सीक्रेट सांता 2025: ऑफिस कलीग्स के लिए ₹500 के अंदर 5 शानदार क्रिसमस गिफ्ट आइडियाज

संक्षेप:

Secret Santa Gift Ideas under 500 Rupees : सीक्रेट सांता के क्रिसमस गिफ्ट्स को लेकर अक्सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या खरीदें। आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपके लिए कुछ ऐसी 500 रुपये के बजट में कूल और काम आने वाली चीजों की लिस्ट तैयार की है।

Dec 24, 2025 07:48 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
बात जब ऑफिस कलीग्स के बीच 'सीक्रेट सांता' (Secret Santa) के बनने की होती है तो सबसे पहला ख्याल और चुनौती उनके लिए एक अच्छा किफायती क्रिसमस गिफ्ट पसंद करने की होती है। एक ऐसा गिफ्ट जो बजट में होने के साथ सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान भी ले आए। सीक्रेट सांता के क्रिसमस गिफ्ट्स को लेकर अक्सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या खरीदें। आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपके लिए कुछ ऐसी 500 रुपये के बजट में कूल और काम आने वाली चीजों की लिस्ट तैयार की है जो न केवल स्टाइलिश हैं बल्कि आपके 'सांता' बनने के स्वैग को भी बरकरार रखेंगी। 500 रुपये का बजट सुनने में शायद कम लगे, लेकिन अगर चुनाव सही हो, तो यह गिफ्ट किसी भी महंगे तोहफे को मात दे सकता है।

ऑफिस कलीग्स के लिए सीक्रेट सांता गिफ्ट आइडियाज

1. कस्टमाइज्ड मग (Customized Mug)

ऑफिस में चाय-कॉफी पीने वालों के लिए यह सीक्रेट सांता गिफ्ट परफेक्ट हो सकता है। आप इस पर उनका नाम, फोटो या मजेदार कोट प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह के कस्टमाइज्ड मग की कीमत लगभग 250 से 450 रुपये के बीच होती है।

2. इंडोर प्लांट्स (Indoor Plants)

लकी प्लांट जैसे मनी प्लांट, जेड प्लांट ऑफिस डेस्क पर रखने के लिए आइडियल होने के साथ एयर को भी प्यूरिफाई करते हैं। मन को पॉजिटिव वाइब्स से भरने वाले पौधों की कीमत लगभग 150 से 400 रुपये के बीच हो सकती है।

3. पर्सनलाइज्ड डायरी (Personalized Diary)

नया साल शुरू होने वाला है, तो गिफ्ट करने के लिए नाम वाली डायरी या नोटबुक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इस तरह की डायरी बाजार से 300 से 499 रुपये तक के बीच में खरीद सकते हैं।

4. डेस्क ऑर्गनाइजर (Desk Organizer)

ऑफिस डेस्क को व्यवस्थित रखने के लिए यह गिफ्ट बेस्ट हो सकता है। आपके ऑफिस कलीग्स की टेबल अगर अकसर बिखरी रहती है तो पेन, नोट्स, क्लिप्स सब एक जगह अच्छी तरह से रखने के लिए उसे मल्टी-कंपार्टमेंट वाला डेस्क ऑर्गनाइजर खरीदकर दें। इसकी कीमत लगभग 200 से 450 रुपये तक के बीच में होती है।

5. चॉकलेट हैम्पर (Chocolate Hamper)

फेस्टिव चॉकलेट्स का छोटा गिफ्ट बॉक्स किसी के भी चेहरे पर खुशी बिखेर सकता है। इस तरह का गिफ्ट लगभग 200 से 450 रुपये के बीच आ सकता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
