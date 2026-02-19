Good Morning Wishes: गर्लफ्रेंड का दिल छू लेंगे ये प्यार भरे गुड मॉर्निंग मैसेज, खास होगी दिन की शुरूआत

Feb 19, 2026 07:12 am IST

Good Morning Wishes For Girlfriend: सुबह की शुरुआत खास बनानी है, तो गर्लफ्रेंड को कुछ प्यार भरे चुनिंग गुड मॉर्निंग विशेज लिखकर भेज दें। चलिए यहां कुछ विशेज शेयर करते हैं।

Good Morning Wishes For Girlfriend: रिलेशनशिप में आने के बाद हर दिन की शुरुआत पार्टनर को मैसेज करने के बाद ही होती है। जब तक दोनों की मुस्कान भरी गुड मॉर्निंग न हो जाए, तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग विश करना एक जरिया भी है अपने दिल का हाल पार्टनर तक पहुंचाने का, इसे आप रोमांटिक अंदाज में भी कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप अपने दिल का हाल बयां कर पाएंगे बल्कि पार्टनर की सुबह भी खास हो जाएगी। हम यहां कुछ गुड मॉर्निंग विशेज शेयर कर रहे हैं, जिसमें से आप कोई विश चुनकर भेज सकते हैं और गर्लफ्रेंड के दिन की शुरुआत खुशनुमा बना सकते हैं।

गर्लफ्रेंड के लिए गुड मॉर्निंग विशेज- 1- सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हारा नाम याद आया,

और दिल ने फिर से तुम्हें अपना सबसे खूबसूरत सपना बनाया।

गुड मॉर्निंग जान 2- तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सुबह की सबसे प्यारी शुरुआत है।

गुड मॉर्निंग मेरी दुनिया 3- सूरज निकला है रोशनी लेकर,

और मैं उठा हूँ तुम्हारी याद लेकर।

गुड मॉर्निंग मेरी जान 4- आज की सुबह भी तुम्हारे नाम कर दी,

क्योंकि मेरी हर खुशी तुमसे ही शुरू होती है।

5- मेरी सुबह का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो,

गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी रानी 6- तुम्हारी यादों की खुशबू से सुबह महक जाती है,

और दिल में बस तुम्हारी ही तस्वीर बस जाती है।

7- चाय की चुस्की और तुम्हारी बातें,

दोनों ही मेरी सुबह को खास बना देती हैं।

गुड मॉर्निंग 8- तुम्हारी आँखों में जो प्यार है,

वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सुबह है।

9- मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारे ख्याल से होती है,

और खत्म भी तुम्हारी याद से।

गुड मॉर्निंग मेरी जान 10- फूलों की खुशबू जैसी हो तुम,

और मेरी सुबह की सबसे प्यारी आदत भी।

11- सुबह का उजाला भी फीका लगता है,

जब तक तुम्हारी एक प्यारी सी "गुड मॉर्निंग" ना मिल जाए।

12- तुम्हारे बिना सुबह अधूरी लगती है,

तुम हो तो जिंदगी पूरी लगती है।

13- मेरी हर सुबह की दुआ बस यही है,

कि तुम्हारी हर सुबह मुस्कान से भरी रहे।

गुड मॉर्निंग 14- तेरे ख्यालों से सजी है ये सुबह,

तेरे प्यार से रोशन है मेरा हर लम्हा।

15- जैसे सूरज के बिना दिन अधूरा है,

वैसे ही तुम्हारे बिना मेरा दिल अधूरा है।

16- तुम्हारी यादों का जादू ऐसा है,

कि सुबह होते ही दिल मुस्कुरा देता है।

17- सुबह की ठंडी हवा में तुम्हारा नाम सबसे मीठा लगता है।

गुड मॉर्निंग मेरी जान 18- तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है।

19- मेरी हर सुबह तुम्हारे प्यार से शुरू हो,

और हर रात तुम्हारे ख्यालों पर खत्म हो।

20- तुम्हारी हंसी मेरी सुबह की सबसे प्यारी धूप है।

गुड मॉर्निंग मेरी धड़कन 21- आज फिर सुबह हुई है,

और मेरा दिल फिर से तुम्हें याद करके मुस्कुरा रहा है।

22- चांद भी सो गया, सूरज भी जाग गया,

पर मेरा दिल तो बस तुम्हारे प्यार में ही खो गया।

गुड मॉर्निंग 23- सुबह की पहली हवा भी कह रही है,

कि तुम सबसे प्यारी हो।

गुड मॉर्निंग मेरी जान 24- तुम मेरे लिए सुबह की उस रोशनी जैसी हो,

जो हर अंधेरे को मिटा देती है।

25- मेरी सुबह का सबसे प्यारा एहसास तुम हो,

और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी भी।