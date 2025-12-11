Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
रिलेशनशिप कोच ने बताया 1 रूल जो ससुराल वालों से रिश्ता निभाने में करेगा मदद

Relationship Tips: काफी सारी महिलाओं को शादी के बाद ससुराल वालों के साथ रिश्ता निभाने में दिक्कत आती है। ऐसे में रिलेशनशिप कोच ने शेयर किया कि आपको अपने रिश्ते में एक लाइन खींचनी होगी और इस सिंगल रूल को फॉलो करना होगा। तभी फ्यूचर में रिश्ते बेहतर हो पाएंगे।

Dec 11, 2025 Aparajita
आज के टाइम में सबसे ज्यादा समस्या लड़कियों को शादी के बाद ससुराल वालों से रिश्ता निभाने में आती है। जिसकी वजह से काफी सारी शादियां टूट रही हैं। पति-पत्नी के तकरार की वजह जब घर वाले या रिश्तेदार बन जाते हैं, तो वहां पर ज्यादातर शादियों में अलगाव देखने को मिलता है। अब ये अलगाव कभी पति-पत्नी के बीच होता है तो कभी माता-पिता से बेटे का। ऐसे में जब रिलेशनशिप कोच से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद सीधा था रिश्तों में एक लाइन होनी चाहिए। उन्होंने एक सिंगल रूल शेयर किया जो आपको इन लॉज के साथ रिश्ता निभाने में मदद करेगा।

रिलेशनशिप कोच ने शेयर किया सिंगल रूल

रिलेशनशिप कोच आयुषी माथुर ने पॉडकास्ट ने शेयर किया कि वो कभी भी अपने इन लॉज के सामने इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होती। आयुषी ने शेयर किया कि कैसे आपको ससुराल वालों के साथ रिश्ता निभाना चाहिए। एक सिंगल रूल जो उन्होंने शेयर किया वो है रिस्पेक्टफुली कम्यूनिकेशन। आपको चाहे जितना भी गुस्सा आए या फिर दोनों के बीच मतभेद हो जाए लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ प्यार से, इज्जत के साथ ही बातचीत करनी है। अगर किसी बात को रखना भी है तो पूरे सम्मान के साथ टू द प्वाइंट बात होनी चाहिए।

ससुराल वालों को लगता है टाइम

हसबैंड के माता-पिता को बहू के लिए लविंग, केयरिंग और अपना फील होने में काफी सारा समय लग सकता है। ऐसे में बहू की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से खुद को ससुराल वालों के सामने प्रेजैंट कर रही है। ये एक रिलेशनशिप कोच का काम है कि वो बताए कि किस तरह से उसे ससुराल वालों के साथ कम्यूनिकेट करना है। तो चाजे जितने भी मतभेद हो जाए लेकिन भावनाओं में बहकर गलत शब्दों या उन्हें बेइज्जत करने का भाव नहीं होना चाहिए। हमेशा रिश्ते में एक लाइन होनी चाहिए जिसे कभी भी किसी महिला को क्रॉस नहीं करना चाहिए।

