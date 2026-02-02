सच्चे हमसफर की तलाश होगी पूरी, सद्गुरु ने शेयर किए राइट लाइफ पार्टनर चुनने के 3 तरीके

संक्षेप: Sadhguru Tips To Find Right Life Partner : जब हम किसी व्यक्ति को अपनी शर्तों पर ढालने की जगह, जीवन की इस यात्रा में साथ चलने के लिए चुनते हैं, तो चुनाव का आधार 'जरूरत' नहीं बल्कि 'साझेदारी' बन जाता है। आइए जानते हैं एक अच्छा जीवनसाथी चुनने के लिए सद्गुरु किन 3 अहम बातों पर गौर करने की सलाह देते हैं।

आज के दौर में डेटिंग ऐप्स और बदलती लाइफस्टाइल के बीच एक 'सही' जीवनसाथी ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा लगने लगा है। अक्सर हम एक ऐसे 'परफेक्ट' पार्टनर की तलाश में पूरी उम्र गुजार देते हैं जो हमारी खुशियों की जिम्मेदारी उठा सके, लेकिन सद्गुरु इस तलाश को एक बिल्कुल अलग और गहरी दिशा देते हैं। सद्गुरु के अनुसार रिश्ता दो अधूरे लोगों को जोड़कर खुद को पूरा करने का जरिया नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को शेयर करने वाला एक उत्सव होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी शर्तों पर ढालने की जगह, जीवन की इस यात्रा में साथ चलने के लिए चुनते हैं, तो चुनाव का आधार 'जरूरत' नहीं बल्कि 'साझेदारी' बन जाता है। आइए जानते हैं एक अच्छा जीवनसाथी चुनने के लिए सद्गुरु किन 3 अहम बातों पर गौर करने की सलाह देते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राइट लाइफ पार्टनर चुनने के लिए सद्गुरु ने बताएं 3 तरीके जरूरत या साझेदारी? खुद से पूछें यह सवाल सद्गुरु कहते हैं कि जब आप अपनी किसी कमी, फिर चाहे वो भावनात्मक अकेलापन हो या सामाजिक सुरक्षा-उसे पूरा करने के लिए पार्टनर ढूंढते हैं, तो आप एक सच्चा रिश्ता नहीं बल्कि एक 'सौदा' कर रहे होते हैं। ऐसे रिश्ते अक्सर कुछ समय बाद एक दूसरे पर बोझ बनने लगते हैं। एक मजबूत रिश्ते की नींव तब पड़ती है जब आप खुद में आनंदित रहते हुए अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, न कि उनसे कुछ मांगने की ख्वाहिश रखते हैं।

'परफेक्ट' कोई नहीं होता, परफेक्ट रिश्ता बनाना पड़ता है आपने अकसर अपने आस-पास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, जो इस उम्मीद में सालों अकेले गुजार देते हैं कि कभी भी तो उन्हें उनकी पसंद का परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। ऐसे लोगों को सद्गुरु वास्तविकता का आईना दिखाते हुए कहते हैं कि दुनिया में कोई भी 'मेड फॉर ईच अदर' नहीं होता। एक सुंदर रिश्ता समय, समझ और ऊर्जा का निवेश करने के बाद ही बनता है। किसी को अपनी शर्तों पर ढालने के जगह, उनके साथ तालमेल बिठाने की कला से ही रिश्ते को सफल बनाया जा सकता है।