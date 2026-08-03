सावन के पहले सोमवार पर भेजें ये 25+ खूबसूरत शुभकामना संदेश, बरसेगा भोलेनाथ का आशीर्वाद

Sawan Somwar 2026: सावन का महीना काफी पावन माना जाता है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा-अराधना की जाती है। शिवभक्तों के लिए ये महीना बेहद खास होता है और आज सावन का पहला सोमवार है। इस खास दिन पर आप भी अपने परिवार और दोस्तों को शुभकामना संदेश भेजें।

सावन के पहले सोमवार पर अपनों को भेजें शिवभक्ति से भरे 25+ शुभकामना संदेश

Sawan Somwar Wishes In Hindi: सावन का पहला सोमावर आज 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। आज के खास दिन पर हर कोई भगवान शिव को जल चढ़ाकर उनकी अराधना करता है। कई लोग भोलेनाथ के लिए व्रत भी करते हैं और विधि से उनकी पूजा करते हैं। सावन का महीना शिवभक्तों के लिए बेहद पावन होता है और कहते हैं कि इसमें भगवान शिव हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इस खास दिन पर लोग एक दूसरे को पहले सोमवार की शुभकामनाएं भी भेजने लगते हैं। अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और खास लोगों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां से कुछ मैसेज चुनें।

1. ॐ नमः शिवाय! भगवान शिव की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।

सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करें।

जीवन खुशियों, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से भर जाए। ॐ नमः शिवाय!

3. भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे

आपकी हर इच्छा पूरी हो और हर दिन शुभ हो

सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं!

4. महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भर दे,

हर परेशानी दूर हो और हर सपना सच हो।

5. महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे।

हर दिन नई खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आए। शुभ सावन सोमवार!

6. शिव शंभू की भक्ति आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करे।

हर कदम पर सफलता और खुशियां आपका साथ दें।

7. भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करें।

जीवन में कभी दुख का साया न आए, यही प्रार्थना है।

8. सावन के पहले सोमवार पर शिव जी का आशीर्वाद आपके साथ रहे।

हर नई सुबह सफलता और खुशियां लेकर आए। ॐ नमः शिवाय!

9. ॐ नमः शिवाय।

महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और सुख-समृद्धि का वास हो।

सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. सत्य शिव हैं, अनंत शिव हैं

अनादि शिव हैं, ओंकार शिव हैं

शिव ही ब्रह्म, शिव ही शक्ति हैं।

सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

11. कण-कण में शिव हैं,

हर जगह में शिव हैं।

वर्तमान भी शिव हैं और

भविष्यकाल भी शिव हैं।

सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

12. समय की चाल है

शिव अपने भक्तों की ढाल है

पल में बदल दे जो सृष्टि को

वो महाकाल है।

सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।

13. सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग

भाग जाते हैं।

जब सावन में बाबा भोलेनाथ जाग जाते हैं।

सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

14. भोले आएं आपके द्वार

भर दें जीवन में खुशियों की बहार

न रहे जीवन में कोई दुख

हर ओर फैल जाए सुख ही सुख।

सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।

15. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

भगवान शिव आपको उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुखी जीवन का आशीर्वाद दें।

16. ॐ नीलकण्ठाय नमः।

महादेव आपके जीवन के विष समान दुखों को दूर कर सुख और सौभाग्य प्रदान करें।

17. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।

शिव जी का दिव्य आशीर्वाद आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाए।

18. ॐ नमः शिवाय।

सावन के इस पावन सोमवार पर शिव जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे।

19. सावन का यह पावन सोमवार आपके लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आए।

महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।

20. शिव जी के चरणों में आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो।

सुख, समृद्धि और सफलता हमेशा आपके साथ रहे। हर-हर महादेव!

21. महादेव की कृपा से आपके घर में सुख-समृद्धि का वास हो।

हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह से भरपूर हो।

22. हर हर महादेव!

भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अपार खुशियां लेकर आए।

सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।

23. शिव का नाम है सबसे न्यारा।

जिसने लिया उनका सहारा, उसका हुआ हर सपना सारा।

24. आज सजेगा भोले बाबा का दरबार

जल चढ़ेगा शिवलिंग पर मनेगा त्योहार।

आप पर भगवान शंकर की बरसे कृपा बारंबार।

25. हैसियत मेरी छोटी है

पर मन मेरा शिवाला है

करम तो मैं करता जाऊंगा

क्योकि साथ मेरे डमरूवाला है।

26. भोलेनाथ की भक्ति आपके मन को शांति और जीवन को नई दिशा प्रदान करे।

शुभ सावन सोमवार!

27. महादेव का त्रिशूल आपके सभी दुखों का अंत करे और डमरू की ध्वनि आपके जीवन में खुशियां लाए।

28. शिव कृपा से आपके सभी अधूरे सपने पूरे हों और हर दिन शुभ हो। हर-हर महादेव!

29. शिव शंभू की भक्ति आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करे।

हर कदम पर सफलता और खुशियां आपका साथ दें।

30. नीलकंठ महादेव आपके जीवन से सभी संकट दूर करें।