रिश्तों में गर्माहट आपकी कोशिशों पर है निर्भर, जिंदगी की भागदौड़ में कैसे बनाएं रिलेशनशिप मजबूत

संक्षेप: तकनीक, महत्वकांक्षाएं, समय की कमी जैसे कारण अच्छे रिश्तों का तालमेल भी बिगाड़ देते हैं। इस बिगड़े हुए संतुलन को समय रहते साधना जरूरी है, वरना हंसता-खेलता रिश्ता बोझ-सा बन जाता है। रिश्ते की उलझी डोर को कैसे सुलझाएं, बता रही हैं दिव्यानी त्रिपाठी

कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती, उसे चलाना पड़ता है। जैसे मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, गाड़ी में ईंधन डालना पड़ता है, वैसे ही रिश्तों को भी समय-समय पर प्यार, अपनेपन, समय और संवाद की चार्जिंग की जरूरत होती है। वह भी वक्त रहते। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता, तनाव, संवाद और समय की कमी सरीखे ढेरों कारण हैं, जो रिश्तों में जाने-अनजाने खटास लेकर आ रहे हैं। मनमुटाव दबे पांव खुशहाल परिवारों में कब पांव पसार लेता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे में रिश्तों में संतुलन बनाए रखना किसी जादू से कम नहीं। पर हां, लगातार छोटे-छोटे प्रयासों से आप अपने रिश्ते में अपनापन, भरोसा, कद्र सरीखे तमाम जज्बातों को दोबारा भर सकती हैं। इसके लिए क्या करें, आइए जानें:

बनाइए अपने नियम हर रिश्ते में दो शख्स और उसके तीन अहम पहलू होते हैं: तुम्हारा, मेरा और हमारा। तुम्हारे और मेरे कि जिम्मेदारी तो पार्टनर की अपनी-अपनी होती है,जबकि हमारे के लिए दोनों के प्रयास की दरकार होती है। यही रिश्ते की गहराई, जुड़ाव या मजबूती के स्तर को तय करता है। इस जुड़ाव में में इजाफा करने के लिए कुछ नियम बनाएं। जैसे, बेडरूम में गंभीर बातचीत नहीं की जाएगी, भोजन के वक्त फोन दूर रहेगा वगैरह। ये नियम आपको भावनात्मक रूप से एक-दूसरे के नजदीक रहने में मदद करेंगे। आप एक साप्ताहिक रूटीन बना सकती हैं, जैसे कि हम डिनर साथ ही करेंगे, हफ्ते में किसी एक दिन समय साझा करेंगे आदि।

तूल देने की न कीजिए भूल घर-बाहर, दौड़ती-भागती जिंदगी के बीच आपके रिश्ते में सब मीठा हो, ऐसा भला कहां मुमकिन है। थोड़ी नाराजगी और नोंकझोंक होना लाजमी है, लेकिन इसकी हद तय करना जरूरी है। बात-बात पर झगड़ना, साथी में कमियां तलाशते रहना और उससे अच्छे से पेश न आना आदि मानसिक उत्पीड़न को चरम तक ले आता है। बातों को तूल देना आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। मनोचिकित्सक डॉ़ स्मिता श्रीवास्तव कहती हैं कि एक फाॅर्मूला बना लीजिए कि आप गुस्से के साथ सोने नहीं जाएंगी ताकि अगले दिन की शुरुआत खुशमिजाजी के साथ हो। एक ही बात को बार-बार सालों तक खींचना भी अच्छी आदत नहीं है।

साथ होने का हो अहसास साथ रहने का मतलब यह नहीं कि आपको हर समय एक-दूसरे के साथ रहना होता है। एक अच्छे रिश्ते में साथ और अकेले दोनों वक्त का मिश्रण होता है। एक मजबूत रिश्ते के लिए रिश्ते में साथ रहने के अहसास से ज्यादा साथ होने का अहसास जरूरी होता है। व्यस्तता के दौर में मुमकिन है कि एक पार्टनर दूसरे के आगे-पीछे हर वक्त मौजूद न हो, पर उसे इस बात का अहसास कराना कि वह साथ न होकर भी हर खुशी और गम में उसके साथ है, यह जरूरी है। इसके लिए जब भी आपको समय मिले अपने पार्टनर के उत्साह को बढ़ाने का काम करें। आपका एक कॉल या मैसेज भी आपकी गैर मौजूदगी को पूरा कर सकता है।

इज्जत देना जरूरी मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. उन्नती कुमार कहते हैं कि दो लोगों के बीच का रिश्ता आपसी तालमेल पर टिका होता है। यह सच है कि रिश्ता दो लोगों के बीच ही होता है, पर उस रिश्ते पर ससुराल पक्ष, दोस्त, करिअर जैसी तमाम चीजें असर डालती हैं। अगर इन सबमें सामंजस्य नहीं बैठ रहा, तो ऐसा रिश्ता खुशी नहीं दे सकता। लिहाजा, अपने पार्टनर के रिश्तों, प्राथमिकताओं को भी उतनी ही इज्जत दीजिए, जितनी आपको अपने लिए चाहिए। इससे काफी हद तक तकरार कम हो जाएंगे।

थोड़ा-सा ‘मैं’ भी जरूरी हमें बचपन सिखाया जाता है कि एक रिश्ते में ‘मैं’ से पहले ‘हम’ आना चाहिए। यह बात ठीक है, पर खुद को हमेशा नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। अगर आप खुद ही खुश नहीं हैं, तो किसी और को भी खुश नहीं रख सकतीं। खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए। खुद पर ध्यान दीजिए और अपनी पसंद का काम भी कीजिए।