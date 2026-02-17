Ramadan Mubarak 2026: 'चांद सा रोशन हो जग..' इन 50 मैसेज और शायरियों के साथ अपनों को दें रमजान की मुबारकबाद

Follow Us on

Feb 17, 2026 08:21 am IST

Ramadan Mubarak 2026: रमजान का पाक महीने की शुरुआत चांद देखकर की जाती है। इस महीने इस्लामिक समुदाय के लोग उपवास करते हैं और अल्लाह से बर्कत की प्रार्थना करते हैं। ऐसे में आप उन्हें कुछ मैसेज और शायरियों के साथ बधाई संदेश भेज सकते हैं।

Ramadan Mubarak 2026: इस्लामिक मान्यता के अनुसार रमजान की शुरुआत चांद देखने से होती है। रमजान का महीना काफी पाक माना जाता है, जिसे मुस्लिम समुदाय उपवास, प्रार्थना और अल्लाह के प्रति समर्पण के रूप में मनाता है। इसे सिर्फ शारीरिक उपवास नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। रमजान के पाक अवसर पर लोग एक दूसरे को बधाई संदेश देते हैं। आप भी कुछ मैसेज और शायरियों के साथ अपनों को मुबारकबाद दे सकते हैं।

रजमान की बधाई के लिए कुछ शायरियां- 1)

रमजान का पाक महीना आया है,

दुआओं का खूबसूरत मौसम लाया है।

Ramadan Mubarak 2026

2)

अल्लाह करे ये रमजान

आपकी जिंदगी में खुशियों का नूर भर दे।

रमजान मुबारक 3)

रोजे की बरकत, इबादत की मिठास,

दिल में बस जाए सुकून का एहसास।

Ramadan Mubarak 4)

रमजान की रहमत आपके घर आए,

हर दुआ कबूल हो जाए।

रमजान मुबारक 2026 5)

चांद की रोशनी, दुआओं का असर,

रमजान लाए आपके लिए खुशियों की खबर।

6)

हर रोजा बने आपकी जिंदगी की रौशनी,

हर दुआ बने आपकी कामयाबी की सीढ़ी।

7)

रमजान का महीना सिखाता है,

सब्र और इबादत का रास्ता दिखाता है।

8)

खुदा की रहमत बरसती रहे,

आपकी हर मुराद पूरी होती रहे।

Ramadan Mubarak 2026 9)

रोजे रखें दिल से, इबादत करें प्यार से,

अल्लाह खुश हो जाए आपके किरदार से।

10)

रमजान की बर्बकत से

आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।

11)

ये रमजान आपके जीवन में

बरकत, सुकून और खुशहाली लाए।

12)

अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे,

आपके घर को जन्नत बना दे।

13)

रमजान सिर्फ रोज़े का नाम नहीं,

ये तो खुद को बेहतर बनाने का पैगाम है।

14)

रमजान का महीना आया है,

दुआओं का खजाना लाया है।

15)

चांद भी कहे रमजान मुबारक,

सितारे भी दें आपको सलाम।

16)

हर दिन इबादत में गुज़रे,

हर रात दुआओं से सजे।

Ramadan Mubarak 17)

रमजान की पाक फिज़ा में

दिल को सुकून मिल जाए।

18)

अल्लाह का करम बना रहे,

आपकी जिंदगी में खुशियां बना रहे।

19)

दुआओं की बारिश हो,

नेकी का एहसास हो,

रमजान का हर दिन खास हो।

20)

रोजे की बरकत से दिल साफ हो जाए,

गुनाहों का हर दाग मिट जाए।

21)

रमजान का ये प्यारा महीना

आपकी तकदीर बदल दे।

22)

रमजान का नूर आपके दिल में बस जाए,

हर परेशानी दूर हो जाए।

23)

इबादत में लीन रहें,

नेकियों में यकीन रखें,

रमजान का महीना शानदार गुजरे।

24)

खुदा आपकी जिंदगी में

बरकतों की बारिश कर दे।

रमजान मुबारक 2026 25)

