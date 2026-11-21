'तुम्हें खोने का डर...' रूठे पति को मनाने के लिए बेस्ट शायरियां
शादीशुदा रिश्ते में नाराजगी की कोई जगह नहीं होती। जब एक पार्टनर नाराज हो तो फौरन दूसरे को उसे मना लेना चाहिए। जैसे पति रूठा है तो उसे मनाने के लिए इन बेस्ट शायरियों की मदद लें। यहां से चुनें बेस्ट शायरी।
पति-पत्नी का रिश्ता बेहद खास होता है। जिसमे रूठना और मनाना चलता ही रहता है। कभी पति बातों ही बातों में रूठ जाता है तो कभी पत्नी। लेकिन रिश्ते की खूबसूरती है कि दोनों ही एक दूसरे को मना लेते हैं। अगर आपके पति भी कभी रूठ जाएं तो मनाने के लिए चुनें ये शायरी।
1- तेरी मुस्कान से शुरू हुई थी मेरी कहानी,
अब तेरे बिना अधूरी लगती है मेरी हर निशानी।
2- तुम पास रहो तो हर पल खास लगता है,
तुम दूर रहो तो दिल उदास लगता है।
3- ना चांद चाहिए, ना सितारों की फरमाइश है,
बस तुम मेरे साथ रहो, इतनी सी ख्वाहिश है।
4- तेरी बातों में कुछ ऐसा असर है,
दिल हर बार कहता है, तू ही मेरा हमसफर है।
5- तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है,
जैसे बरसों बाद कोई अपना मिलता है।
6- मेरी हर खुशी का रास्ता तुमसे होकर जाता है,
दिल तुम्हारा नाम लेते ही मुस्कुराता है।
7- मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यही है,
जिसे चाहो, उसकी खुशी में अपनी खुशी दिखाई देती है।
8- तुम मेरे आज की खुशी और कल की उम्मीद हो,
सच कहूं तो तुम ही मेरी सबसे खूबसूरत जरूरत हो।
9- तुमसे मिलकर जाना मोहब्बत क्या होती है,
वरना जिंदगी तो बस गुजर रही थी।
10- दिल को हर बार तेरा ही ख्याल आता है,
पता नहीं तू इतना याद क्यों आता है।
11- तुम्हारी एक मुस्कान पर दिल हार बैठे,
इश्क क्या था, हम तो खुद को ही भूल बैठे।
12- तुम साथ हो तो जिंदगी हसीन लगती है,
तुम दूर हो तो हर खुशी कम लगती है।
13- इश्क में हिसाब कैसा,
तुम मेरे हो और बस मेरे हो।
14- तुम्हारे नाम से ही चेहरे पर मुस्कान आती है,
शायद इसी को सच्ची मोहब्बत कहते हैं।
15- कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते,
बस दिल से महसूस किए जाते हैं।
16- तेरी यादों का भी अपना ही नशा है,
दिन हो या रात, दिल को बस तेरा ही पता है।
17- तुमसे प्यार करना मेरी आदत नहीं,
मेरे दिल की सबसे खूबसूरत जरूरत है।
18- तुम्हारी फिक्र करना अच्छा लगता है,
क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो।
19- जिंदगी में लोग बहुत मिले,
लेकिन तुम्हारे जैसा अपना कोई नहीं मिला।
20- तुम्हारे साथ बिताया हर पल याद रहता है,
इसीलिए तो दिल तुम्हें हर पल याद करता है।
21- तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो,
जिसके बिना बाकी सब अधूरा सा लगता है।
22- तुम्हें खोने का डर आज भी दिल में रहता है,
क्योंकि तुम्हारे बिना सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहता।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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