,

वहां खुशियों का बस बसेरा ही बसेरा हो।

4) सुबह की चाय और आपका साथ,

काश ये पल थम जाए पूरी रात के बाद।

5) एक नई सुबह, एक नई उमंग,

दुआ है मेरी कि खुशियां रहे सदा आपके संग।

6) सुबह का उजाला सदा आपके साथ हो,

हर दिन हर पल आपके लिए खास हो,

दिल से दुआ निकलती है आपके लिए,

कि मेरा प्यार हमेशा आपके पास हो।

7) सूरज की पहली किरण आपको सुकून दे,

ठंडी हवाएं आपको ताज़गी का जूनून दे,

उठ जाइए अब और मुस्कुरा दीजिये,

आपकी एक हंसी हमें जीने का सुकून दे।

8) खिड़की से झांकती वो सुबह की किरण,

कहती है उठो और देखो अपना दामन,

खुशियां इंतजार कर रही हैं तुम्हारा,

प्यार भरा सलाम लो हमारा।

9) नींद से उठ कर जब आप मुस्कुराते हो,

यकीन मानिए आप पूरी कायनात को महकाते हो।

10) कलियों ने खिलना शुरू कर दिया,

परिंदों ने चहकना शुरू कर दिया,

सूरज भी आ गया है अपनी पूरी चमक के साथ,

अब आप भी उठ जाइये प्यार के साथ।

11) सुबह की हर किरण आपको खुशियां दे,

हर फूल आपके चेहरे पर मुस्कान दें,

हम तो बस यही दुआ करते हैं हर रोज,

कि खुदा आपको सवेरे के साथ हमारा साथ दे।

12) पलकें झुका कर सलाम करते हैं,

इस दिल की दुआ आपके नाम करते हैं,

कुबूल हो तो बस मुस्कुरा देना,

हम ये प्यारी सी सुबह आपके नाम करते हैं।

13) ताजी हवा में फूलों की महक हो,

पहली किरण में चहकती हुई चहक हो,

जब भी खोलो आप अपनी पलकें,

उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो।

14) यादों के समंदर में डूबे हैं हम,

आपकी एक झलक को तरसे हैं हम,

सुबह की ठंडी हवाएं जब छूकर गुजरीं,

तो लगा कि जैसे आपसे मिल कर आए हैं हम।

15) मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता,

हर किसी का दिल अनमोल नहीं होता,

यूं तो मिल जाते हैं लोग राहों में बहुत,

पर हर कोई आपकी तरह खास और गोल (संपूर्ण) नहीं होता।

ये भी पढ़ें:हौसले को उड़ान देते हैं मोटिवेशनल मैसेज, यहां पढ़िए 20 शायरियां
ये भी पढ़ें:स्टेटस पर लगाएं 2 लाइन वाली प्यार भरी शायरियां, पढ़ते ही पार्टनर का आएगा मैसेज

16) ना जाने कौन सा रिश्ता है तुझसे मेरा,

कि हर सुबह आंख खुलते ही ज़ुबां पर नाम आता है तेरा,

तू दूर रहकर भी दिल के इतने करीब है,

जैसे बिना सूरज के नहीं होता कभी सवेरा।

17)सिर्फ चांद-सितारों का साथ काफी नहीं,

सिर्फ बातों से दिल की प्यास बुझती नहीं,

चाहता हूं मैं तुझे इस कदर अपनी ज़िन्दगी में,

कि तेरे बिना अब ये सुबह भी हसीन लगती नहीं।

18) लिख दूं तो शब्द कम पड़ जाएं,

सोचूं तो वक्त कम पड़ जाए,

इतनी गहरी है मोहब्बत की इबादत तुमसे,

कि बयां करूं तो ये जिन्दगानी कम पड़ जाए।

19) मांग लूं खुदा से बस एक तेरा साथ,

पकड़ कर हाथ तेरा चलूं हर रात और दिन-रात,

सुबह की ताजगी में बस यही इल्तजा है मेरी,

कि कभी खत्म ना हो हमारे प्यार की ये सौगात।

20) सुबह-सुबह जब तेरा ख्याल आता है,

मेरे चेहरे पर एक अजीब सा निखार आता है,

लोग पूछते हैं मेरी इस खुशी का राज,

पर उन्हें क्या पता कि मुझे तुझ पर कितना प्यार आता है।

ये भी पढ़ें:स्टेटस पर लगाएं 2 लाइन वाली प्यार भरी शायरियां, पढ़ते ही पार्टनर का आएगा मैसेज
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Good Morning Wishes shayari in hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।