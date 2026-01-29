रूठी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाएं? बड़े काम आएंगे ये 11 टिप्स, पलभर में गायब हो जाएगा गुस्सा
गर्लफ्रेंड नाराज को मनाने के लिए तरीके खोज रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेहतरीन टिप्स बताने जा रहे हैं। इन टिप्स की मदद से गर्लफ्रेंड का गुस्सा गायब हो जाएगा और आपके रिश्ते में प्यार भी बढ़ेगा।
रिश्ता चाहे प्यार का हो या दोस्ती का, दोनों में ही रूठने-मनाने का सिलसिला चलता रहता है। गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में साथ रहते-रहते, घूमते-फिरते या फिर खाते-पीते कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, जो बुरी लग जाती है। फिर इन छोटी बातों पर गुस्सा या तकरार शुरू हो जाती है। अगर इस झगड़े को समय पर न सुलझाया जाए, तो बात बिगड़ सकती है। गर्लफ्रेंड अगर नाराज हो जाए, तो उसे मनाना किसी टास्क से कम नहीं लगता। अगर आपकी मैडम भी आप से किसी बात पर रूठ गई है, तो घबराइये नहीं बल्कि उन्हें मनाने के कुछ तरीके ट्राई कर लें। चलिए बताते हैं क्या हैं टिप्स-
माजरा क्या है
गुस्से का कारण- सबसे पहले गर्लफ्रेंड से बात करके गुस्से का कारण समझने की कोशिश करें। गुस्सा क्यों आया, आपकी कौन सी बात बुरी लगी, उन्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है।
बात करें- किसी भी झगड़े के सुलझाने का पहला स्टेप होता है बात। बिना बात के कोई बात नहीं सुलझती और न ही कोई समाधान मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहले कारण जान लें आखिर बात क्या है।
माफी मांगें- अगर आपको समझ आ जाए कि किस बात पर गर्लफ्रेंड गुस्सा हुई है, तो उसे मनाने के लिए माफी भी मांग लें। कई बार रिश्ते को संभालने के लिए भी बिना गलती के सॉरी बोल देना बेहतर होता है।
रोमांस का तड़का- बात, माफी से बात नहीं बनी, तो बातों में रोमांस का रस घोलिए। जी हां, सख्त मिजाज की लड़की हो या गुस्सैल, रोमांस के आगे गुस्सा शांत हो जाता है।
11 टिप्स भी जान लें
1- सरप्राइज डेट- आप गर्लफ्रेंड को सरप्राइज डेट पर ले जा सकते हैं। इससे उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आप दोनों को फिर से अच्छे से बात करने का मौका मिलेगा। उनका गुस्सा डेट से गायब हो जाएगा।
2- शॉपिंग- लड़कियों की कमजोरी है शॉपिंग। उनका मूड कैसा भी रहें, उन्हें शॉपिंग करा दी जाए तो वह खुश हो जाती है। आप उन्हें कुछ दिलाने के बहाने शॉपिंग कराने ले जाए।
3- फूल- उनके मनपसंद फूल भेजकर सुबह को शानदार बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग नोट के साथ सुंदर फूलों वाला गुलदस्ता बेस्ट हो सकता है।
4- खत वाला प्यार- डिजिटल युग में भले ही लोग कलम का कम इस्तेमाल करते हो लेकिन खत वाला चार्म आज भी पसंद आता है। आप लेटर में अपने मन की बात लिखकर भेजें। इसे पढ़ते ही गुस्सा गायब हो जाएगा।
5- तारीफ करें- अपनी तारीफ सुनना हर किसी को पसंद होता है। आप उनकी तारीफ करें, जो उन्हें सुनना पसंद हो और जो आपको उनमें पसंद हो।
6- फिल्में- फिल्मी अंदाज में गर्लफ्रेंड को मनाएं या फिर उनकी पसंदीदा मूवी साथ में देखने जाएं। आप नाइट हाउस पार्टी में भी उनकी पसंद की पुरानी फिल्म देख सकते हैं।
7- गिफ्ट से दिखाएं प्यार- गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए गिफ्ट वाला रास्ता चुनें। उनकी पसंद का गिफ्ट लेकर दें और फिर उनके चेहरे की खुशी देखें।
8- घुमाने ले जाएं- किसी भी जगह पर घूमने का प्लान बनाएं और वहां गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर जाएं। वहां की फेमस चीजें खिलाएं और मन बहलाएं।
9- प्रॉमिस करें- वादे हर किसी को अच्छे लगते है, फिर चाहे वो कैसे भी हो। आप गर्लफ्रेंड से कोई वादा करें, जिसे पूरा भी करने की कोशिश करें। इससे उन्हें आप पर भरोसा होगा।
10- फूड लवर- अगर गर्लफ्रेंड फूड लवर हैं, तो उसे कुछ अच्छा बनाकर खिलाएं या कही बाहर स्पेशल फूड खिलाने लेकर जाएं।
11- पसंद-नापसंद समझें- सबसे जरूरी बात, तो हर रिश्ते को और मजबूत बनाती है। आप पार्टनर की पसंद-नापसंद को समझें। इससे आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा।
