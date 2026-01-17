थके हुए हों तब भी रिश्ते में अपनापन कैसे बनाए रखें? रिलेशनशिप कोच के 7 टिप्स
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कपल्स के पास क्वालिटी टाइम की कमी आम बात है। रिलेशनशिप कोच ने बताया कि थकान के बावजूद कैसे छोटे-छोटे कदम रिश्ते में अपनापन बनाए रख सकते हैं।
काम का दबाव, मानसिक थकान और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां अक्सर कपल्स को इतना थका देती हैं कि वे एक-दूसरे के साथ 'क्वालिटी टाइम' नहीं बिता पाते। ऐसे में कई रिश्तों में दूरी महसूस होने लगती है। लेकिन रिलेशनशिप कोच और लेखक केविन ऐशफोर्ड के अनुसार, रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हमेशा डेट नाइट्स या लंबी बातचीत जरूरी नहीं होती। कई बार छोटे और सहज पल भी भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए काफी होते हैं।
केविन ऐशफोर्ड बताते हैं कि थके हुए दिनों में भी कपल्स कुछ आसान आदतों के जरिए रिश्ते में नजदीकी बनाए रख सकते हैं।
- 60 सेकंड का चेक-इन: दिन भर की थकान के बावजूद बस एक मिनट निकालकर अपने पार्टनर से पूछें- 'आज दिल कैसा है?' यह छोटा सवाल चुप्पी को समझदारी भरे संवाद में बदल सकता है।
- 10 सेकंड का साइलेंट हग: बिना कुछ कहे कुछ सेकंड का सुकून भरा आलिंगन दोनों के नर्वस सिस्टम को शांत करता है और यह एहसास दिलाता है कि आप एक-दूसरे के साथ हैं।
- साथ बैठकर अलग-अलग काम करना: एक ही जगह बैठकर अपने-अपने फोन, किताब या टीवी शो में व्यस्त रहना भी रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन बढ़ाता है। इसे “अकेले साथ में आराम करना” कहा जा सकता है।
- देखभाल का एक छोटा सा इशारा: कंबल ओढ़ा देना, पानी भर देना या लाइट बंद कर देना- ये छोटे काम बिना शब्दों के प्यार जताने का तरीका बनते हैं।
- दिन की एक अच्छी बात साझा करें: दिन कितना भी भारी क्यों ना रहा हो, एक छोटी-सी तारीफ या धन्यवाद रिश्ते में सकारात्मकता बनाए रखता है।
- रोजमर्रा के काम साथ करना: साथ में ब्रश करना, स्किन केयर करना या एक ही समय पर बिस्तर पर जाना भी रूटीन के जरिए भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है।
- सोते समय हाथ पकड़ना: बिना बातचीत, बिना कोशिश- बस मौजूदगी। यह छोटा सा स्पर्श भरोसे और टीमवर्क की भावना को मजबूत करता है।
रिलेशनशिप एक्सपर्ट के अनुसार, रिश्ते केवल बड़े पलों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों से मजबूत बनते हैं- खासतौर पर तब, जब दोनों थके हुए हों। आप भी अपने रिश्ते में ऐसा महसूस कर रहे हैं तो इन तरीकों को जरूर फॉलो कर सकते हैं।
