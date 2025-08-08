Happy Raksha Bandhan: रक्षाबंधन के शुभ मौके पर प्यारे भाई-बहन को दें शुभकामनाएं Raksha bandhan wishes in hindi rakhi ke shubhkamna message, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Happy Raksha Bandhan: रक्षाबंधन के शुभ मौके पर प्यारे भाई-बहन को दें शुभकामनाएं

Happy Raksha Bandhan: रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के बीच स्नेह और प्यार को निभाने का दिन है। इस दिन बहनें भाई के हाथ पर रक्षासूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा की सौगंध खाते हैं। इस पावन त्योहार की भेज दें अपने भाई या बहन को प्यारभरी शुभकामना।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 05:46 PM
Happy Raksha Bandhan: रक्षाबंधन के शुभ मौके पर प्यारे भाई-बहन को दें शुभकामनाएं

श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ये पावन दिन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। भाई-बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का ये दिन कलाई में रक्षासूत्र बांधे बगैर अधूरा लगता है। लेकिन घर से अगर दूर हैं और अपने भाई-बहन को राखी बांधने का सौभाग्य नहीं मिल रहा। तो अपने जज्बातों को शब्दों में पिरोकर भेज दें ये इमोशनल और प्यार से भरे सुंदर मैसेज। जिसे पढ़कर भाई और बहन दोनों को एक दूसरे के लिए स्नेह महसूस होगा।

1) भाई -बहन के रिश्तों में आए प्यार,

कभी न हो बीच कोई तकरार,

हर दिन खुशियां रहे बरकरार,

धूमधाम से मनाना ये राखी का त्योहार।

2) आज के दिन हर भाई होता है बहन के पास,

इसलिए तो राखी का त्योहार है सबसे खास।

रक्षाबंधन की बधाई

3) रेशम की डोरी में छिपा है बहन का प्यार,

भाई भी हो जाता है खुश,

जब वो आती है मनाने राखी का त्योहार।

हैप्पी रक्षाबंधन

4) मेरे प्यारे भाई तुम्हें रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

हर बार उसकी खुशियां जाती है उमड़, पहुंचती है राखी लेकर बहन जब भाई के घर।

हैप्पी रक्षाबंधन

5) रब का मिले आशीर्वाद,

सदा बना रहे अपनों का साथ

गमों से न हो कभी तेरा सामना,

है ईश्वर से यही मेरी मनोकामना।

6) रेशम की डोर से बनती है राखी,

भाइयों की कलाई पर सजती है राखी,

स्नेह और विश्वास का त्योहार है राखी,

बहन के लिए भाई का प्यार है राखी।

7) वो पल होता है सबसे खास,

महसूस होता है सुखद एहसास,

लेकर राखी जब बहन पहुंचती है भाई के पास।

हैप्पी राखी

8) ढूंढ लो चाहे कोई भी जहान,

मिलेगा न रिश्ता भाई-बहन सा महान,

क्योंकि इसे मिला है ईश्वर का वरदान,

इस रिश्ते को हर कोई देता है सम्मान।

9) हर भाई अपनी बहन की रक्षा का सौंगध खाता है,

जब-जब यह राखी का त्योहार आता है।

हैप्पी रक्षाबंधन

10) खुशियों की बौछार लेकर आया राखी का त्योहार,

इस दिन चावल और कुमकुम से करती है बहने भाइयों का श्रृंगार।

चलो मिलकर भाइयों की कलाई सजाएं।

माथे पर उसके तिलक लगाएं,

मिलकर हम राखी का त्योहार मनाएं।

हैप्पी रक्षाबंधन

11) भाई और बहन की यारी,

दुनिया में होती है सबसे प्यारी,

खुशियां आती है जिसमें सारी,

चलो मिलकर करें उस राखी की तैयारी।

12) सभी भाई लेकर उपहार हो गए अब तैयार,

बहनों के संग मनाने राखी का त्योहार।

13) मेरी हर इच्छा को पूरा करता है भाई,

राखी से सजाती हूं मैं उसकी कलाई,

जो आता है लेकर खूब सारे मिठाई,

मैं दे रही हूं उसे रक्षाबंधन की बधाई।

14) लगते हैं प्यारे जब होते हैं हम साथ,

दिल से जुड़े होते हैं हमारे जज्बात,

बिन कहे समझ जाते हैं हम एक दूसरे की बात,

दुख है कि अब सिर्फ रक्षाबंधन पर ही होती है मुलाकात।

15) सबके चेहरे हैं खिले-खिले,

बहनों से हैं उनके भाई मिले,

दूर होंगे सारे शिकवे गिले,

हर दम प्रभु का आशीर्वाद मिले।

