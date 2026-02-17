70+ Ramadan 2026: ‘खुदा से मांग लो…’ इन मैसेज के जरिए दें रमजान की मुबारकबाद

Feb 17, 2026 10:28 am IST

Ramadan 2026 Wishes: रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। मुस्लिम समुदाय के लोग इन दिनों खुदा की इबादत करते हैं और रोजा रखते हैं। इस खास मौके पर व्हॉट्सएप और फेसबुक पर सभी को मुबारकाबाद देने के लिए यहां से मैसेज चुनें।

रमजान का पाक महीना आने वाला है। भारत में 17 फरवरी को चांद दिखने पर 18 या 19 फरवरी से ये महीना शुरू हो जाएगा। भारत में आमतौर पर सऊदी अरब के एक दिन बाद रमजान का पाक महीना शुरू होता है। फिर ईद उल-फितर के साथ खत्म होता है। इस खास महीने की शुरुआत होने से पहले सभी एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेजते हैं। ऐसे में यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 70 से भी ज्यादा रमजान की शुभकामाना संदेश। पढ़ें-

-अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना, रमजान के इस पाक महीने में खुश रहना।

-खुदा से मांग लो जो मांगना है आज, खुला है रहमतों का दरवाजा और अल्लाह का राज।

-रमजान की रूहानियत आपके दिल को छू जाए, खुदा की इनायत आप पर सदा बनी रहे।

-रमजान का चांद नजर आया है, साथ अपने खुशियों का पैगाम लाया है।

-अल्लाह की रहमत बरसे आप पर हरदम, मुबारक हो आपको रमजान का यह महीना करम।

-इबादत का जज्बा और दिलों में सुकून रहे, अल्लाह की मेहरबानी आप पर ता-उम्र रहे।

-सहरी की मिठास और इफ्तार का नूर मुबारक, आपको रमजान का पूरा महीना बहुत मुबारक।

-रमजान की हर घड़ी अनमोल है, खुदा की इबादत का कोई तोल नहीं है।

-मुस्कुराकर मिलो सबसे इस महीने में, इबादत का असली मजा है इसी सीने में।

-दुआ है कि कोई भूखा न सोए इस रमजान, अल्लाह सबको अता करे बरकत और खान-पान।

-प्यार का दीपक जलाओ इबादत के साथ, रमजान की मुबारक हो आपको यह हसीन रात।

-अल्लाह की राह में खर्च करना सीखो, रमजान के महीने में खुद को बदलना सीखो।

-खुशियों का गुलशन महकता रहे, रमजान का चांद चमकता रहे।

-नफरतें दिल से निकालो रमजान आया है, प्यार और भाईचारे का पैगाम लाया है।

-इफ्तार की खुशियां और अपनों का साथ, रमजान बनाता है हर बात को खास।

-गरीबों की मदद और यतीमों का सहारा बनो, इस रमजान तुम अल्लाह के सबसे प्यारे बनो।

-दुआओं में याद रखना हर एक इंसान को, मुबारक हो आपको महीना रमजान को।

-सबके हक में दुआ करना ही बंदगी है, रमजान ही तो असली जिंदगी है।

- इफ्तार की दुआ में सबका नाम हो, खुदा की रहमत से रोशन हर शाम हो।

-दिल से मांगो तो खुदा सब देता है, रमजान में तो वह बिन मांगे ही नवाज देता है।

-इबादत का सफर अब शुरू हुआ है, रहमतों का दर अब खुल गया है।

-नफरतें भुलाकर मोहब्बत बांटते चलो, रमजान के पाक महीने का हक अदा करो।

-अल्लाह हमें इस महीने का अदब करने की तौफीक दे, और नेक काम करने की बेहतरीन रकीब दे।

-मुबारक हो आपको रमजान की पहली सहरी, खुशियों से भर जाए आपकी जिंदगी पूरी।

-रमजान मुबारक! अपनों के साथ खुशियां मनाएं, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र मनाएं।

-भाईचारे का यह सिलसिला चलता रहे, रमजान का नूर दिलों में पलता रहे।

-दुआ है कि इस रमजान आपकी हर मुराद पूरी हो, अल्लाह की बारगाह में आपकी हर इबादत कुबूल हो।

-इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, रमजान सिखाता यही सबसे बड़ा कर्म है।

-रिश्तों में मिठास और दिलों में प्यार रहे, रमजान का जज्बा हर दिन बरकरार रहे।

-साथ मिलकर इफ्तार करने की खुशी मिले, इस रमजान सबको सच्ची बंदगी मिले।

-रमजान का चांद सबको गले लगाना सिखाए, नफरत की दीवार को हमेशा के लिए गिराए।

-खुशियां बांटने से बढ़ती हैं हमेशा, रमजान में दिखाओ अपनी दरियादिली का करिश्मा।

-अल्लाह सबकी दुआओं को कुबूल फरमाए, पूरी दुनिया में अमन और चैन छा जाए।

-इस पाक महीने में हमें अपनी दुआओं में शामिल रखना, अल्लाह हम सबको नेक बनाए रखना।

-रमजान की रोशनी आपके घर को रोशन कर दे, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी कर दे।

