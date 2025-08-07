‘जन्मों का बंधन है....’ 10+ शायरियों के साथ भाई को बोलें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं Raksha bandhan wishes shayari status shubhkamnaye in hindi to celebrate rakhi send 10 plus badhai sandesh, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
‘जन्मों का बंधन है....’ 10+ शायरियों के साथ भाई को बोलें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

Happy Raksha Bandhan: रक्षाबंधन के प्यारे से मौके पर अपने दिलोजान से प्यारे भाई और बहन को भेज दे प्यारभरी शुभकामनाएं। ये सुंदर शायरियां आपके भाई का दिल जीत लेंगी और फिर से याद आ जाएंगी वो बचपन वाली बातें।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 10:44 PM
रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास होता है। भाई-बहन के सबसे अनोखे और प्यारे रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए सावन महीने की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। बचपन की वो प्यारी नोकझोंक के साथ बड़े होना और फिर अपने जीवन में व्यस्त होकर भी एक दूसरे की फिक्र करना। यहीं तो इस रिश्ते की खासियत है। रक्षाबंधन के मौके पर अपने प्यारे से भाई और बहन को विश करने के लिए भेज दें ये प्यारभरी हैप्पी रक्षाबंधन वाली शायरियां।

1) सावन की रिमझिम फुहार है,

रक्षाबंधन का त्योहार है,

भाई बहन की मीठी सी तकरार है,

ऐसा यह प्यार और खुशियों का त्योहार है.

हैप्पी रक्षाबंधन !

2) जन्मों का ये बंधन है

स्नेह और विश्वास का,

और भी गहरा हो जाता है ये रिश्ता

जब बंधता है धागा प्यार का.

हैप्पी रक्षाबंधन

3) चंदन का टीका, रेशम का धागा

सावन की सुगंध, बारिश की फुहार

भाई की उम्मीद, बहना का प्यार

मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार !

हैप्पी रक्षाबंधन

4) आज के दिन हर भाई होता है बहन के पास,

इसलिए तो राखी का त्योहार है सबसे खास.

रक्षाबंधन की बधाई

5) सूरज की तरह चमकते रहो ,

फूलों की तरह महकते रहो,

यही दुआ है इस बहन की आज,

आप सदा खुश रहो

बहन की तरफ से भाई को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं

6) राखी का त्योहार है, खुशियों की बहार है

भाई-बहन के रिश्ते का अनमोल उपहार

रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं

7) ये धागा नहीं प्यार का बंधन है

हर बहन की रक्षा का वचन है

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

8) बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता

दूरी चाहे कितनी भी हो प्यार कम नहीं होता

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

9) राखी का त्योहार है प्यारा

रिश्तों में घोलता है मिठास सारा

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

10) एक धागा एक विश्वास

भाई-बहन का अमिट एहसास

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

11) बहन का साथ हो तो हर राह आसान लगती है

उसकी हंसी में जन्नत बसती है

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

12) खुशकिस्मत होती है वो बहन

जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है

हर परेशानी में उसके साथ होता है

लड़ना झगड़ना फिर प्यार से मनाना

तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है

Happy Raksha Bandhan

13) बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता

वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता

अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते है

पर बहन भाई का प्यार कभी कम नहीं होता

Happy Raksha Bandhan

Raksha Bandhan

