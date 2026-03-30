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Romantic Shayari: गुलजार की 15 खूबसूरत शायरियां, गर्लफ्रेंड से खास अंदाज में करें इजहार-ए-मोहब्बत

Mar 30, 2026 05:27 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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किसी से अपने दिल की बात कहते हुए प्यार जाहिर करना है, तो शायरी का सहारा ले सकते हैं। शायरी की बात हो और गुलजार साहब का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप गुलजार साहब की खूबसूरत शायरियों के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड से दिल की बात कहें और उन्हें प्रपोज करें।

Romantic Shayari: गुलजार की 15 खूबसूरत शायरियां, गर्लफ्रेंड से खास अंदाज में करें इजहार-ए-मोहब्बत

किसी के सामने अपने दिल की बात कहना या उसे प्रपोज करना आसान नहीं होता, ये उतना ही मुश्किल लगता है, जितना एग्जाम के बाद रिजल्ट का इंतजार करना। अक्सर ऐसा होता है कि जब दिल में बहुत कुछ होता है, तब शब्द ही साथ नहीं देते। समझ नहीं आता कि क्या कहें और कैसे कहें। ऐसे में शायरियां आपके जज्बातों को खूबसूरती से बयां करने का सबसे बेहतरीन जरिया बन जाती हैं।

गुलजार की कलम में एक अलग ही जादू है। उनके लिखे हुए अल्फाज सीधे दिल तक पहुंचते हैं, चाहे वो शेर हों या रोमांटिक शायरियां। उन्होंने कई ऐसी शानदार शायरियां लिखी हैं, जो अपने प्यार का इजहार करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं या गर्लफ्रेंड को खास अंदाज में अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो गुलजार की ये 15 चुनिंदा शायरियां आपके प्यार को खूबसूरती से बयां करेंगी।

गुलजार की 15 चुनिंदा शायरियां-

1- आपको भले ही कुछ न मिला हो लेकिन आप जिसे प्यार करते हैं, उसे सबकुछ मिलना चाहिए।

2- कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ

किसी की आंख में हम को भी इंतजरा दिखे।

3- शाम से आंख में नमी सी है

आज फिर आप की कमी सी है।

4- आदतन तुम ने कर दिए वादे

आदतन हम ने ए'तिबार किया।

5- तेरे बिना अधूरी है मेरी जिंदगी, जैसे बिना चांद के रात अधूरी है। तेरी मोहब्बत का ये आलम है, हर पल तेरा इंतजार करता हूं।

गुलजार

6- ये तुमने ठीक कहा है, तुम्हें मिला ना करूं

मगर मुझे ये बता दो कि क्यों उदास हो तुम?

7- कोई पूछ रहा हे मुझसे मेरी जिंदगी की कीमत

मुझे याद आ रहा हैं तेरे हल्के से मुस्कुराना।

8- अपने होठों से चुन रहा हूं, तुम्हारी सांसो की आयतो को

की जिसम के इस हसीन काबे पे ,रूह सजदे बिछा रही है।

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9- बहुत मुश्किल से करता हूं, तेरी यादों का कारोबार,

मुनाफा कम है, पर गुजारा हो ही जाता है।

10- कैसे मान लूं इश्क एक बार होता है

तुझे जितनी बार देखूं मैं, मुझे उतनी बार होता है।

11- तेरी यादों की खुशबू अब तक आती है,

हर सांस में बस तेरी कमी सताती है।

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12- तेरी आंखें वो बातें कह जाती हैं,

जो लफ्ज भी कभी नहीं कह पाते हैं।

13- प्यार सिर्फ हाथ थामने का नाम नहीं,

दूर रहकर भी जो दिल के पास रहे, वही असली प्यार है।

14- तू बिना कुछ कहे मेरे दिल को छू गया,

यही तो असली मोहब्बत का जादू है।

15- तुम्हारी हंसी मेरे दिल की धड़कन है,

बिन तुम्हारे सब कुछ अधूरा सा लगता है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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