'बोलो राधे-राधे' राधाष्टमी के मौके पर भक्तों को भेजें राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

Radha Ashtami Wishes: राधा अष्टमी के पावन मौके पर भक्तों के साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को भेज दें ये सुंदर संदेश। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 10:10 AM
'बोलो राधे-राधे' राधाष्टमी के मौके पर भक्तों को भेजें राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

राधारानी के भक्त आज का दिन धूमधाम से मनाते हैं। आज ही के दिन कृष्णप्रिया राधारानी का प्राकट्य हुआ था। किशोरी जी के जन्मदिवस के मौके पर चारों को ओर खुशियों का माहौल रहता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधारानी का जन्म हुआ था। राधारानी की उपासना करने से भगवान कृष्ण बड़ी ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस शुभ मौके आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ही भक्तजनों को भेजें राधा अष्टमी की विशेष शुभकामनाएं।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

1) हे कान्हा तुम संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती

मैं बस लम्हे जीती हूं इसके आगे कोई ख्वाब नहीं रखती।

राधा अष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

2) प्रेम को खुद पर गुमान है क्योंकि

राधा-कृष्ण का प्रेम हर दिल में विराजमान हैं।

राधा अष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

3) राधा-श्याम जोड़ी कुछ भाये ऐसे जग में

प्रीत की डोरी में बंधे तेरे ही संग में

राधा अष्टमी 2025 की बधाई

4) कर भरोसा राधे नाम का,

कभी धोखा न खाएगा

हर मौके पर कृष्ण तेरे

घर पर पहले आएगा।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

5) राधे-राधे बोल, श्याम भागे चले आएंगे

एक बार आ गए तो कभी नहीं जाएंगे

राधा अष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

6) राधा की चाहत है श्रीकृष्ण

उसके दिल की विरासत है श्रीकृष्ण

चाहे कितना भी रस रचा के श्रीकृष्ण

दुनिया तो यही कहेगी है राधे कृष्ण, राधे कृष्ण

राधा अष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

7) राधा-राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार

यही वो नाम है जिससे श्रीकृष्ण को है प्यार।

राधा अष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

8) बैकुंठ में भी ना मिले वो सुख, कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है

कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे, समाधान को बस राधे के नाम में है।

राधा अष्टमी 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं

9) एक तरफ सांवरे, दूसरी तरफ राधिका गोरी

जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

10) राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था

दुनिया को प्यार का सही अर्थ जो समझाना था

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

Radha Ashtami

