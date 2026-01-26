Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपRepublic Day Wishes 2026: 20 patriotic shayari for 26 january
Republic Day Wishes 2026: 77वां गणतंत्र दिवस मनाएं टॉप 20 देशभक्ति शायरियों के साथ

Republic Day Wishes 2026: 77वां गणतंत्र दिवस मनाएं टॉप 20 देशभक्ति शायरियों के साथ

संक्षेप:

26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह दिन हमें हमारे संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की याद दिलाता है। इस खास अवसर पर अपने प्रियजनों को देशभक्ति से भरी शायरियां भेजकर बधाई दें।

Jan 26, 2026 09:19 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Republic Day Wishes 2026: सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा… आज हर जुबां पर यही लाइन गूंज रही है और हाथों में तिरंगा लिए लोग देशभक्ति के रंगों में डूबे हुए हैं। भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। इस खास दिन पर अपने प्रियजनों को देशभक्ति से सराबोर बधाई देने का मौका मत छोड़िए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1- जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता।

2- ना पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं।

3- कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है।

4- तैरना है तो समंदर में तैरों, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफाओं में क्या रखा है।

5- आन देश की, शान देश की, देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है।

6- गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा।

7- अलग है भाषा, धर्म और जात, पर एक है हमारी मिट्टी और एक हैं जज्बात।

8- शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशां होगा।

9- गर्व से कहो हम भारतीय हैं, ये देश हमारा है और हम इसके रक्षक हैं।

10- मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा।

11- वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, ये शर्त लगाए बैठे हैं।

12- तिरंगे की शान में जो मिट जाए, वो जिंदगी कम नहीं,

गणतंत्र ने सिखाया है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं।

13- संविधान की शक्ति से बना है भारत महान,

गणतंत्र दिवस ने दिया हमें पहचान।

14- आज फिर दिल ने यही पैगाम दिया,

गणतंत्र ने हमें बराबरी का अधिकार दिया।

15- लहराए तिरंगा आसमान की ऊँचाई तक,

गणतंत्र दिवस लाया खुशियाँ हर सिपाही तक।

16- ना धर्म देखा, ना जात का भेद,

गणतंत्र ने सिखाया एकता का वेद।

17- कलम से लिखी गई जो आज़ादी की कहानी,

गणतंत्र ने दी उसे नई ज़ुबानी।

18- हर नागरिक है बराबर, यही है इसकी शान,

गणतंत्र दिवस से पहचाना जाता हिंदुस्तान।

19- संविधान की कसम खाई थी हमने इस दिन,

भारत को बनाया मजबूत, हर एक क्षण।

20- तिरंगा कहता है गर्व से लहराकर,

गणतंत्र चलता है सबको साथ लेकर।

ये भी पढ़ें:इन फोटो मैसेज को भेजकर दें गणतंत्र दिवस की बधाई, हर दिल में आ जाएगा जोश
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Republic Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।