रमजान का महीना आया है,

रहमतों का पैगाम लाया है,

अल्लाह करे आपका हर दिन खुशनुमा हो।

Ramadan Mubarak 2026 रमजान की बधाई के लिए 4 लाइनों वाले मैसेज- 1)

रमजान का पावन महीना आया है

रहमत का पैगाम लाया है

आपकी हर दुआ कबूल हो

हर दिन खुशियों से भर जाए

2)

रमजान की रातें खास हों

हर दुआ आपके पास हों

अल्लाह का करम बना रहे

आपका हर दिन साथ हो

3)

रोजा रखो सच्चे दिल से

इबादत करो पूरे मन से

रमजान की बरकत मिले

खुशियां आए जीवन भर से

4)

रमजान का नूर छा जाए

हर गम दूर हो जाए

आपके घर में खुशहाली हो

हर दिन नया सुकून लाए

5)

दिल में नेक इरादे रखें

हर पल खुदा को याद रखें

रमजान का हर दिन प्यारा हो

दुआओं से जीवन संवारा हो

6)

रमजान की हवा सुहानी है

रहमत की नई कहानी है

अल्लाह करे आपकी जिंदगी में

हर दिन खुशियों की रवानी है

7)

हर रोजा बने बरकत वाला

हर दिन हो राहत वाला

रमजान में मिले दुआओं का असर

जीवन हो पूरी तरह उजाला

8)

रमजान का चांद नजर आया

दिल ने खुदा को याद दिलाया

अल्लाह करे हर खुशी मिले

हर गम हमेशा दूर हो जाए

9)

रोजे में सब्र का सागर हो

इबादत में सच्चा असर हो

अल्लाह की रहमत बरसे

हर पल आपका बेहतर हो

10)

रमजान का महीना प्यारा है

हर दिल को यह सहारा है

अल्लाह करे आपकी हर दुआ

सच्चाई बनकर निखारा है

11)

रमजान का पैगाम यही

सच्चाई और नेकी सही

अल्लाह आपके दिल में रखे

खुशियों की रोशनी नई

12)

रहमत की बारिश हो जाए

हर दुआ पूरी हो जाए

रमजान का यह पावन महीना

आपके जीवन में नूर लाए

13)

हर इबादत में सुकून मिले

हर रोजे में नूर खिले

अल्लाह करे रमजान में

आपकी हर तमन्ना मिले

14)

रमजान की सहर सुहानी हो

इफ्तार की खुशबू पुरानी हो

अल्लाह की रहमत बरसे

आपकी हर रात रूहानी हो

15)

रमजान का हर दिन खास हो

आपके घर में उल्लास हो

अल्लाह की मेहरबानी रहे

हर पल खुशियों का एहसास हो

16)

रोजा रखो प्यार से

इबादत करो विश्वास से

अल्लाह दे आपको इतनी खुशी

कि दिल भर जाए खास से

17)

रमजान की बरकत मिले

हर गम से राहत मिले

अल्लाह करे इस महीने में

आपको सच्ची खुशी मिले

18)

रमजान का महीना आया

दिल में सुकून लाया

अल्लाह करे आपकी जिंदगी

हर खुशी से भर जाए

19)

दुआओं का मौसम आया है

नेकी का पैगाम लाया है

रमजान की बरकत से

दिल को सुकून मिला है

20)

रोजा बने आपकी ताकत

इबादत बने आपकी आदत

अल्लाह करे रमजान में

बने आपकी हर मुरादत

21)

रमजान में दिल साफ करो

नेकी से जीवन भर दो

अल्लाह की रहमत मिले

हर दुख को दूर करो

22)

रमजान का पवित्र संदेश

दिल में लाए नया एहसास

अल्लाह आपकी हर दुआ

कर दे पूरी हर खास

23)

रमजान में खुदा को याद करो

हर पल में नेकी साथ करो

अल्लाह दे आपको इतनी खुशी

कि हर गम को मात करो

24)

सहर की हवा प्यारी लगे

इफ्तार की रौनक न्यारी लगे

अल्लाह की रहमत बरसे

रमजान की हर घडी भारी लगे

25)

रमजान की शुभ घडी आई

रहमत की चादर छाई

अल्लाह करे आपकी जिंदगी

खुशियों से भर जाए भाई