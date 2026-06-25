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Shayari in Hindi: पत्नी के लिए सबसे रोमांटिक शायरी, भेजकर जीत लें दिल

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Romantic Shayari: बीवी रूठ गई तो इस वक्त को यूं ही निगेटिव बातों को सोचकर खराब ना करें बल्कि उसे मनाने के लिए भेज दें ये रोमांटिक शायरी। पढ़ते ही पिघल जाएगी और सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। यहां पढ़ें रोमांटिक शायरी के बेस्ट कलेक्शन।

Shayari in Hindi: पत्नी के लिए सबसे रोमांटिक शायरी, भेजकर जीत लें दिल

प्रेमभरी शायरी केवल गर्लफ्रेंड के लिए नहीं होती। अगर शादीशुदा लाइफ में प्यार और रोमांस दोनों साथ में चाहिए तो अपनी पत्नी से प्यार जताने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही शादी के कई साल बीत चुके हों। रिश्ते में नयापन और रोमांच जिंदा रखना है कभी कभार रोमांटिक शायरी बोलकर बीवी के दिल में अपनी जगह को और गहरा बना लें। कई बार आपके महंगे गिफ्ट और डिनर भी वो कमाल नहीं दिखा पाएंगे जो आपके एक रोमांटिक मैसेज भेज देने से होगा। तो बीवी अगर नाराज है तो उसे ये रोमांटिक शायरी भेजकर फौरन मना लें।

1- किसी ने कहा था किसी से ना कहना

लगे चोट दिल पर तो खामोश ही रहना

जहां चोट खाना वहां मुस्कुराना

मगर मुस्कुराना इस अदा से कि रो दे सारा जमाना।

2- मुद्दत से कोई शख्स रुलाने नहीं आया

जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया

कहता था कि हम साथ मरे साथ जियेंगे

अब रूठ गया हूं तो मनाने नही आया।

3- जिंदगी तेरे बिना अब कटती नहीं है

तेरी याद मेरे दिल से मिटती नही है

तुम बसे हो मेरी निगाहों में

आंखों से तेरी सूरत हटती नहीं है।

4- हर चांद मिले हर सितारा मिले

हर कदम पर आपको सहारा मिले

जिंदगी में कभी अकेले ना रहो आप

कोई हम जैसा मिले या कोई हमसे भी प्यारा मिले।

5- एक शहज़ादी है थोड़ी सी सर्द मिजाज कहानी में,

एक शहजादा है जो दिल से उस पे फिदा है।

6- तेरी मासूम निगाहों की पाकीजगी की कसम,

दिल ने ही नहीं, रूह ने भी तुझे चाहा है।

7- तेरे हुस्न के क्यों न हों चर्चे जान-ए-मन,

हमारी मोहब्बत का हर रंग तुझ में बसा है।

8- लोग रोज नए अरमान लेकर आते हैं खुदा से,

और हम हैं कि तेरे ख्यालों से आगे नहीं बढ़े।

9- तुझ से हार के भी जीत सा लगता है,

तेरी ख़ुशियाँ इतनी अज़ीज़ हैं मुझे।

10- मेरी धड़कन तुझ से है, मेरी सांसें तुझ से हैं,

तेरे लिए दुनिया से लड़ पड़ता, इतना इश्क है तुझ से।

11- तेरे जैसा मासूम कोई कहां होगा,

और तेरे जैसा हसीन भी कहां मिलेगा।

12- रौनक तुमसे ही है शब-ओ-रोज़, आतिश भी तुमसे हारी,

जो हम जलकर राख हुए तो क्या बुरा था यूं जल जाना।

13- कोई मेरा हाल पूछे तो कह देना हाल प्याले सा है,

कभी जमीन पर छलकता, कभी मयनोशी में डगमगाता।

14- अजीब सी बेताबी है तेरे बिना,

रह भी लेते हैं, पर रहा भी नहीं जाता।

15- तू मिल गई है तो मुझसे खुदा खफा है,

कहता है तू अब कुछ मांगता ही नहीं।

16- दिल की किताब में गुलाब तेरा था,

रात की नींद में ख्वाब तेरा था।

पूछा कितना प्यार करते हो तुम,

कहा, तेरे बिना मर जाएंगे — ये जवाब तेरा था।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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