रक्षाबंधन 2025: टॉप 15+ शायरियां और स्टेटस, अपनों को भेजें राखी की शुभकामनाएं!

Raksha Bandhan wishes 2025 in Hindi: स्पेशल दिन है तो शुभकामना संदेश भी तो स्पेशल होना चाहिए। तो बस आपका यही काम हम आसान किए देते हैं। यहां से चुनें टॉप संदेश और अपने प्यारे भाई या बहना को भेजकर कहें 'हैप्पी रक्षाबंधन'!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 07:23 AM
रक्षाबंधन 2025: टॉप 15+ शायरियां और स्टेटस, अपनों को भेजें राखी की शुभकामनाएं!

रक्षाबंधन का त्यौहार भाई-बहन के नोंक-झोंक और प्यार भरे रिश्ते को समर्पित है। यूं तो भाई-बहन के अनूठे रिश्ते को शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है लेकिन रक्षाबंधन का दिन इसे बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है। बहनें अपने राजा भैया की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो भाई भी अपनी लाडली बहना को रक्षा का वचन देता है। इस खूबसूरत दिन की शुरुआत एक होती है, शुभकामनाओं के साथ। अब स्पेशल दिन है तो शुभकामना संदेश भी तो स्पेशल होना चाहिए, है कि नहीं? तो बस आपका यही काम हम आसान किए देते हैं। यहां से चुनें टॉप संदेश और अपने प्यारे भाई या बहना को भेजकर कहें 'हैप्पी रक्षाबंधन'!

1) राखी का ये त्योहार मुबारक,

बहनों को भाइयों का साथ मुबारक,

भाइयों को बहना का प्यार मुबारक,

रहे ये सुख हमेशा आपकी जिंदगी में,

सबको राखी का ये त्योहार मुबारक।

2) मीठे झगड़े और प्यारे तकरार,

इन्हीं में छुपा है भाई-बहन का प्यार।

रक्षाबंधन लाया है बधाई अपार,

खुश रहो तुम हर बार।

3) भाई-बहन के प्यार का बंधन है

इस दुनिया में वरदान,

इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता

चाहे ढूंढ लो सारा जहान!

हैप्पी रक्षाबंधन!

4) राखी का त्योहार है खुशियों की बौछार,

बहन का प्यार और भाई का उपहार।

रिश्तों में मिठास घोलता ये त्यौहार,

मुबारक हो आपको राखी का त्यौहार।

हैप्पी रक्षाबंधन!

5) आसमान पर सितारे हैं जितने,

उतनी जिंदगी हो तेरी।

किसी की नजर न लगे,

दुनिया की हर खुशी हो तेरी।

रक्षाबंधन के दिन भगवान से

बस यह दुआ है मेरी।

6) बहनें होती हैं प्यारी बातें,

करती हैं निराली,

खुशियां देती हैं बहुत सारी,

जब पास नहीं होती हैं

तो दुनिया लगती है हमको बहुत भारी।

हैप्पी राखी प्यारी बहन!

7) कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी

प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी

भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी,

बहन के स्नेह का पवित्र प्रतीक है राखी।

हैप्पी राखी!

8) राखी, तिलक, मिठाई और खुशियों की बौछार।

बहनों का साथ और बेशुमार प्यार,

मुबारक हो आपको राखी का त्योहार।

हैप्पी राखी!

9) अपनी खुशियों को भाइयों पर वार देती हैं,

बहनें तो ताउम्र बस स्नेह और प्यार देती हैं।

लड़ता है भाई बेशक वजह बेवजह बहन से,

पर बहन से नोकझोंक ही उसे करार देती है।

हैप्पी रक्षाबंधन मेरी बहन!

10) राखी का त्योहार है

हर तरफ खुशियों की बौछार है

बंधा एक धागे में

भाई बहन का अटूट प्यार है।

हैप्पी राखी!

11) लड़ना-झगड़ना है इस रिश्ते की शान

रूठ कर मनवाना ही तो है इस रिश्ते का मान

भाई-बहनों में बसती है एक दूजे की जान।

हैप्पी रक्षाबंधन!

12) राखी का यह त्योहार आपके

जीवन को खुशियों और सफलता से भर दे।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!

13) खुदा करे तुझे खुशियां हजार मिलें,

जीवन तुझे खुशहाल मिले,

रहे हर जन्म साथ अपना और

तू ही हर जन्म मुझे भाई मिलें।

हैप्पी राखी भाई!

14) रिश्ता हम भाई बहन का,

कभी मीठा कभी खट्टा,

कभी रूठना कभी मनाना,

कभी दोस्ती कभी झगड़ा,

कभी रोना और कभी हंसना,

यह रिश्ता है प्यार का,

सबसे अलग सबसे अनोखा।

हैप्पी रक्षाबंधन!

15) साथ पले और साथ बढ़े हैं हम,

खूब मिला बचपन में प्यार,

इसी प्यार को याद दिलाने

आया ये राखी का त्यौहार।

हैप्पी राखी!

16) चंदन का टीका और रेशम का धागा,

सावन की सुगंध और बारिश की फुहार।

भाई की उम्मीद और बहन का प्यार

मुबारक हो रक्षाबंधन का त्यौहार।

17) अपनी खुशियों को भाइयों पर वार देती हैं,

बहनें तो ताउम्र बस स्नेह और प्यार देती हैं।

लड़ता है भाई बेशक वजह बेवजह बहन से,

पर बहन से नोकझोंक ही उसे करार देती है।

हैप्पी रक्षाबंधन!

