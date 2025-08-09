Rakhi Thali Decoration Ideas: राखी की थाली के लिए 5 बेस्ट डेकोरेशन आइडियाज, सिंपल थाली भी लगेगी खूबसूरत raksha bandhan thali decoration ideas 5 best quick rakhi thali decoration ideas will make simple thali look beautiful, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
raksha bandhan thali decoration ideas 5 best quick rakhi thali decoration ideas will make simple thali look beautiful

Rakhi Thali Decoration Ideas: राखी की थाली के लिए 5 बेस्ट डेकोरेशन आइडियाज, सिंपल थाली भी लगेगी खूबसूरत

Rakhi Thali Decoration Ideas : अगर आपने अभी तक पूजा के लिए राखी की थाली सजाकर तैयार नहीं की है तो ये ईजी राखी थाली डेकोरेशन आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करने से आप साधारण थाली को भी बेहद खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 09:18 AM
रक्षाबंधन 2025 का त्योहार सिर्फ रेशम के धागे से जुड़ा हुआ नहीं है। यह पर्व आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस साल राखी का त्योहार आज यानी 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। बहनों ने रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए मिठाई, कपड़े और उपहार कई दिन पहले से ही खरीदकर रख लिए होंगे। लेकिन इस त्योहार को खास बनाने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है राखी की थाली। अगर आपने अभी तक पूजा के लिए राखी की थाली सजाकर तैयार नहीं किया है तो ये ईजी राखी थाली डेकोरेशन आइडियाज राखी की थाली को अलग और ट्रेंडी तरीके से सजाने में आपके काम आ सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करने से आप साधारण थाली को भी बेहद खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए रक्षाबंधन के त्योहार को खास बनाने के लिए आइए जानते हैं पूजा के लिए कैसे सजाएं राखी की थाली।

राखी की थाली की सजावट के लिए 5 टिप्स

रिबन और गोटे की लें मदद

राखी की थाली को सजाने के लिए रंग-बिरंगे रिबन और गोटा-पट्टी और शीशे का इस्तेमाल करें। यह पूजा की थाली को यूनिक खूबसूरत टच देगा।

फूलों से सजाएं

अगर आप राखी की थाली को सजाने के लिए नेचुरल चीजों का यूज करना चाहती हैं तो सिर्फ गेंदे के फूल की मदद से भी राखी की थाली की सुंदर सजावट कर सकते हैं। सजावट का यह तरीका आसान और आकर्षक है।

केले के पत्ते

केले के पत्ते शुभ माने जाते हैं, आप राखी की थाली को सजाने के लिए भी केले के पत्तों का यूज कर सकते हैं। इसके लिए केले के पत्तों को थाली के आकार का काटकर पूजा की थाली पर बिछाकर ऊपर से कुमकुम रोली, राखी और दीपक रखें।

रंगोली पेस्ट या पाउडर

थाली में रंगोली पेस्ट से सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। आप राखी की थाली सजाने के लिए ट्रेडिशनल चिन्ह, फूल या भाई-बहन के नाम के शुरुआती अक्षर का चित्र बना सकते हैं। यह देखने में ना सिर्फ सुंदर लगता है बल्कि थाली को भी खास बनाता है।

थाली की जगह ट्रे का यूज

साधारण थाली की जगह आप राखी की थाली के लिए मेटलिक, कांच, या सजावटी ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मार्केट में कई खूबसूरत डिजाइन वाले थाली सेट मिलते हैं, जिन्हें आप राखी के मौके पर उपयोग कर सकते हैं। आप इस थाली में मिठाइयां, कुमकुम रोली, राखी और दीपक रखें।

