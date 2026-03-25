Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Romantic Shayari For Girlfriend: हर लाइन में छुपा इश्क छू लेगा दिल, गर्लफ्रेंड को लिख भेजें 25 नई शायरियां

Mar 25, 2026 06:04 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

हमेशा प्यार को जाहिर करने के लिए बड़े शब्द या लाइनें कहना जरूरी नहीं होता, कई बार किसी के आगे अपना प्यार जाहिर करने के लिए शायरी भी मदद करती हैं। गर्लफ्रेंड से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो कुछ चुनिंदा शायरियां उन्हें लिख भेजें। हम यहां आपके लिए कुछ शायरियां शेयर कर रहे हैं।

Romantic Shayari For Girlfriend: हर लाइन में छुपा इश्क छू लेगा दिल, गर्लफ्रेंड को लिख भेजें 25 नई शायरियां

प्यार का अलग एहसास

प्यार का इजहार करने के लिए हमेशा सिर्फ बड़े-बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी छोटी-सी शायरी भी दिल की गहराइयों में छिपे प्यार को बयां कर देती है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को खास स्पेशल फील कराना चाहते हैं, तो रोमांटिक और दिल छू लेने वाली शायरियां सबसे बेहतर तरीका हो सकती हैं। ये शायरियां न सिर्फ आपके जज्बातों को खूबसूरती से पेश करती हैं, बल्कि आपके रिश्ते में और भी मिठास घोल देती हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 बेहतरीन रोमांटिक शायरियां, जिन्हें आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेजकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला सकते हैं।

गर्लफ्रेंड को लिख भेजें ये 25 नई शायरियां-

1.

तुमसे ही शुरू, तुम पर ही खत्म,

मेरा प्यार भी तुम, मेरा हर ख्वाब भी तुम।

2.

तेरे बिना अधूरी सी लगती है जिंदगी,

तू मिले तो पूरी हो जाए हर कमी।

3.

तू पास हो तो दिल को सुकून मिलता है,

तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगती है।

4.

तेरी हंसी मेरी जान बन गई,

तेरी हर बात मेरी पहचान बन गई।

5.

मोहब्बत इतनी है तुमसे,

कि ख्वाबों में भी सिर्फ तुम ही आते हो।

romantic love shayari for girlfriend

6.

तुम मिले तो लगा जैसे सब मिल गया,

वरना जिंदगी में क्या था, क्या रह गया।

7.

तेरे बिना जीना मुश्किल लगता है,

तू साथ हो तो हर पल आसान लगता है।

8.

तुझे चाहा है दिल से,

ये बात कभी जुबां पर नहीं आई।

9.

तेरी यादों में खो जाते हैं हम,

तेरे बिना कहीं नहीं जाते हम।

10.

तुम्हारी एक मुस्कान के लिए,

हम अपनी पूरी दुनिया भूल सकते हैं।

11.

तू मेरी आदत बन गई है,

और आदतें कभी छोड़ी नहीं जातीं।

12.

तू मिले तो हर खुशी मिल जाए,

तू दूर हो तो सब कुछ अधूरा लगे।

13.

तेरे प्यार में कुछ ऐसा असर है,

हर दिन अब पहले से बेहतर है।

14.

तू ही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है,

तेरे बिना अब कोई चाहत नहीं।

Romantic Shayari For Girlfriend

15.

तेरे साथ बिताया हर पल खास है,

तू ही मेरे दिल के सबसे पास है।

16.

तेरे बिना अधूरी है हर कहानी,

तू ही मेरी जिंदगी की असली निशानी।

17.

तू साथ हो तो डर नहीं लगता,

तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

18.

तेरी आंखों में जो सुकून है,

वो कहीं और नहीं मिलता।

ये भी पढ़ें:Shayari For Wife: पत्नी के दिल को छू जाएंगी ये 50 रोमांटिक शायरी

19.

तू मेरी हर खुशी की वजह है,

तेरे बिना ये दिल बेवजह है।

20.

तुझसे ही शुरू मेरी हर बात होती है,

तुझ पर ही खत्म मेरी हर रात होती है।

Romantic Shayari For Girlfriend

21.

तेरे बिना जीना अब मुश्किल सा लगता है,

तू साथ हो तो हर ग़म भी हल्का लगता है।

22.

तेरी बातों में ऐसा जादू है,

जो हर दर्द को भुला देता है।

ये भी पढ़ें:फेसबुक-व्हाट्सऐप स्टेटस पर दोस्तों के लिए लगाएं दिल को छू लेने वाली शायरियां

23.

तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा जहां है,

तेरे बिना सब कुछ वीरान है।

24.

तू पास हो तो हर दिन त्योहार लगता है,

तेरे बिना हर पल बेकार लगता है।

25.

तेरे साथ जीना ही मेरी ख्वाहिश है,

तू ही मेरी आखिरी तमन्ना है।

ये दिल को छू जाने वाली खूबसूरत लव शायरी आप अपने पार्टनर, गर्लफ्रेंड, क्रश या किसी खास के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही और दिल को छू जाने वाली शायरी पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

ये भी पढ़ें:बेवफा तुझसे लगाया था दिल...लड़कों के लिए 20+ ब्रेकअप शायरियां, बताएं हाल-ए-दिल
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।