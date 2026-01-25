Republic Day 2026 Quotes: एकता, अखंडता, संविधान...इन टॉप ट्रेंडिंग कोट्स के साथ गणतंत्र दिवस की दें बधाई

संक्षेप: Republic Day 2026 Quotes: 26 जनवरी को हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस खास दिन पर देशभक्ति का जोश जगाने के लिए आप कुछ कोट्स और लाइनें लिखकर अपनों को बधाई दे सकते हैं या स्टेटस भी लगा सकते हैं।

Follow Us on

Jan 25, 2026 07:51 am IST

Happy Republic Day 2026: 26 जनवरी को हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस इस दिन मनाते हैं। इस दिन पूरा देश देशभक्ति के रंगों में डूबा रहता है और लोग एक दूसरे को गणतंत्र की शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप दोस्तों, परिजनों को बधाई देने के लिए सुंदर लाइनें खोज रहे हैं, तो हम आपको दे रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग बधाई कोट्स। इन कोट्स के साथ आप व्हाट्सऐप पर स्टेटस या इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगा सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यहां देखें 26 जनवरी के लिए कोट्स- 1- तिरंगे की शान में रंगा है आज आसमान,

गणतंत्र दिवस मुबारक, मेरा भारत महान।

2- संविधान का मान, देश की पहचान,

26 जनवरी है भारत की शान।

3- आज फिर दिल ने ली है देश के नाम की कसम,

गणतंत्र दिवस लाया है गर्व और जज्बा हरदम।

4- आजादी की विरासत, संविधान की बात,

गणतंत्र दिवस है भारत की पहचान।

5- तिरंगा लहराए, देश मुस्काए,

गणतंत्र दिवस पर हर दिल भारत गाए।

6- न झुके थे, न झुकेंगे, यही है हमारी शान,

गणतंत्र दिवस मुबारक हो, जय हिंदुस्तान।

7- संविधान से मिली हमें एक नई पहचान,

26 जनवरी है भारत की जान।

8- हर दिल में देशभक्ति, हर चेहरे पर मान,

गणतंत्र दिवस ने बढ़ाया भारत का सम्मान।

9- एकता, अखंडता, संविधान की शक्ति,

गणतंत्र दिवस देता है सच्ची भक्ति।

10- तिरंगे के रंगों में रंग जाए ये जहान,

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, भारत महान।

11- आज संविधान को किया याद दिल से,

गणतंत्र दिवस लाया गर्व हर दिल में।

12- देशभक्ति का पर्व है, गर्व का त्योहार,

गणतंत्र दिवस पर नमन बार-बार।

13- तिरंगा हमारी शान है, संविधान हमारी जान,

गणतंत्र दिवस पर यही है पहचान।

14- आज भारत ने खुद को संविधान से सजाया,

26 जनवरी ने हमें गर्व सिखाया।

15- दिल में देश, हाथों में तिरंगा,

गणतंत्र दिवस ने हर मन को रंगा।

16- नमन है उन मूल्यों को जो देश को जोड़ें,

गणतंत्र दिवस हमें एकता का पाठ पढ़ाए।

17- तिरंगे की छांव में सपनों का संसार,

गणतंत्र दिवस है भारत का त्यौहार।

18- संविधान की ताकत, जनता का विश्वास,

गणतंत्र दिवस बना भारत की पहचान खास।

19- आज हर भारतीय को है खुद पर अभिमान,

क्योंकि गणतंत्र दिवस है देश की शान।

20- आज नहीं बस एक दिन, ये है सम्मान की बात,