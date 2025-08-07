रक्षाबंधन पर भूलकर भी ना करें ये 5 बड़ी गलतियां, त्योहार का मजा हो जाएगा किरकिरा raksha bandhan 2025 do not make these 5 big mistakes on rakshabandhan to spoil the fun of the festival, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
रक्षाबंधन पर भूलकर भी ना करें ये 5 बड़ी गलतियां, त्योहार का मजा हो जाएगा किरकिरा

Mistakes to avoid on Rakshabandhan : रक्षाबंधन के दिन भाई-बहनों को कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। इस दिन हर काम सोच-समझकर करें और खासतौर पर 5 ऐसी गलतियां करने से बचें जो इस पवित्र बंधन को चोट पहुंचा सकती हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 04:05 PM
रक्षाबंधन पर भूलकर भी ना करें ये 5 बड़ी गलतियां, त्योहार का मजा हो जाएगा किरकिरा

भाई बहन के प्रेम और अटूट विश्वास का पर्व रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी का त्योहार भाई-बहन, दोनों के लिए ही बेहद खास महत्व रखता है। रक्षाबंधन से कई दिन पहले ही राखी और उपहार को लेकर दोनों में काफी उत्साह बना रहता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती हैं, जबकि भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें खूबसूरत उपहार देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भाई-बहनों को कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। इस दिन हर काम सोच-समझकर करें और खासतौर पर 5 ऐसी गलतियां करने से बचें जो इस पवित्र बंधन को चोट पहुंचा सकती हैं।

रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां

काले रंग की राखी और कपड़े

हिंदू धर्म में काले रंग को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, ऐसे में भूलकर भी इस दिन अपने भाई की कलाई पर काले रंग की राखी ना बांधें। इसके अलावा राखी के त्योहार पर भाई-बहन को काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते में तनाव और भाई-बहन के बीच विवाद हो सकता है।

पुरानी बातें न दोहराएं

अगर आपका अपने भाई के साथ पहले कभी कोई झगड़ा हुआ हो, तो उसे रक्षाबंधन के दिन याद करके त्योहार का मजा किरकिरा न करें। रक्षाबंधन का त्योहार एक नई शुरुआत का मौका देता है। बीती बातों को भुलाकर साथ बैठकर खुशी से दिन बिताएं।

टूटे अक्षत का ना करें यूज

राखी बांधने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि तिलक के चावल टूटे हुए ना हो। भाई को तिलक करने के लिए हमेशा साबुत अक्षत का ही यूज करना चाहिए। टूटे हुए अक्षत अशुभ माने जाते हैं।

भद्राकाल में ना बांधे राखी

हिंदू धर्म के अनुसार कभी भी भद्रा और राहुकाल में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से भाई-बहन के रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं।

राखी के उपहार से ना हो नाराज

रक्षाबंधन लेने-देने का त्योहार नहीं बल्कि रिश्तों की गरिमा को बनाए रखने का पर्व है। इस दिन भाई का दिया हुआ चाहे छोटा हो या बड़ा गिफ्ट, उसे दिल से अपनाएं। बहनों को चाहिए कि गिफ्ट न मिलने पर नाराज न हों, भाई को समझने की कोशिश करें।

