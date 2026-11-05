कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं साई पल्लवी? बताईं होने वाले साथी की 4 खूबियां
फिल्म रामायण में मां सीता का किरदार निभाने वाली साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने बताया कि वह अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में कौन-सी खूबियां देखना चाहती हैं। आइए जानते हैं, उनकी पसंद में कौन-सी बातें शामिल हैं।
साई पल्लवी की गिनती साउथ की दमदार एक्ट्रेसेस में होती है। इन दिनों वह फिल्म रामायण में मां सीता के किरदार को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने होने वाले पार्टनर में कैसी खूबियां देखना चाहती हैं। उनकी बातों से साफ है कि उनके लिए महंगे तोहफे, बड़ी-बड़ी बातें या दिखावा ज्यादा मायने नहीं रखता। वह ऐसा इंसान चाहती हैं, जो दिल का अच्छा हो, खुद को समझता हो और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टनर को खाना बनाना आता है, तो यह एक एक्स्ट्रा खूबी होगी।
एक अच्छे लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए ये 4 खूबियां
1. दिल का अच्छा हो और सिर्फ अपने बारे में न सोचे
किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी है कि दोनों लोग एक-दूसरे की परवाह करें। अगर कोई इंसान हर बार सिर्फ अपनी खुशी, अपनी जरूरत और अपनी बात को ही अहमियत देता है, तो इससे रिश्ते में परेशानी आ सकती है।
- साई पल्लवी भी अपने होने वाले पार्टनर में यही खूबी देखना चाहती हैं कि वह दिल का अच्छा हो और सिर्फ अपने बारे में न सोचे। उसे अपने साथ-साथ दूसरे की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। रिश्ते में दोनों की जरूरतें और फीलिंग्स मायने रखती हैं।
2. अपनी कमियों को समझे और सुधारने की कोशिश करे
हर इंसान में कुछ अच्छी आदतें होती हैं, तो कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें सुधार की जरूरत होती है। लेकिन एक अच्छे पार्टनर की पहचान यह है कि वह अपनी कमियों को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे।
- साई पल्लवी चाहती हैं कि उनका पार्टनर खुद को अच्छी तरह समझता हो। उसे पता हो कि उसका बिहेवियर दूसरों को किस तरह प्रभावित करता है। अगर उसे अपनी किसी आदत में कमी नजर आती है, तो वह उसे सुधारने के लिए तैयार रहे।
3. अपनी गलती का दोष दूसरे पर न डाले
रिश्ते में कभी न कभी बहस या अनबन होना आम बात है। कई बार छोटी-सी बात पर भी दोनों के बीच नाराजगी हो जाती है। लेकिन ऐसे समय में यह बहुत जरूरी है कि दोनों अपनी बात रखने के साथ-साथ दूसरे की बात भी सुनें।
- साई पल्लवी के अनुसार, उनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो अपनी गलती की जिम्मेदारी ले सके। अगर उससे कोई गलती हुई है, तो उसे मानने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर बार अपनी गलती का दोष दूसरे पर डालना या अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करना रिश्ते को कमजोर कर सकता है।
4. खाना बनाना भी जानता हो
- साई पल्लवी की लिस्ट में एक मजेदार खूबी खाना बनाना भी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर उनके होने वाले पार्टनर को खाना बनाना आता है, तो यह अच्छी बात होगी। सुनने में यह छोटी-सी बात लग सकती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में यह काफी काम आ सकती है।
जब दोनों लोग घर के कामों में एक-दूसरे का हाथ बंटाते हैं, तो किसी एक पर सारी जिम्मेदारी नहीं आती। इससे दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिलता है और घर के काम भी आसानी से हो जाते हैं।
रिश्ते में ये खूबियां क्यों हैं जरूरी?
साई पल्लवी की बातों से एक बात समझ आती है कि अच्छा लाइफ पार्टनर चुनते समय सिर्फ लुक्स, अट्रैक्शन या बड़ी-बड़ी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी इंसान का व्यवहार, सोच और दूसरों के प्रति उसका रवैया भी उतना ही जरूरी है।
लंबे समय तक रिश्ता निभाने के लिए भरोसा, समझ और एक-दूसरे की इज्जत जरूरी है। ऐसा पार्टनर जो आपकी बात सुने, आपकी भावनाओं को समझे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे, उसके साथ रिश्ता बेहतर बन सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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