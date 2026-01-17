Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपRelationship coach shares 7 Easy Intimacy Tips for Tired Couples
थके हुए हों तब भी रिश्ते में अपनापन कैसे बनाए रखें? रिलेशनशिप कोच के 7 टिप्स

थके हुए हों तब भी रिश्ते में अपनापन कैसे बनाए रखें? रिलेशनशिप कोच के 7 टिप्स

संक्षेप:

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कपल्स के पास क्वालिटी टाइम की कमी आम बात है। रिलेशनशिप कोच ने बताया कि थकान के बावजूद कैसे छोटे-छोटे कदम रिश्ते में अपनापन बनाए रख सकते हैं।

Jan 17, 2026 08:18 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

काम का दबाव, मानसिक थकान और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां अक्सर कपल्स को इतना थका देती हैं कि वे एक-दूसरे के साथ 'क्वालिटी टाइम' नहीं बिता पाते। ऐसे में कई रिश्तों में दूरी महसूस होने लगती है। लेकिन रिलेशनशिप कोच और लेखक केविन ऐशफोर्ड के अनुसार, रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हमेशा डेट नाइट्स या लंबी बातचीत जरूरी नहीं होती। कई बार छोटे और सहज पल भी भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए काफी होते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

केविन ऐशफोर्ड बताते हैं कि थके हुए दिनों में भी कपल्स कुछ आसान आदतों के जरिए रिश्ते में नजदीकी बनाए रख सकते हैं।

  1. 60 सेकंड का चेक-इन: दिन भर की थकान के बावजूद बस एक मिनट निकालकर अपने पार्टनर से पूछें- 'आज दिल कैसा है?' यह छोटा सवाल चुप्पी को समझदारी भरे संवाद में बदल सकता है।
  2. 10 सेकंड का साइलेंट हग: बिना कुछ कहे कुछ सेकंड का सुकून भरा आलिंगन दोनों के नर्वस सिस्टम को शांत करता है और यह एहसास दिलाता है कि आप एक-दूसरे के साथ हैं।
  3. साथ बैठकर अलग-अलग काम करना: एक ही जगह बैठकर अपने-अपने फोन, किताब या टीवी शो में व्यस्त रहना भी रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन बढ़ाता है। इसे “अकेले साथ में आराम करना” कहा जा सकता है।
  4. देखभाल का एक छोटा सा इशारा: कंबल ओढ़ा देना, पानी भर देना या लाइट बंद कर देना- ये छोटे काम बिना शब्दों के प्यार जताने का तरीका बनते हैं।
  5. दिन की एक अच्छी बात साझा करें: दिन कितना भी भारी क्यों ना रहा हो, एक छोटी-सी तारीफ या धन्यवाद रिश्ते में सकारात्मकता बनाए रखता है।
  6. रोजमर्रा के काम साथ करना: साथ में ब्रश करना, स्किन केयर करना या एक ही समय पर बिस्तर पर जाना भी रूटीन के जरिए भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है।
  7. सोते समय हाथ पकड़ना: बिना बातचीत, बिना कोशिश- बस मौजूदगी। यह छोटा सा स्पर्श भरोसे और टीमवर्क की भावना को मजबूत करता है।

ये भी पढ़ें:जिंदगी में इन 5 चीजों के लिए कभी नहीं मांगनी चाहिए माफी!

रिलेशनशिप एक्सपर्ट के अनुसार, रिश्ते केवल बड़े पलों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों से मजबूत बनते हैं- खासतौर पर तब, जब दोनों थके हुए हों। आप भी अपने रिश्ते में ऐसा महसूस कर रहे हैं तो इन तरीकों को जरूर फॉलो कर सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।