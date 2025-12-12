रिश्ता होते हुए भी अकेलापन क्यों? रिलेशनशिप कोच ने बताई असली वजहें

कई बार हम एक रिश्ते में होते हुए भी भीतर से गहरा अकेलापन महसूस करते हैं। पार्टनर हमारे पास होता है, लेकिन मन जुड़ा हुआ नहीं लगता। बातचीत होने के बावजूद दिल खाली-खाली सा महसूस करता है और ऐसा लगता है जैसे हमारी भावनाएं कोई सुन ही नहीं रहा। रिलेशनशिप कोच कोमल और रोहित के अनुसार, यह अकेलापन केवल शारीरिक दूरी की वजह से नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी के कारण पैदा होता है। जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक-दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, तब रिश्ते में एक अदृश्य खाई बन जाती है। यह खाई धीरे-धीरे बातचीत को खोखला, प्यार को मकैनिकल बना देती है और कनेक्शन को कमजोर कर देती है। ऐसे में भले ही पार्टनर आपके आसपास हो, लेकिन आप अंदर से बेहद अकेला, अनसुना और खराब महसूस करते हैं। ये पांच संकेत बताते हैं कि आप पार्टनर के साथ रहकर भी अकेले महसूस क्यों कर रहे हैं।