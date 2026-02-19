Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Good Morning Wishes: गर्लफ्रेंड का दिल छू लेंगे ये प्यार भरे गुड मॉर्निंग मैसेज, खास होगी दिन की शुरूआत

Feb 19, 2026 07:12 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Good Morning Wishes For Girlfriend: सुबह की शुरुआत खास बनानी है, तो गर्लफ्रेंड को कुछ प्यार भरे चुनिंग गुड मॉर्निंग विशेज लिखकर भेज दें। चलिए यहां कुछ विशेज शेयर करते हैं।

Good Morning Wishes: गर्लफ्रेंड का दिल छू लेंगे ये प्यार भरे गुड मॉर्निंग मैसेज, खास होगी दिन की शुरूआत

Good Morning Wishes For Girlfriend: रिलेशनशिप में आने के बाद हर दिन की शुरुआत पार्टनर को मैसेज करने के बाद ही होती है। जब तक दोनों की मुस्कान भरी गुड मॉर्निंग न हो जाए, तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग विश करना एक जरिया भी है अपने दिल का हाल पार्टनर तक पहुंचाने का, इसे आप रोमांटिक अंदाज में भी कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप अपने दिल का हाल बयां कर पाएंगे बल्कि पार्टनर की सुबह भी खास हो जाएगी। हम यहां कुछ गुड मॉर्निंग विशेज शेयर कर रहे हैं, जिसमें से आप कोई विश चुनकर भेज सकते हैं और गर्लफ्रेंड के दिन की शुरुआत खुशनुमा बना सकते हैं।

गर्लफ्रेंड के लिए गुड मॉर्निंग विशेज-

1- सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हारा नाम याद आया,

और दिल ने फिर से तुम्हें अपना सबसे खूबसूरत सपना बनाया।

गुड मॉर्निंग जान

2- तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सुबह की सबसे प्यारी शुरुआत है।

गुड मॉर्निंग मेरी दुनिया

3- सूरज निकला है रोशनी लेकर,

और मैं उठा हूँ तुम्हारी याद लेकर।

गुड मॉर्निंग मेरी जान

4- आज की सुबह भी तुम्हारे नाम कर दी,

क्योंकि मेरी हर खुशी तुमसे ही शुरू होती है।

5- मेरी सुबह का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो,

गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी रानी

6- तुम्हारी यादों की खुशबू से सुबह महक जाती है,

और दिल में बस तुम्हारी ही तस्वीर बस जाती है।

7- चाय की चुस्की और तुम्हारी बातें,

दोनों ही मेरी सुबह को खास बना देती हैं।

गुड मॉर्निंग

8- तुम्हारी आँखों में जो प्यार है,

वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सुबह है।

9- मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारे ख्याल से होती है,

और खत्म भी तुम्हारी याद से।

गुड मॉर्निंग मेरी जान

10- फूलों की खुशबू जैसी हो तुम,

और मेरी सुबह की सबसे प्यारी आदत भी।

11- सुबह का उजाला भी फीका लगता है,

जब तक तुम्हारी एक प्यारी सी "गुड मॉर्निंग" ना मिल जाए।

12- तुम्हारे बिना सुबह अधूरी लगती है,

तुम हो तो जिंदगी पूरी लगती है।

13- मेरी हर सुबह की दुआ बस यही है,

कि तुम्हारी हर सुबह मुस्कान से भरी रहे।

गुड मॉर्निंग

14- तेरे ख्यालों से सजी है ये सुबह,

तेरे प्यार से रोशन है मेरा हर लम्हा।

15- जैसे सूरज के बिना दिन अधूरा है,

वैसे ही तुम्हारे बिना मेरा दिल अधूरा है।

16- तुम्हारी यादों का जादू ऐसा है,

कि सुबह होते ही दिल मुस्कुरा देता है।

17- सुबह की ठंडी हवा में तुम्हारा नाम सबसे मीठा लगता है।

गुड मॉर्निंग मेरी जान

18- तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है।

19- मेरी हर सुबह तुम्हारे प्यार से शुरू हो,

और हर रात तुम्हारे ख्यालों पर खत्म हो।

20- तुम्हारी हंसी मेरी सुबह की सबसे प्यारी धूप है।

गुड मॉर्निंग मेरी धड़कन

21- आज फिर सुबह हुई है,

और मेरा दिल फिर से तुम्हें याद करके मुस्कुरा रहा है।

22- चांद भी सो गया, सूरज भी जाग गया,

पर मेरा दिल तो बस तुम्हारे प्यार में ही खो गया।

गुड मॉर्निंग

23- सुबह की पहली हवा भी कह रही है,

कि तुम सबसे प्यारी हो।

गुड मॉर्निंग मेरी जान

24- तुम मेरे लिए सुबह की उस रोशनी जैसी हो,

जो हर अंधेरे को मिटा देती है।

25- मेरी सुबह का सबसे प्यारा एहसास तुम हो,

और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी भी।

गुड मॉर्निंग मेरी जान

ये भी पढ़ें:आंखों से नींद छीनकर लक्ष्य हासिल करने के लिए मोटिवेट करेंगे ये मॉर्निंग मैसेज
ये भी पढ़ें:Good Morning : 'आपका सपना बड़ा है'...दिल में जोश भर देंगे ये गुड मॉर्निंग मैसेज
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Good Morning Wishes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।