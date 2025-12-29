रिश्ते में बढ़ रहे हैं झगड़े? कोच ने बताया 15 मिनट रूल, जिससे बना रहेगा आपस में प्यार!

संक्षेप: सर्टिफाइड कोच करण और शोखी बताते हैं कि किसी भी लड़ाई को मात्र 15 मिनट में खत्म किया जा सकता है, अगर आप पहले ही कुछ नियम तय कर लेते हैं।इस तरह ना ही रिश्ते में कोई कड़वाहट आती है और आपस में बॉन्ड भी मजबूत होता है।

कपल्स के बीच में छोटी-मोटी नोक-झोंक होना आम बात है। लेकिन यही नोक-झोंक बड़ी लड़ाई का रूप लेने लगे तो धीरे-धीरे रिश्ते की नींव कमजोर होने लगती है। समझदार कपल वही होते हैं जो लड़ते भी हैं और समय रहते संभल भी जाते हैं। इसके लिए चिल्लाने, रोने या बात बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ी समझदारी और कुछ साफ नियमों की जरूरत होती है। सर्टिफाइड कोच करण और शोखी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताते हैं कि किसी भी लड़ाई को मात्र 15 मिनट में खत्म किया जा सकता है, अगर आप पहले ही कुछ नियम तय कर लेते हैं। इस तरह ना ही रिश्ते में कोई कड़वाहट आती है और आपस में बॉन्ड भी मजबूत होता है।

लड़ाई के बीच ना लाएं पुरानी बातें जब भी पति-पत्नी के बीच बहस हो, तो कोशिश करें कि बात सिर्फ उसी मुद्दे तक सीमित रहे जिस पर झगड़ा हुआ है। पुराने झगड़ों, बीती बातों या सालों पहले की गलतियों को बीच में लाना लड़ाई को और बढ़ा देता है। इससे सामने वाला खुद को गलत साबित करने में लग जाता है और समाधान नहीं निकल पाता। इसलिए खुद को रोकें और सिर्फ अभी की समस्या पर ध्यान दें, ताकि बात जल्दी सुलझ सके।

तलाक या छोड़ने की धमकी ना दें लड़ाई के समय गुस्से में लोग कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं जो रिश्ते को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। 'मैं तुम्हें छोड़ दूंगी' या 'मैं तलाक दे दूंगा' जैसी बातें भरोसे को तोड़ देती हैं। भले ही यह बातें गुस्से में कही जाएं, लेकिन सामने वाले के दिल में डर और असुरक्षा बैठ जाती है। इसलिए खुद को कंट्रोल करें और लड़ाई के बीच ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से हमेशा बचें।

गुस्सा ज्यादा हो तो थोड़ा रुक जाना बेहतर है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आप गलत बोल सकते हैं, तो उस समय लड़ाई रोक देना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। साफ शब्दों में कह दें कि अभी आप शांत होना चाहते हैं और बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर का ब्रेक दिमाग को ठंडा करता है और फिर बात करना आसान हो जाता है।

गलत शब्द और नाम लेकर बोलने से बचें लड़ाई के दौरान एक-दूसरे के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करना या परिवार पर टिप्पणी करना बहुत गलत आदत है। इससे रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और बात समाधान से दूर चली जाती है। किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना या उंगली दिखाना भी ठीक नहीं होता। सम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है, चाहे बहस कितनी भी बड़ी क्यों न हो।

झगड़े में किसी तीसरे को ना घसीटें पति-पत्नी का झगड़ा सिर्फ उन्हीं के बीच रहना चाहिए। दोस्त, परिवार या किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाने से समस्या और उलझ जाती है। इससे दोनों में से किसी एक को लगता है कि उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपसी बातचीत से ही मामला सुलझाएं।