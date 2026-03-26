Ram Navami Caption In Sanskrit: रामनवमी पर सोशल मीडिया पर संस्कृत में लिखें कैप्शन, नोट कर लें ये टॉप 15 लाइन
Ram Navami Caption In Sanskrit: रामनवमी के पावन मौके पर अपनों को शुभकामनाएं देने के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करनी है तो कैप्शन में संस्कृत की इन लाइनों को लिखें। सारे फॉलोअर्स इंप्रेस हो जाएंगे।
रामनवमी के पावन मौके पर सबको शुभकामनाओं के मैसेज भेजने के साथ ही सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी बधाई लिख रहे हैं, तो भगवान राम की फोटो के साथ कैप्शन में संस्कृत की इन लाइनों को लिख सकते हैं। आपके फॉलोअर्स इन लाइंस को पढ़कर इंप्रेस हो जाएंगे। बेहतरीन टॉप 15 संस्कृत में लिखीं ये लाइनें बेस्ट हैं। आप इन्हें सोशल मीडिया कैप्शन, व्हाट्सएप स्टेटस या फिर शुभकामना विशेज के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। यहां से नोट कर लें संस्कृत में भगवान राम पर लिखीं ये लाइनें।
Top 15 Ram Navami Caption In Sanskrit
1) श्रीरामचन्द्रस्य जन्मदिवसे हार्दिकशुभाशयाः।
अर्थात, श्री रामचंद्र को जन्मदिन की बधाई
2) रामस्य कृपा सदा भवतु ते जीवनम्।
अर्थात, भगवान राम की कृपा आप के जीवन पर बनी रहे।
3) राम नवमी पर्वे सर्वेभ्यः मंगलमस्तु।
अर्थात, राम नवमी की सभी को मंगल कामना
4) जय श्रीराम! सौख्यं समृद्धिः च ते भवतु।
अर्थात, जय श्री राम, आपके पास सुख-समृद्धि बनी रहे।
5) धर्मस्य मार्गे सदा चलावहे।
रामस्य आशीर्वादः सदा सह ते अस्तु।
अर्थात, धर्म के मार्ग पर जो चलता है, भगवान राम का आशीर्वाद सदा उसके साथ होता है।
6) राम जन्मोत्सवस्य शुभेच्छाः सह श्रद्धया।
अर्थात, हे भगवान राम, श्रद्धापूर्वक आपको जन्मदिवस की शुभकामनाएं
7) राम नाम सदा जीवनं आलोकयतु।
अर्थात, भगवान राम का नाम आपके जीवन में आलोक बनाए रखे।
8) श्रीरामः ते जीवनं मंगलयतु।
अर्थात भगवान राम आपके जीवन में मंगल करें।
9) रामचन्द्रस्य स्मरणं मनसः शुद्धिं ददाति।
अर्थात, भगवान राम को याद करें, मन को मिलेगी शुद्धि
10) राम नवमी शुभेच्छाः। सत्यमेव जयते!
अर्थात, राम नवमी की शुभकामनाएं, सत्य की सदैव जीत होती है।
11) जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम्।
अर्थात, जो सूर्य से भी ज्यादा तेजवान है, अंधेरों को अपने अलौकिक प्रकाश से दूर करता है, मैं ऐसे भगवान श्री राम को नमन करता हूं।
12) लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्।
अर्थात, मैं श्री रामचन्द्र के चरणों में शरण लेता हूँ, जो संसार का आनंद है, जो युद्ध के मैदान में साहसी हैं।
13) रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्।
नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति
अर्थात, राम, रामभद्र, या रामचन्द्र,
ऐसा स्मरण करते हुए मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता है और समृद्धि तथा मुक्ति प्राप्त करता है।
14) कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये॥
अर्थात, जिनकी आँखे नीले कमल के समान हैं, जो रघु वंश के स्वामी हैं और जो दया की मूर्ति तथा करुणा का भण्डार है।
15) श्रीरामः शरणां समस्तजगतां
राम विना का गती।
अर्थात, सारा जगत भगवान श्रीराम की शरण में है, बिना उनके किसी को सद्गति नहीं मिलती।
लेखक के बारे मेंAparajita
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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