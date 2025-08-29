बेबाकी से बोलना कहीं रिश्तों पर ना पड़ जाए भारी, जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

मन और उसकी सेहत से जुड़े मुद्दों पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का विश्वसनीय स्रोत। इस कॉलम के जरिये हम एक एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं मनोविशेषज्ञ डॉ. गगनदीप कौर

हमेशा सच्ची बात बोलना और सच पर टिके रहना अच्छा है। लेकिन ऐसा सच जो किसी का दिल दुखाए और पके रिश्ते को ही खत्म कर दे तो ये किस काम के। अगर आप हमेशा खरा और बेबाक तरीके से बात करना पसंद करते हैं तो ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिश्तों पर निगेटिव असर डालता है। इस बारे में एक्सपर्ट दे रहे हैं जवाब।

मैंने अपने पेरेंट्स और घरवालों से लड़-झगड़कर शादी की है, पर अब मैं अपने इस निर्णय पर पछता रही हूं। अपनी मर्जी से शादी करने के जिद में मैंने अपने पति के स्वभाव से जुड़ी कई बातों को अनदेखा कर दिया था। वह मेरी इज्जत नहीं करते। बहस होने पर मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। मुझ पर हाथ उठा चुके हैं। मेरे पास वापस जाने के लिए अब कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं हैं। यहां तक कि इस रिश्ते के लिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। किसी को अपनी स्थिति बताने में भी मुझे हिचक हो रही है, क्योंकि सब मुझे ही दोष देंगे कि तुमने हमारी बात नहीं मानी। इस स्थिति से खुद को कैसे निकालूं?

- अंकिता वर्मा, नई दिल्ली

जब हम किसी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए अपना घर-परिवार और नौकरी तक छोड़ देते हैं, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और जब वही व्यक्ति हमारी इज्जत नहीं करता है, तो वाकई बहुत बुरा लगता है। घरवालों के पास वापस जाने या उनसे अपनी समस्या साझा करने को लेकर आपकी हिचक को मैं समझ सकती हूं। आपकी जिंदगी में अभी चाहे जितनी भी चुनौतियां हों, पर इस बात को हमेशा याद रखें कि घरवाले साथ कभी नहीं छोड़ते। इस बात को समझिए कि घरवालों से अपनी परेशानी साझा करने से वो ज्यादा-से-ज्यादा आपको दो बातें सुनाएंगे। शायद इस बात का थोड़ा ताना भी मारेंगे, लेकिन यह समझिए कि अपनी गलती मांनने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने पति को समझने में गलती की और यह गलती अब आपकी जिंदगी पर भारी पड़ रही है, इस बात को न सिर्फ स्वीकारिए, बल्कि इस बारे में अपनी झिझक को छोड़ते हुए घरवालों से बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आपको क्या समस्या हो रही है। इस मुश्किल वक्त में आपका साथ वही देंगे। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे लोगों की मदद ही की जाती है। जिस समय आपने शादी करने का यह निर्णय लिया था, उस वक्त आपकी उम्र भी कम रही होगी और तजुर्बा भी। सामने वाले ने भी आपसे वादा खिलाफी की है, जिस वजह से आप आज इस स्थिति में हैं। खुद को अपराध-बोध से बाहर निकालिए। घरवालों के पास जाएं। उनसे अपनी परेशानी साझा करें और मदद मांगें, क्योंकि आपको आने वाले समय में उनके साथ और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप अपने पति से भी बात कर सकती हैं कि क्या वह इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपनी ओर से कोशिश करना चाहते हैं। अगर उनका जवाब सकारात्मक हो, तो उनके साथ कपल काउंसलिंग के लिए जाएं। अगर आपको लगता है कि आप अपने स्तर पर हर तरह की कोशिश कर चुकी हैं, तो फिर बेहतर यही है कि आप अपने परिवार से संपर्क करें, उन्हें अपनी समस्या बताएं और साथ मिलकर आगे का रास्ता तय करें।

⦁मुझे स्पष्ट बोलना पसंद है, फिर चाहे मेरी बातें कड़वी ही क्यों न हों। मेरे इस स्वभाव के कारण मेरे दोस्तों की संख्या धीरे-धीरे न के बाराबर रह गई है। क्या मुझे अपना यह स्वभाव बदलना चाहिए?

-तन्वी गौड़, लखनऊ