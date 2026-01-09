आपकी शादी में नहीं हैं ये 5 बातें, तो अंदर से खोखला है रिश्ता! रिलेशनशिप कोच ने दी सलाह

संक्षेप: Relationship Tips: रिलेशनशिप एक्सपर्ट अंजली कोठारी मानती हैं कि हर शादी में कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, जिनके बिना रिश्ता धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये बातें बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन इन्हें लगातार निभाना जरूरी है।

शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज निभाया जाने वाला एक जिम्मेदार रिश्ता है। अक्सर लोग बड़े-बड़े बदलाव खोजते हैं, जबकि असल में रिश्ते मजबूत करने के लिए कुछ बुनियादी बातों का होना ही काफी होता है। अगर ये बेसिक चीज़ें सही हों, तो रिश्ता अपने आप संतुलित और सुरक्षित महसूस होने लगता है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट अंजली कोठारी मानती हैं कि हर शादी में कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, जिनके बिना रिश्ता धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये बातें बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन इन्हें लगातार निभाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता समझदारी, भरोसे और अपनापन से भरा रहे, तो इन बातों को अपने बिहेवियर में अपनाना जरूरी है।

नाराजगी में भी सम्मान बनाए रखना एक्सपर्ट कहती हैं कि झगड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन झगड़े के दौरान आपका व्यवहार सबसे ज्यादा मायने रखता है। गुस्से में भी अगर आप अपने पार्टनर की इज्जत बनाए रखते हैं, तो रिश्ता सुरक्षित रहता है। बात करते समय सुनना सीखें, आरोप लगाने से बचें और ऐसे शब्द ना बोलें जो सामने वाले को छोटा महसूस कराएं। लड़ाई में जीतने से ज्यादा जरूरी है कि रिश्ता सुरक्षित रहे। सम्मान वह आधार है जिस पर हर मजबूत शादी टिकी होती है।

शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा अंजली बताती हैं कि एक हेल्दी शादी वह होती है जहां दोनों पार्टनर खुद को सेफ महसूस करें। यानी वे बिना डर के अपनी परेशानी, गलती या गुस्सा जाहिर कर सकें। जब डर नहीं होता, तब भरोसा अपने आप बढ़ता है। अगर आपका पार्टनर आपके सामने खुलकर बोल पा रहा है, तो समझ लें कि रिश्ता सही दिशा में है। सुरक्षा का एहसास रिश्ते में सुकून लाता है।

लगातार कम्युनिकेशन होना कपल्स के बीच बातचीत सिर्फ रोजमर्रा की बातें करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अपने मन की स्थिति, जीवन में चल रही उलझनें और अंदर की भावनाएं भी साझा करें। जब आप सब कुछ दबाकर नहीं रखते, तब रिश्ता गहरा होता है। खुलकर बात करने से गलतफहमियां कम होती हैं और जुड़ाव मजबूत होता है। संवाद का मतलब है खुद को छिपाना नहीं।

इमोशनली अवेलेबल और ईमानदार रहना रिलेशनशिप कोच मानती हैं कि रिश्ते में भावनाओं को छुपाना दूरी बढ़ाता है। अपने डर, असमंजस और कमजोरियों को शेयर करने से पार्टनर आपको बेहतर समझ पाता है। जब आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहते हैं, तब रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनापन बन जाता है। ईमानदारी और खुलापन विश्वास को गहरा करता है।