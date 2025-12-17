प्री-मैरिज ब्रेकअप: प्यार होते हुए भी क्यों टूट जाते हैं रिश्ते? एक्सपर्ट की राय

संक्षेप: शादी से पहले रिश्ता टूटना भावनात्मक रूप से बेहद कठिन होता है। अक्सर लोग इसे असफलता मान लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप कोच के अनुसार इसके पीछे कई गहरे और जरूरी कारण छुपे होते हैं।

शादी से पहले रिश्ता टूटना किसी भी इंसान के लिए भावनात्मक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है। इस दौर में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि भरोसा, भविष्य के सपने और परिवार की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। जब रिश्ता अचानक या धीरे-धीरे टूटता है तो लोग खुद को दोष देने लगते हैं या इसे अपनी असफलता मान बैठते हैं। रिलेशनशिप कोच कोमल (Relationship Coach Komal) के अनुसार, 'प्री-मैरिज ब्रेकअप अचानक नहीं होता, यह छोटी-छोटी अनदेखी समस्याओं का नतीजा होता है।' कम्युनिकेशन की कमी, भरोसे का टूटना, कमिटमेंट का डर और भविष्य को लेकर अलग-अलग सोच जैसे मुद्दे शादी से पहले ज्यादा साफ नजर आने लगते हैं। इस चरण में रिश्ता टूटना कई बार एक चेतावनी नहीं बल्कि सही निर्णय भी हो सकता है क्योंकि शादी के बाद यही समस्याएं और गहरी हो जाती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. कम्युनिकेशन गैप: रिलेशनशिप कोच कोमल कहती हैं, 'जब पार्टनर्स खुलकर बात नहीं करते, तो गलतफहमियां धीरे-धीरे दीवार बन जाती हैं।' भावनाएं दबाने से रिश्ता कमजोर होने लगता है।

2. भरोसे की कमी और शक: बार-बार शक करना, हर बात पर सवाल उठाना और निजी स्पेस ना देना रिश्ते में असुरक्षा पैदा करता है, जो शादी से पहले ब्रेकअप की बड़ी वजह बनता है।

3. भविष्य को लेकर अलग सोच: करियर, शादी का समय, बच्चों या रहने की जगह को लेकर मतभेद गंभीर हो सकते हैं। कोच कोमल के अनुसार, 'भविष्य पर सहमति ना होना रिश्ते को अधर में छोड़ देता है।'

4. परिवार का दबाव: कई रिश्ते परिवार की नापसंदगी, सामाजिक दबाव या जिम्मेदारियों की वजह से टूट जाते हैं, चाहे कपल एक-दूसरे से कितना भी प्यार करता हो।

5. इमोशनल कनेक्शन की कमी: प्यार के बावजूद अगर भावनात्मक सुरक्षा और समझ ना मिले, तो रिश्ता टिक नहीं पाता।

6. कंट्रोलिंग या टॉक्सिक बिहेवियर: जलन, गुस्सा और कंट्रोल करने की आदतें शादी से पहले ही रिश्ते की असलियत दिखा देती हैं।

7. कमिटमेंट का डर: कई लोग शादी की जिम्मेदारी से घबराकर आखिरी समय में पीछे हट जाते हैं।