Love Tips: एक दूजे के हुए विजय-रश्मिका! 4 बातें जो उनके रिश्ते से हर कपल को सीखनी चाहिए
'विरोश' की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री फैंस के बीच काफी पॉपुलर है, लेकिन अब ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री भी लोगों में दिलचस्पी पैदा कर रही है। दोनों के इस प्यारे रिलेशनशिप से आप भी कुछ टिप्स ले सकते हैं, जो आपके रिश्ते को मजबूत और प्यार भरा बनाए रखेंगे।
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फाइनली शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इनके रिलेशनशिप की गॉसिप तो काफी पहले से चल रही थी लेकिन दोनों से अपना रिलेशनशिप कभी भी पब्लिक नहीं किया। जैसे ही कपल्स की शादी की खबरें ऑफिशियल हुई हैं, फैंस की खुशी और एक्साइटमेंट देखने लायक है। सोशल मीडिया पर कपल्स की वेडिंग फोटोज खूब वायरल हो रही हैं और दोनों की जोड़ी नए कपल गोल सेट कर रही है। 'विरोश' की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री फैंस के बीच काफी पॉपुलर है, लेकिन अब ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री भी लोगों में दिलचस्पी पैदा कर रही है। दोनों के इस प्यारे रिलेशनशिप से आप भी कुछ टिप्स ले सकते हैं, जो आपके रिश्ते को मजबूत और प्यार भरा बनाए रखेंगे।
हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर करना जरूरी नहीं है
सोशल मीडिया के दौर में लोग अक्सर वो पल भी साझा कर देते हैं, जो उन्हें अपने दिल के करीब ही रखने चाहिए। रश्मिका और विजय दोनों के रिलेशनशिप की खबरें तो काफी चर्चा में रहीं, लेकिन दोनों से इन्हें कभी ऑफिशियल नहीं किया। जब किया तो सीधा अपनी शादी की खबर के साथ। उनका रिलेशन हमें बताता है कि असली प्यार प्राइवेसी में ही पनपता है, जहां लोग आपको जज नहीं करते और दोनों के बीच किसी तीसरे की वजह से गलतफहमियां भी पैदा नहीं होतीं।
एक दूसरे के उतार-चढ़ाव साथ में देखना जरूरी है
लाइफ कभी भी सेम नहीं चलती। हर कोई उतार-चढ़ाव देखता है। ऐसे में एक अच्छा रिश्ता वही है जहां आप अपने पार्टनर के अच्छे वक्त में ही नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी साथ खड़े रहें। रश्मिका और विजय ने भी अपने रिलेशनशिप के दौरान कई बुरे फेज देखें, जब फिल्में नहीं चलीं, सोशल मीडिया पर ट्रोल का सामना करना पड़ा, लोगों ने जज किया या इंडस्ट्री ने दबाव बनाया। लेकिन दोनों मजबूती से साथ खड़े रहे और सारी चुनौतियों को मात देते हुए जीत आखिरकार उनके रिश्ते ही हुई।
रिश्ते में बराबरी जरुरी है
असली रिश्ता वही है जहां दोनों पार्टनर को बराबरी का अहसास हो। कोई किसी को छोटा ना महसूस ना कराएं और किसी के साथ सिर्फ इसलिए ना जुड़े कि उसे कोई फायदा हो रहा है। विजय और रश्मिका के रिश्ते में भी यही देखने को मिला। दोनों अपने-अपने करियर में सक्सेसफुल हैं, अपना खुद का फैन बेस है, काम के प्रति ईमानदार हैं और दोनों का अपना एक नजरिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने साथ रहना चुना, क्योंकि यहां वो किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि प्रेम के आधार पर जुड़े।
प्यार दोस्ती है..
प्यार की बुनियाद अगर दोस्ती पर टिकी हो तो उससे मजबूत रिश्ता कोई नहीं होता। जब दोनों पार्टनर आपस में एक दूसरे के दोस्त हों, खुलकर मस्ती करें, हर बात शेयर कर सकें बिना किसी जजमेंट के; तो यही बातें एक रिश्ते की नींव को मजबूत बनाती हैं। विजय और रश्मिका का रिश्ता भी दोस्ती से शुरू हुआ। फिल्मों के सेट पर एक दूसरे को छेड़ना और मस्ती करना, धीरे-धीरे गहरे प्यार में बदल गया। जहां लंबे रिश्तों में रोमांस फीका पड़ जाता है, दोस्ती ही है जो एक रिश्ते को मजबूत बनाए रखती है।
