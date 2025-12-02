नई शादी के तुरंत बाद अक्सर ये 3 गलतियां करती हैं बहुएं, तभी आगे चलकर बोझ बन जाते हैं रिश्ते!

संक्षेप: शादी के तुरंत बाद किया गया कुछ व्यवहार आगे चलकर परेशानी और तनाव का कारण बन सकता है। कई बार लड़की सिर्फ इसलिए कि सब खुश रहें, खुद को भूल जाती है और ऐसी छोटी-छोटी चीजें आगे चलकर रिश्तों को बोझ बना देती हैं।

जब एक लड़की शादी करके ससुराल आती है तो उसकी आंखों में अपने नए घर और नए परिवार को ले कर हजारों सपने होते हैं। वह चाहती है कि सब उसे पसंद करें, उसे अपनाएं और वह इस नए रिश्ते में अपना सौ प्रतिशत दे सके। लेकिन रिलेशनशिप कोच आनंद हांडा बताते हैं कि शादी के तुरंत बाद किया गया कुछ व्यवहार आगे चलकर परेशानी और तनाव का कारण बन सकता है। कई बार लड़की सिर्फ इसलिए कि सब खुश रहें, खुद को भूल जाती है। इसी वजह से शुरुआती दिनों में कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ बड़े रूप में सामने आने लगती हैं। इसीलिए जरूरी है कि शुरुआत से ही कुछ बातों को समझकर चलें, ताकि रिश्ते मजबूत बनें और आप जीवन भर मेंटली सेटिस्फाइड होकर अपने रिश्ते को खूबसूरती के साथ निभा सकें।

शादी के बाद हर किसी को खुश रखने की कोशिश बंद करें रिलेशनशिप कोच कहते हैं कि ज्यादातर लड़कियाँ शादी के शुरुआती दिनों में यह सोचकर हर काम खुद करने लगती हैं कि इससे पूरा ससुराल उनसे खुश हो जाएगा। उन्हें लगता है कि कुकिंग, क्लीनिंग, घर के हर सदस्य की पसंद-नापसंद का ध्यान रखना, ये सभी काम वही करेंगी तो सब उनसे खुश रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर व्यक्ति को हर समय खुश रख सकें।

ऐसा करने से आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहीं हैं, क्योंकि आपके इस कदम से उनकी अपेक्षाएँ बढ़ने लगती हैं, जो बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। इससे धीरे-धीरे सारे काम आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं और आप थकान, तनाव और निराशा महसूस करने लगती हैं। इसलिए अपनी सीमाएँ समझें और खुद को ओवरलोड ना करें। शुरुआत से ही सबके बीच जिम्मेदारियाँ बाँटकर चलें।

जो बातें ठीक नहीं लगतीं, उन्हें नजरअंदाज ना करें आनंद बताते हैं कि शादी के पहले ही दिन से आपको कुछ बातें या व्यवहार अजीब लग सकते हैं। हो सकता है कोई छोटी-छोटी बातों पर कमेंट करे, आपकी भावनाओं को ना समझे या किसी चीज को लेकर दबाव बनाए। इन बातों पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन इन्हें इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। जो छोटे रेड फ्लैग शुरुआत में दिखते हैं, वही आगे जाकर बड़े बन जाते हैं और रिश्ते को टॉक्सिक बना देते हैं। इसलिए आप शांत रहें, सब ऑब्जर्व करें और समझें कि क्या चीज आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। इसे नजरअंदाज करने से स्थिति सुधरेगी नहीं, बल्कि बिगड़ेगी।