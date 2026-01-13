Romantic Makar Sankranti 2026 Quotes: इन रोमांटिक संदेशों को भेजकर पार्टनर को दें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं
शादी के बाद पहली मकर संक्रांति हर कपल के लिए बेहद खास होती है। अगर आपकी भी शादी के बाद पहली संक्रांति पड़ रही है, तो अपने पार्टनर को खूबसूरत मैसेज भेजकर त्योहार की शुभकामनाएं दें।
14 जनवरी को देशभर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति हर जगह अलग तरह से बनाई जाती है लेकिन ये सभी के लिए खास होती है। खासतौर पर शादी के बाद कपल की पहली संक्रांति, जिसमें बहू अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं और स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाती है। अगर आपकी भी शादी के बाद पहली मकर संक्रांति पड़ रही हैं, तो पार्टनर को खूबसूरत संदेश भेजकर त्योहार की बधाई दें। इन मैसेज को पढ़कर उन्हें खुशी होगी और चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी।
1- इस मकर संक्रांति,
तेरे संग उड़ती पतंग सी मेरी खुशियां हैं,
तू साथ हो तो हर मौसम
बस प्यार का त्योहार बन जाता है।
2- तिल-गुड़ की मिठास जैसे हमारे रिश्ते में घुल जाए,
इस मकर संक्रांति 2026 पर
मेरा हर कल, बस तेरे नाम हो जाए।
3- सूरज की किरणें जब नई शुरुआत लाएं,
मेरे जीवन की हर सुबह
तेरे प्यार से जगमगाए।
हैप्पी मकर संक्रांति, मेरी जान।
4- पतंग की डोर जैसे थामे रखती है आसमान,
वैसे ही तेरा प्यार
मेरी ज़िंदगी को देता है पहचान।
5- इस संक्रांति बस एक दुआ है रब से,
तेरा साथ बना रहे हर जन्म तक,
क्योंकि तू ही मेरी सबसे खूबसूरत खुशी है।
6- तिल-गुड़ सा मीठा तेरा प्यार,
हर गम को कर दे बेकार,
मकर संक्रांति 2026 पर
बस तू ही मेरा संसार।
7- नई धूप, नई उड़ान और नया एहसास,
तेरे साथ हर पल लगे
जैसे प्यार का खास त्यौहार।
8- पतंग ऊंची हो या आसमान,
मेरा प्यार हमेशा रहेगा
बस तेरे नाम।
9- तिल-गुड़ की मिठास कम न हो कभी,
और हमारा साथ
ज़िंदगी भर बना रहे।
10- नई शुरुआत का ये पर्व लाया है पैग़ाम,
तेरे साथ हर दिन
मेरे लिए है संक्रांति की शाम।
11- तेरी मुस्कान में बसती है मेरी दुनिया,
इस मकर संक्रांति
तू ही मेरी सबसे बड़ी खुशियां।
12- सूरज की हर किरण ये कहे,
तेरे बिना मेरी ज़िंदगी
अधूरी ही रहे।
13- इस संक्रांति तुझसे एक वादा है,
हर हाल में निभाऊँगा
हमारा प्यार, हमारा रिश्ता है।
14- पतंग की डोर सी मज़बूत हो हमारी चाहत,
कोई भी तूफ़ान
न तोड़ पाए ये मोहब्बत।
15- तू साथ हो तो हर दिन उत्सव लगे,
मकर संक्रांति 2026
बस प्यार से सजे।
16- तेरे नाम से शुरू हो,
तेरे नाम पर खत्म हो,
मेरी हर कहानी, मेरी हर संक्रांति।
