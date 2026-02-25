Hindustan Hindi News
दूर रहकर भी करीब: लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होली मनाने के बेस्ट तरीके

Feb 25, 2026 02:55 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
दूरी रिश्तों को कमजोर नहीं बनाती, अगर जज्बात मजबूत हों। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी होली को खास बनाया जा सकता है- बस जरूरत है थोड़ी प्लानिंग, क्रिएटिविटी और दिल से जुड़ाव की।

होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि साथ होने, खुलकर हंसने और दिल से जुड़ने का त्योहार है। लेकिन जब रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो यही त्योहार कभी-कभी खालीपन का एहसास भी करा देता है। चारों तरफ लोग अपनों के साथ रंग खेलते दिखते हैं और ऐसे में दूर बैठे पार्टनर की याद और गहरी हो जाती है। हालांकि दूरी चाहकर भी रिश्तों को फीका नहीं बना सकती- अगर भावनाएं मजबूत हों। आज के डिजिटल दौर में वीडियो कॉल, ऑनलाइन सरप्राइज और थोड़ी सी क्रिएटिविटी की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स भी होली को खास बना सकते हैं। जरूरत है बस इस बात की कि आप त्योहार को 'मिस' करने की बजाय उसे नए तरीके से 'सेलिब्रेट' करना सीखें।

1. वर्चुअल होली डेट बनाएं खास

होली के दिन एक तय समय पर वीडियो कॉल जरूर करें। कॉल से पहले हल्का गुलाल, सफेद कपड़े और होली म्यूजिक का इंतजाम करें। वीडियो कॉल पर एक-दूसरे को रंग दिखाना और हंसी-मजाक करना साथ होने जैसा एहसास देता है।

2. होली सरप्राइज से बढ़ाएं अपनापन

दूरी के बावजूद सरप्राइज हमेशा असरदार होता है। पार्टनर को ऑर्गेनिक गुलाल, मिठाई, चॉकलेट या कोई पर्सनल गिफ्ट भेजें। एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट रिश्ते में भावनात्मक गहराई जोड़ देता है।

3. मैचिंग कलर या आउटफिट थीम रखें

पहले से तय कर लें कि दोनों एक ही रंग के कपड़े पहनेंगे। जब वीडियो कॉल पर दोनों एक जैसे रंग में दिखते हैं, तो त्योहार का फील और भी बढ़ जाता है।

4. साथ में होली स्पेशल खाना बनाएं

वीडियो कॉल पर एक ही रेसिपी ट्राय करें- जैसे ठंडाई या गुझिया। खाना बनाते समय बातचीत और हंसी रिश्ते को और मजबूत करती है।

5. डिजिटल तरीके से खेलें होली

अगर असली रंग नहीं लगा सकते, तो फोटो एडिटिंग ऐप्स या होली फिल्टर का इस्तेमाल करें। तस्वीरें शेयर करें और एक-दूसरे को ‘डिजिटल गुलाल’ लगाएं।

6. पुरानी यादों को ताजा करें

अगर कभी साथ होली मनाई हो, तो पुरानी तस्वीरें और वीडियो शेयर करें। यादों को दोहराना भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा करता है।

7. भविष्य की होली का सपना देखें

होली के दिन यह तय करें कि अगली होली साथ कहां और कैसे मनानी है। यह बातचीत रिश्ते में उम्मीद और पॉजिटिव एनर्जी भरती है।

8. स्पेस और भरोसे को दें सम्मान

अगर पार्टनर परिवार या दोस्तों के साथ होली मना रहा है, तो उसे पूरी आज़ादी दें। भरोसा और समझदारी ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ताकत है।

मजबूत रिश्ते और खुशियां: लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होली अलग जरूर होती है, लेकिन कम खास नहीं। जब प्यार सच्चा हो, तो दूरी भी त्योहार के रंग फीके नहीं कर पाती।

