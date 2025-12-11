रिलेशनशिप कोच ने बताया 1 रूल जो ससुराल वालों से रिश्ता निभाने में करेगा मदद

संक्षेप: Relationship Tips: काफी सारी महिलाओं को शादी के बाद ससुराल वालों के साथ रिश्ता निभाने में दिक्कत आती है। ऐसे में रिलेशनशिप कोच ने शेयर किया कि आपको अपने रिश्ते में एक लाइन खींचनी होगी और इस सिंगल रूल को फॉलो करना होगा। तभी फ्यूचर में रिश्ते बेहतर हो पाएंगे।

आज के टाइम में सबसे ज्यादा समस्या लड़कियों को शादी के बाद ससुराल वालों से रिश्ता निभाने में आती है। जिसकी वजह से काफी सारी शादियां टूट रही हैं। पति-पत्नी के तकरार की वजह जब घर वाले या रिश्तेदार बन जाते हैं, तो वहां पर ज्यादातर शादियों में अलगाव देखने को मिलता है। अब ये अलगाव कभी पति-पत्नी के बीच होता है तो कभी माता-पिता से बेटे का। ऐसे में जब रिलेशनशिप कोच से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद सीधा था रिश्तों में एक लाइन होनी चाहिए। उन्होंने एक सिंगल रूल शेयर किया जो आपको इन लॉज के साथ रिश्ता निभाने में मदद करेगा।

रिलेशनशिप कोच ने शेयर किया सिंगल रूल रिलेशनशिप कोच आयुषी माथुर ने पॉडकास्ट ने शेयर किया कि वो कभी भी अपने इन लॉज के सामने इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होती। आयुषी ने शेयर किया कि कैसे आपको ससुराल वालों के साथ रिश्ता निभाना चाहिए। एक सिंगल रूल जो उन्होंने शेयर किया वो है रिस्पेक्टफुली कम्यूनिकेशन। आपको चाहे जितना भी गुस्सा आए या फिर दोनों के बीच मतभेद हो जाए लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ प्यार से, इज्जत के साथ ही बातचीत करनी है। अगर किसी बात को रखना भी है तो पूरे सम्मान के साथ टू द प्वाइंट बात होनी चाहिए।