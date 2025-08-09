Happy Rakhi: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने प्यारे भाई को भेज दें ये रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

Happy Raksha Bandhan: भाई-बहन के अनूठे प्यार और विश्वास के इस पावन पर्व पर राखी बांधने के साथ ही अपने दिल के जज्बात तो शब्दों में पिरोकर भाई तक जरूर पहुंचाएं। भेज दें राखी की शुभकामना देने वाले ये सुंदर शायरी वाले मैसेज।

Raksha bandhan Wishes: भाई-बहन का रिश्ता पूरी दुनिया में सबसे प्यारा और अनोखा होता है। इस रिश्ते में प्यार और तकरार दोनों ही होती है। भाई से कॉम्पिटीशन रहता है लेकिन भाई फेल हो जाए तो दुख भी बहुत होता है। ऐसे भाई और बहन के अनूठे रिश्ते को मनाने के लिए हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जिसमे भाई के कलाई पर बंधा रक्षासूत्र बहन की हिफाजत का वचन होता है। वहीं बहनें राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र और अच्छे जीवन की कामना करती है। तो भाई बहन के इस पावन त्योहार पर अपने प्यारे से भाई को विश किए बगैर ना रहे और भेज दें ये शुभकामना मैसेज।

1) मेरी दुआ है तुम जियो हजारों बरस,

आसमान की बुलंदियों में छ जाओ,

रहो दुनिया के किसी भी जगह,

राखी के दिन बहन खातिर आ जाओ

Happy Raksha Bandhan 2025 2) सदा रोशन रहे तेरी राहें खुशियों से

चांदनी भी देख कर तेरा मुख मुस्कुराती है

पाना तुम अपनी मंज़िलों को, और आगे बढ़ना,

कहते हैं दिल से निकली दुआ, रंग जरूर लाती है

Happy Raksha Bandhan 2025 3) सब से अलग हैं भैया मेरा

सब से प्यारा है भैया मेरा

कौन कहता हैं खुशियाँ ही सब होती हैं जहाँ में

मेरे लिए तो खुशियों से भी अनमोल हैं भैया मेरा

Happy Raksha Bandhan 2025 4) दिल का ये रिश्ता आपकी कलाई पे बांधा है

दिल से ये नाता आपसे जोड़ा हैं

टूटे ना ये बंधन हमारा कभी

दिल से आपको अपना भैया माना है

Happy Raksha Bandhan 2025 5) साथ पले और साथ बढ़े हम,

खूब मिला बचपन में प्यार

इसी प्यार किया दिलाने

आया ये राखी का त्योहार

Happy Raksha Bandhan 2025 6) आसमान पर सितारे हैं जितने,

उतनी जिंदगी हो तेरी,

किसी की नजर ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी

Happy Raksha Bandhan 2025 7) ये रेशम का धागा नहीं बहन का प्यार है

यही तो खट्टे-मीठे रिश्तों की तकरार हैं

भाई की कलाई की शोभा जिससे होती है

वो और कुछ नहीं रक्षा बंधन त्योहार है।

Happy Raksha Bandhan 2025 8) इस रिश्ते की डोर संभाल के रखना,

भैया अपनी बहना को भूल न जाना

तुम ही तो दुनिया हो हमारी

कभी राखी ना पहुंचे घर तो

हमसे कभी रूठ न जाना

हैप्पी रक्षाबंधन 9) माथे पर चन्दन तिलक

कलाई पर रेशम का प्यार।

रहे सलामत मेरा भैया

है खुशियों का संसार ।

Happy Raksha Bandhan 2025 10) हर एक लम्हा ख़ास है आज का

मेरे भैया अब साथ है आपका

इस रिश्तों के बंधन को निभाना

इस बंधन में विश्वास है आपका ।

Happy Raksha Bandhan 2025 11) ये कच्चा धागा नहीं दिल का अहसास है

ये रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते में ख़ास है

मुझे डरने और घबराने की जरूरत क्या

जब मेरा प्यारा राजा भैया मेरे पास है।

Happy Raksha Bandhan 2025 12) आज दिन बहुत खास आया है

बहन का प्यार भाई के पास आया है

बांध कर राखी कलाई पर,

रिश्ते का एक अलग अहसास आया है।

Happy Raksha Bandhan 2025 13) इस रिश्ते की अलग ही पहचान है

हर बहन का उसका भाई ही जान है

आज का दिन बहुत ही सुहाना है

भाई को रेशम कलाई पर बंधाना है।