-इबादत का यह महीना खुशियां अपार लाए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए।

-रमजान की खुशियां मुबारक, दुआओं की महफिल मुबारक।

-खुदा की इबादत में बीते हर एक पल, आने वाला हो आपका बहुत ही सुंदर कल।

-गुनाहों की माफी का बेहतरीन पैगाम है, अल्लाह का सबसे प्यारा महीना रमजान है।

-महक उठी है दुनिया कुरान की तिलावत से, भर दो दामन अपना खुदा की इबादत से।

-इफ्तार के वक्त जब हाथ दुआ को उठें, खुदा करे आपकी हर जायज दुआ कुबूल हो।

-चांद को देखकर जो दुआ मांगी जाए, खुदा करे वह हकीकत बन जाए।

-रमजान का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि बुराइयों से खुद को रोकना है।

-रूह को पाक करने का महीना आ गया, देखो आसमान पर रमजान का चांद छा गया।

-अल्लाह हमें इस महीने की कद्र करने वाला बनाए, और नेक कामों में हमारा दिल लगाए।

-सहरी की बरकत और इफ्तार का इनाम, मुबारक हो आपको रमजान का पैगाम।

-रमजान की रातों में खुदा को मना लो, अपनी सोया हुआ मुकद्दर फिर से जगा लो।

-इबादत के इस सफर में हमसफर बने खुदा, कभी न होना तुम अपनी राह से जुदा।

-आसमान पर नया चांद मुस्कुराया है, खुदा ने फिर से इबादत का मौका दिलाया है।

-हर तरफ नूर की बारिश हो रही है, रमजान की आमद से दुनिया महक रही है।

-रमजान की खुशियां सदा आपके साथ रहें, खुदा की मेहरबानी की आप पर बरसात रहे।

-नेकियां कमाओ क्योंकि वक्त कम है, रमजान का महीना अल्लाह का करम है।

-अलविदा कहने से पहले इस रमजान को जी लो, खुदा की रहमत का जाम जी भरकर पी लो।

-रमजान मुबारक! अल्लाह पूरी कायनात पर अपना रहम और करम बनाए रखे।

-रमजान का महीना एक तोहफा है रब का, इसमें छिपा है भला हम सबका।

-दिल की गहराई से रमजान मुबारक, अल्लाह की हर रहमत आप पर मुबारक।

-या अल्लाह! इस महीने को हमारे लिए बरकत वाला बना, और हमारे हर दुख को सुख में बदल देना।

-रमजान की आमद पर झुका लो सर, खुदा सुन लेगा तुम्हारी हर पुकार इधर।

-मगफिरत का महीना है, तौबा कर लो आज, बदल जाएगा तुम्हारी जिंदगी का हर अंदाज।

-अल्लाह पाक आपके हर रोजे को कुबूल फरमाए, और जहन्नुम की आग से आपको महफूज रखे।

-इस रमजान बस यही दुआ है मेरी, कि खुशियों से भरी रहे झोली तुम्हारी।

-कुरान की तिलावत और सजदों का साथ हो, हर पल अल्लाह की रहमत आपके हाथ हो।

-नेकियां करो और बुराइयों से दूर रहो, रमजान के इस महीने में मशरूफ-ए-इबादत रहो।

-या रब! इस रमजान सबकी परेशानियां दूर कर, हर बीमार को शिफा और बेघर को घर दे।

-रमजान का चांद अंधेरों को मिटा दे, गमों के साए को खुशियों में बदल दे।

-तौबा की दहलीज पर झुका लो अपना सिर, अल्लाह माफ कर देगा तुम्हारे हर कसीर।

-सब्र का दामन थामे रखना रोजेदार, अल्लाह देगा तुम्हें इसका अज्र बेशुमार।

-रमजान की ठंडी हवाएं सुकून दे जाएं, आपकी हर मुश्किल को आसान कर जाएं।

-मुबारक हो आपको इबादतों का महीना, नेकियां कमाने और गुनाह धोने का महीना।

-खजूर की मिठास और दुआओं का असर रहे, रमजान का चांद आपकी जिंदगी में रोशन रहे।

-फिजाओं में इबादत की खुशबू बस गई है, रमजान की बरकत हर घर में सज गई है।

-या अल्लाह इस रमजान सबको नेक राह दिखा दे, भटके हुए कदमों को मंजिल का पता दे।

-रोजे की तौफीक और नमाजों का साथ हो, इस रमजान बस अल्लाह की रहमत की बरसात हो।

-चांद की पहली दस्तक ने दिल जीत लिया, मुबारक हो आपको रमजान का पवित्र महीना।

-दिल को साफ कर लो खुदा की याद में, बहुत ताकत है बंदे तेरी हर फरियाद में।

-रमजान का पहला अशरा रहमत लेकर आया है, खुदा ने अपने बंदों पर प्यार लुटाया है।

-इबादत ऐसी करो कि रूह झूम उठे, खुदा की रहमत का दरिया तुम पर उमड़ पड़े।