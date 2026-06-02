शादी से पहले लड़कों को याद रखनी चाहिए ये 3 बातें, रुजुता दिवेकर की खास सलाह
Marriage Tips for Boys: शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों और समझ का रिश्ता भी है। रुजुता दिवेकर ने पुरुषों के लिए ऐसी 3 बातें बताई हैं, जो मजबूत और सम्मानजनक रिश्ते बनाने में मदद कर सकती हैं।
शादी को लेकर अक्सर सलाह लड़कियों को दी जाती है। उन्हें समझौते, जिम्मेदारियां और रिश्ते निभाने की बातें बताई जाती हैं। लेकिन समय बदल रहा है और अब रिश्तों को लेकर सोच भी बदल रही है। आज सफल शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक-दूसरे का सम्मान करना, बराबरी से आगे बढ़ना और एक-दूसरे के सपनों की कद्र करना भी है। इसी विषय पर जानी-मानी पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर ने पुरुषों के लिए तीन ऐसी बातें बताई हैं, जिन्हें शादी से पहले समझना जरूरी है। उनका मानना है कि मजबूत रिश्ते तब बनते हैं, जब बदलाव की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति पर ना होकर दोनों पर बराबर हो।
1. शादी से पहले पुरुष होने के विशेष लाभ को समझें
- रुजुता दिवेकर का कहना है कि शादी से पहले पुरुषों को यह समझना चाहिए कि समाज में उन्हें कई ऐसे लाभ मिलते हैं, जो महिलाओं को हमेशा नहीं मिल पाते।
- घर, नौकरी, पढ़ाई और फैसलों से जुड़ी कई चीजों में पुरुषों को अक्सर अधिक स्वतंत्रता मिलती है। जब कोई व्यक्ति इस बात को समझता है, तो वह रिश्ते में अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार कर सकता है।
- रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए यह समझ जरूरी है कि दोनों की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होतीं।
2. ऐसे जीवनसाथी को चुनें जो अपने सपनों पर भी ध्यान देता हो
- रुजुता का दूसरा सुझाव है कि शादी ऐसे व्यक्ति से करें जो अपने काम और भविष्य को लेकर गंभीर हो।
- एक अच्छा रिश्ता वह होता है जहां दोनों लोग अपने-अपने सपनों और लक्ष्यों को महत्व दें। जब दोनों अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तो रिश्ते में सम्मान और भरोसा भी बढ़ता है।
- किसी एक व्यक्ति का पूरा जीवन दूसरे के इर्द-गिर्द घूमना जरूरी नहीं है। स्वस्थ रिश्ता वही माना जाता है जहां दोनों की पहचान और महत्व बना रहे।
3. शादी का खर्च समझदारी से तय करें
- आजकल शादियों पर लाखों रुपये खर्च करना आम बात हो गई है। लेकिन रुजुता का मानना है कि शादी का बजट इतना ही होना चाहिए, जितना आराम से संभाला जा सके।
- उन्होंने सलाह दी कि शादी पर होने वाला खर्च तीन महीने की कमाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- शादी एक दिन का आयोजन है, जबकि वैवाहिक जीवन कई वर्षों का सफर होता है। ऐसे में दिखावे की बजाय भविष्य की जरूरतों और आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है।
शादी में समझौते से ज्यादा जरूरी है समझ
कई बार लोगों को लगता है कि सफल शादी का मतलब सिर्फ समझौता करना है। लेकिन आज के समय में रिश्ते बराबरी, सम्मान और बातचीत पर ज्यादा टिके हुए हैं। जब दोनों लोग एक-दूसरे की बात सुनते हैं और मिलकर फैसले लेते हैं, तो रिश्ता ज्यादा मजबूत बन सकता है।
रिश्ते में सम्मान क्यों है जरूरी?
सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव है। जब दोनों लोग एक-दूसरे के काम, सपनों और विचारों की कद्र करते हैं, तो छोटी-छोटी बातों पर होने वाले मतभेद भी आसानी से सुलझाए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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