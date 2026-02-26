Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जब बच्चे बन जाएं इमोशनल सपोर्ट: रिवर्स पेरेंटिंग समझें आसान भाषा में!

Feb 26, 2026 02:02 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज के बदलते पारिवारिक ढांचे में पैरेंटिंग के तरीके भी बदल रहे हैं। रिवर्स पेरेंटिंग एक ऐसा ही नया कॉन्सेप्ट है, जो बच्चों और माता-पिता के रिश्ते को नए नजरिए से समझने पर मजबूर करता है।

जब बच्चे बन जाएं इमोशनल सपोर्ट: रिवर्स पेरेंटिंग समझें आसान भाषा में!

रिवर्स पेरेंटिंग एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें बच्चे उम्र या भावनात्मक विकास से पहले ही माता-पिता जैसी जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं। आमतौर पर जहां माता-पिता बच्चों की देखभाल, भावनात्मक सपोर्ट और फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, वहीं रिवर्स पेरेंटिंग में यह भूमिका उलट जाती है।

इस स्थिति में बच्चा अपने माता-पिता का भावनात्मक सहारा बन जाता है, घर की जिम्मेदारियां संभालता है या परिवार के अहम फैसलों में दखल देने लगता है। कई बार यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है और परिवार को यह अहसास भी नहीं होता कि बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा बोझ उठा रहा है।

रिवर्स पेरेंटिंग क्यों होता है?

रिवर्स पेरेंटिंग के पीछे कई सामाजिक और व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं:

  • माता-पिता का भावनात्मक रूप से अनुपस्थित होना
  • सिंगल पैरेंट फैमिली या तलाक
  • माता-पिता की मानसिक या शारीरिक बीमारी
  • आर्थिक समस्याएं
  • बड़े बच्चों पर छोटी उम्र में जिम्मेदारी डाल देना
  • माता-पिता का बच्चों से जरूरत से ज्यादा भावनात्मक सहारा लेना
  • कई बार माता-पिता अनजाने में बच्चों को अपना 'इमोशनल पार्टनर' बना लेते हैं, जो रिवर्स पेरेंटिंग की शुरुआत होती है।

ये भी पढ़ें:लॉन्ग डिस्टेंस में भी रंगीन होली: कपल्स के लिए खास सेलिब्रेशन आइडियाज

Reverse Parenting के फायदे (Benefits)

हालांकि यह कॉन्सेप्ट सुनने में नकारात्मक लगता है, लेकिन कुछ स्थितियों में इसके कुछ फायदे भी देखे गए हैं:

  1. जिम्मेदारी की भावना: ऐसे बच्चे जल्दी जिम्मेदार बन जाते हैं और जीवन की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं।
  2. भावनात्मक परिपक्वता: रिवर्स पेरेंटिंग से गुजरने वाले बच्चों में सहानुभूति और समझदारी जल्दी विकसित हो सकती है।
  3. समस्या सुलझाने की क्षमता: घर की परिस्थितियों के कारण बच्चे जल्दी निर्णय लेना और समस्याओं से निपटना सीख जाते हैं।
  4. आत्मनिर्भरता: ये बच्चे कम उम्र में ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं और दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं।

ये भी पढ़ें:हार्वर्ड रिसर्च अलर्ट: किन नौकरियों में बढ़ रहा है मानसिक तनाव और सुसाइड रिस्क?

Reverse Parenting के साइड इफेक्ट्स (Side Effects)

जहां इसके कुछ फायदे हैं, वहीं इसके गंभीर मानसिक और भावनात्मक नुकसान भी हो सकते हैं।

  1. बचपन का खो जाना: सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बच्चा अपना बचपन जी नहीं पाता। खेल, मस्ती और बेफिक्री की उम्र में वह जिम्मेदारियों में उलझ जाता है।
  2. भावनात्मक थकान: लगातार दूसरों का ख्याल रखने से बच्चा अंदर से थक सकता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
  3. एंग्जायटी और डिप्रेशन: ऐसे बच्चों में आगे चलकर एंग्जायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का खतरा ज्यादा देखा गया है।
  4. रिश्तों में भ्रम: बड़े होकर ये बच्चे रिश्तों में भी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगते हैं, जिससे असंतुलन पैदा होता है।
  5. गिल्ट और परफेक्शनिज्म: अगर वे किसी स्थिति को संभाल नहीं पाते, तो खुद को दोषी मानने लगते हैं।

ये भी पढ़ें:शादी के सालों बाद भी बरकरार रहेगा हनीमून फेज, ये 5 रूल बनाएं रखेंगे रोमांस!

क्या रिवर्स पेरेंटिंग हमेशा गलत है?

हर स्थिति में रिवर्स पेरेंटिंग को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। कभी-कभी परिस्थितियों के चलते बच्चों को थोड़ी जिम्मेदारी लेना सिखाना जरूरी हो जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह जिम्मेदारी उनकी मानसिक और भावनात्मक क्षमता से ज्यादा हो जाए।

संतुलन सबसे जरूरी है। बच्चों को मदद करना सिखाएं, लेकिन उन्हें माता-पिता की भूमिका निभाने पर मजबूर ना करें।

Parents क्या कर सकते हैं?

  • बच्चों से भावनात्मक बोझ साझा करने से बचें।
  • उन्हें अपनी उम्र के अनुसार जिम्मेदारियां दें।
  • बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि माता-पिता उनकी सुरक्षा के लिए हैं।
  • जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग या प्रोफेशनल मदद लें।

ये भी पढ़ें:प्यार या कंट्रोल? गैसलाइटिंग के ये संकेत ना करें नजरअंदाज

नोट: रिवर्स पेरेंटिंग आधुनिक समाज की एक चुपचाप बढ़ती हुई सच्चाई है। यह बच्चों को मजबूत बना सकती है, लेकिन अगर सीमा पार हो जाए तो उनकी मानसिक सेहत पर गहरा असर डाल सकती है। स्वस्थ परिवार वही होता है जहां जिम्मेदारियां उम्र और क्षमता के अनुसार बंटी हों।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Relationship Tips Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।