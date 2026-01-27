कहीं रिश्ते में आप ही तो टॉक्सिक नहीं? कोच ने बताए 4 संकेत और सुधार के तरीके

संक्षेप: हम में ज्यादातर लोग सामने वाले को ब्लेम करने लगते हैं लेकिन क्या वाकई हर बार गलती सिर्फ आपके पार्टनर की होती है? रिलेशनशिप कोच वंदना ने ऐसे ही 4 संकेतों के बारे में बताया है, जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत आपके बर्ताव में है।

रिश्तों में जब बार-बार वही समस्याएँ सामने आने लगती हैं, तो अक्सर हम यह समझ ही नहीं पाते कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। बात छोटी होती है लेकिन असर गहरा पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम में ज्यादातर लोग सामने वाले को ब्लेम करने लगते हैं लेकिन क्या वाकई हर बार गलती सिर्फ आपके पार्टनर की होती है? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि कई बार रिश्ते में आप ही टॉक्सिक हो रहे हैं और सारी परेशानियां कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही हो रहा है। जरूरी नहीं कि आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हों, लेकिन कई बार आपका बिहेवियर, बोलने का तरीका और रिएक्शन रिश्तों को अंदर ही अंदर खराब कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप कोच वंदना ने ऐसे ही 4 संकेतों के बारे में बताया है, जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत आपके बर्ताव में है। साथ में उन्होंने सुधार करने का तरीका भी बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आप समस्या भूलकर इंसान को दोष देने लगते हैं कई बार मन में किसी बात की उलझन रहती है। काम का तनाव, जिम्मेदारियां और थकान मिलकर गुस्से की वजह बन जाती हैं। ऐसे में कई बार आप समस्या पर बात नहीं करते बल्कि सामने वाले इंसान पर ही अपना गुस्सा उतार देते हैं। रिलेशनशिप कोच बताती हैं कि इस स्थिति में आलोचना रिश्ते को और बिगाड़ देती है। अगर अपनी परेशानी और जरूरत को साफ शब्दों में कहा जाए, तो सामने वाला आपकी समस्या को समझ सकता है। आरोप लगाने की जगह अपनी स्थिति बताने से बातचीत आसान हो जाती है और टकराव कम होता है।

जब तकलीफ समझने के बजाय सफाई दी जाती है जब पार्टनर अपनी कोई तकलीफ बताता है, तो कई बार लोग उस तकलीफ को समझने के बजाय तुरंत खुद को सही साबित करने लगते हैं। ऐसे में बात समझने के बजाय बहस शुरू हो जाती है। कोच वंदना के अनुसार, इस समय सबसे जरूरी होता है यह मानना कि सामने वाले को सच में बुरा लगा है। गलती मानने से रिश्ता कमजोर नहीं होता, बल्कि मजबूत बनता है। जब इंसान अपनी बात की जिम्मेदारी लेता है, तो सामने वाला भी खुद को हल्का महसूस करता है।

जब ताना और व्यंग्य आदत बन जाते हैं कुछ लोगों के लिए पार्टनर से बात करते समय ताना देना, मजाक या आँखें घुमाना आम हो जाता है। लेकिन इस आदत से धीरे-धीरे रिश्ते में सम्मान खत्म होने लगता है। रिलेशनशिप कोच वंदना कहती हैं कि ऐसा व्यवहार रिश्ते में असुरक्षा पैदा करता है। अगर असहमति को शांत और सम्मानजनक तरीके से रखा जाए, तो बात बिगड़ने के बजाय सुलझ सकती है। सम्मान से कही गई बात रिश्ते को सुरक्षित महसूस कराती है।